رئيس بايرن ميونخ يتحدى نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي

Salah eddin
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حسم أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، مصير البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، الذي تحدثت تقارير عن رغبته في الرحيل.
وقال هونيس، خلال تصريحات نقلها موقع "dieroten" البولندي: "التخلي عن ليفاندوفسكي مقابل 200 مليون يورو؟ هذا هراء".
وأضاف: "روبرت ليس للبيع، وسيلعب معنا في الموسم المقبل، وكل شيء انتهى حول هذا الأمر".
وكانت عدة تقارير صحفية ألمانية، قد أكدت أن إدارة بايرن لن توافق على رحيل ليفاندوفسكي بأقل من 200 مليون يورو.
يُذكر أن ليفاندوفسكي ارتبط بالرحيل عن صفوف البافاري، والانضمام لريال مدريد هذا الصيف، على الرغم من أن عقده مستمر مع البافاري حتى صيف 2021.
وقال هونيس، خلال تصريحات نقلها موقع "dieroten" البولندي: "التخلي عن ليفاندوفسكي مقابل 200 مليون يورو؟ هذا هراء".
وأضاف: "روبرت ليس للبيع، وسيلعب معنا في الموسم المقبل، وكل شيء انتهى حول هذا الأمر".
وكانت عدة تقارير صحفية ألمانية، قد أكدت أن إدارة بايرن لن توافق على رحيل ليفاندوفسكي بأقل من 200 مليون يورو.
يُذكر أن ليفاندوفسكي ارتبط بالرحيل عن صفوف البافاري، والانضمام لريال مدريد هذا الصيف، على الرغم من أن عقده مستمر مع البافاري حتى صيف 2021.