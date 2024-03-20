راني نسمع فالهدرة بزاف واسم كاين؟ واقيلا الضياف؟ التليفون راه يصوني، هذا البشير ألوساعة باش نحكمك، معامن كنت تهدريكنت نهدر مع ماماسمعي وفاء مرت عمي راها فالدار مع بناتها اللفعات، وراكي عارفا ماما ياك حكيتلك عليها قلبها حنين والي يقولها كلمة مليحة هذاك حبيبها، باش تحضي راسك قدامهم وتوزني هضرتك.صح، شكرا على المعلومة"نحل الباب نسمع واش راهم يقولو"شفتي البارح عروستك، كانت متكبرة علينا وراسها غي فالسما.ماتبانش مكبرة تبان هبيلة، وشفتي قشها خرجتنا كي ضوء الطريق اخضر اصفر احمروكي لبست لاغوب بلونش جات كي الجاجة البيضاء، كان خاصها غي التاج لحمروحبابها كلش كلاوه قريب ياكلو الطباسا، واسم هاذ النسوبية لعزيزةوخوها غي يشطح حاسب روحو شاروخان.....شفتو امها واقفا تبدل مع بنتها حاسبا روحها راها عاد صغيرة، بقات غي لاغوب بلونش ما لبستهاش معاها، السيليمة داروها......هادي عجوزتي راها تقطع في ماما...."واش هاذ الصبحة نتاع التقلاق" بنات خالتي يعطيهم الخلا، وبنات عمو يعطيهم العمى، درك نخرجلهم نطردهم من الدار" بصح ماشي داري... غادي نقتلهم غي بالسم، نبدل ونخرج.صباح الخير كيراكم،صباح الخير، خمرتو انتي والبشيرصح والله ما قدرنا انوضو، هاكي حبيبة هاذا الكادو ليك، جبتلك حالاغوب تهبل، باش تلبسيها فالعيد انشاء الله وهاذ البشماق يهبل، وهاكي هاذ التيليفون، قالي البشير بلي تيليفونك طاح وراه يطفالكاوووو تيليفون يعطيك الصحة يا بنتي، غي انتي الي تفهمي، وشباب ومن الغاليين.ما يغلاش عليك راكي عوض ماما، ودرك نعلمك بزاف عفايس فيه.ربي يحفظك الغزالة ديالي،" جيتي تهبلي البارح، وحدين قتلتهم الغيرة"راني عارفا كنت نسمع، عاد شاروخان عجبوه وقريب ينوي يخطب وحدة منهم....حتى حنا عجبنا، سورتو كي يشطح على الشاوية....لسانكم طويل ها طيرتو خطابمرت عمي ما نسيتكش جبتلك خمار وزربية نتاع صلاة مقيومة بالصاك والتسبيحوهاذا كادو لختني لعزيزجبتلو قطنية وقشابة باش يشفع في رمضان انشاء الله، واقيلا مراهش هناخرج راكي شايفا الرجال ما يحملوش قعدة الدار.السلام عليكمالبشير رجعت درك غادي نفروها ونبدلو الاسم نتاع الفيسبوك نتاعك، ماراهش عاجبني ومايليقش بواحد مزوج، أمير بلا إمارة، واسم هاد الإسم، درك راها عندك الإمارة والأميرة، حنا اسمحونا منبعد نتلاقاو، راكم عاد هنا.شفتي بنات الوقت كي راهم مايحشموش، جراته من يديه، غدوة مانعرف كيفاه...كامل كيفكيف، غي بناتك تبانلك نورمال، وبنات الناس ندققو فيهم.شفت البشير قتلتهم بالسم، وغادي يندبو على شاروخان الي ماخطبهمش، درت على المثل السوري الي يقول، دلل حماتك واكسب ودها احسن ما تفتح طاقة ما تقدر تسدها.شكون شاروخانالأمين خويا، درك نحكيلك.....بصح جبتلي الشيكولاأووووف نسيتها تلاقيت صحابي ولتهيت بالشياخة ونسيتك.اليوم عاد النهار الاول نتاع الزواج ونسيتني، ومور عام واسم يصرااااا.