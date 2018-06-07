اهدنا الصراط المستقيم

سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله عن نزول هذه الآية:

( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ).

أين سنكون؟

قال الرسول صل الله عليه و سلم :

سنكون على الصراط

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وقت المرور على الصراط لٱ يوجد إلا

ثلاث

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