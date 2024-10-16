مشكلتي لا اعرف كيفأتعامل مع زوجي

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مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2024
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السلام عليكم اخوتي و أخواتي بدأ مشواري في المنتدى و انا صغيرة كبرت هنا و الحمد لله عدت إليه الآن بعد سنوات لأطرح فيه مشكلتي لأني لم أجد من يدلني على الصحيح فداخلي مضطرب جدااااا.
انا متزوجة منذ 5 سنوات الحمد لله رزقني ربي بطفلين و عاملة و زوجي عامل هو ايضا كانت علاقتي معه جميلة جدا و كذلك مع اهله لحد الآن لازلت العروس العاقلة التي تجمع جميع اهله دون قلق او ضغط المفيد محبوبة عائلته و الحمد لله دائما يذكر هذا و يقولي "الحمد لله ك تزوجتك لانك مافي مثلك" لكن بعد مدة لاحظت انواع قلبه ماهو مثل ما يبان و ان الكثير من الطباع تعو فقط تمثيل و انوا داخلوا ماهوش مليح و الي وجعني فيه انو كسووول على الخير و يظهرلوا ك يدير خير واحد يقعد عام و هو يهدر بيه عكسي تمااااااما و لست امدح نفسي والله ماقدرتش نحكي و نعبر على كلش لانوا رغم ذلك راهوا اب اولادي و زوجة ماتفضح أسرار زوجها بما فيهم سلبياتوا و انا والله داخلي تضرر و عييت نرجع معاه كيما كنت و نلاحضوا قاعد يشوف و يحس بلي او غالط في بزاف أمور في حقي و بطبيعتو مايعترف بخطئوا او يطلب مني السماح فقط يحاول يتقرب و يتناسى وش صرا ( و انا ك يغلط هو معايا و يبدا يسبني وووو نسكت فقط ) و جامي غضبت فقط نسكت و نكمل خدمتو و خدمة اولادي و بالصدفة يعرض اهلو في تلك الأيام بعد و نقومهم و كأنوا حاجة ماصرات و امر الأيام لكني انا عييت ننسى و قلبي مزال هاز كل كلمة قالهالي قاستني و عييت نعاود نحبوا كيما كنت و بداتني افكار سلبية بلي منطولش نعيش معاه لانوا مهوش حاب يتعدل او يحسن من سلبياتوا فقط يزيد و يزيد و انا ساكتة و احسن العشرة و هو او قاعد يحاول يرجع أمور و كأنوا ماصرا والو لكن ميعطيكش فرصة انك تهدري و انا خفت نهار نهدر راح نقيييسوا بكلامي لانوا هو كلش عندو و متقوليلوش بلي ندمت الي راني معاك و حبي تلاشى ووووو مافهمتش وش لازم ندير و عييت نعبر و نحكي بزاااف اوجاع تلمت تلمت و ملقيتش حل دائما نبهوا لاخطائوا و هو ولا علبالوا دلووووني ارجوكم
سامحيني افكاري مشتتة تعبيري متفكك ملقيتش الكلمات والله
 
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