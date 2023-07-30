صعوبة الثبات على الصراط المستقيم 😔

Aaya98

Aaya98

:: عضو مُشارك ::
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10 جويلية 2022
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محل الإقامة
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أنثى

والصلاة والسلام على نبينا الكريم
في عز هذا الحر الشديد يوجد ذكر أقصد" رسالة إشارة إنذار " من الله ﷻعلى أن هذه حرارة الدنيا ولم نستطع تحملها فمبالك بنار جهنم والعياذ بالله 🥺
أنا عن نفسي في كسل وخمول وتماطل في أداء العبادات لا أعلم هل فتن الدنيا غلبتنا أم من صنع أيدينا.....؟ مع اني على يقين انه من صنع يديا
شئ يحزن القلب أننا نفرط في جنة عرضها السماوات والأرض ولا نجاهد أنفسنا لرضاء رب العالمين مقابل ما منحه لنا من نعم عظيمة
اخوتي انا اتوسل لكم بأن تتدعوا لي بالثبات على طريق الحق وأكون إنسانة ناجحة في حياتي لاني عندي الكثير من المشاريع الروحانية والعلمية والأخلاقية ، لم تتطبق كمشروع الإلتزام بصلاة الفجر مشروع التركيز في الصلاة والإلتزام بالنوافل ولو كل يومين في الأسبوع ...مشروع قيام لليل مشروع إدمان الإستغفار ..مشروع ذكر الله كثيررا... مشروع تعلم اللغةالإسبانية ونعاود ندرس كل ما قرأته في الجامعة كي أحظر نفسي للمرحلة العملية والجانب الأخلاقي أن أصطبر على إبتلائات الناس وأكون هادئة وذات أخلاق مثالية مثل أخلاق نبينا محمد ﷺ
لانني كل يوم نقول خلي غدوة ذرك ريقل روحي ونظم حياتي ووقتي خلي خلي وأنا أعلم أن الشيطان الرجيم يحارب العلم أعلم وماذابيه ديما راقدة وفاشلة 😔

...خوتي!
العمر يمر نعم يمر وبسرعة البرق امس برك 17سنة واليوم 25سنة ومدرت حتشي في حياتي مأفونسيتش خلاه حتى في لقطة ندور في نفس الدائرة؟ ....، وأنا كل ما أقوم بتقيم أعمالي أجد رصيدها صفر لاتليق بمقام رب العالمين ورغم كل محاولاتي...
أنصحوني .. أرشدوني.... أدعو لي... في توتر نفسي وصراع كبير 😔 لم أستطع الثبات وخاصة تكرار معصية أقلقني.....أريد التخلص منها بشكل نهائي لكن لم أقدر❌
وأستغفر الله العلي العظيم واتوب إليه على كل معصية متكررة وعلى جميع معاصي في السر والعلانية.
إن شاءلله تكون أخر مرة على تكرار( المعصية).






في
 
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السلام عليكم غاليتي
ربي يكون في العون هذا هو الجهاد الاكبر جهاد النفس
ربما بعض النصائح لي و لكم عسى ربي يهدينا و اياكم
اول شيء التغير الكبير و المفاجئ لا تتقبله النفس عادة بل ترتد عنه بسهولة بعدما طبقته لفترة و جيزة
لذلك اذا اردت النجاح فعليك بكتابة خططك
في جميع مجالات حياتك و تربطيها بفترة زمنية كافية مثلا في المجال الديني
قسمي دينك الى اركان الاسلام و كل ركن حطي فيه ما تريدين الوصول اليه كهدف
مثلا في الصلاة المحافظة عليها في وقتها و المحافظة ةعلى السنن المؤكدة و المستحبة في ظرف 5سنوات لكن للوصول لهذا الهدف يجب تحطي اهداف اقل
مثلا تبداي بالفرائض المحافظة عليها في مدة سنة غير الفرائض كل شهرين نحاول نحافظ على صلاة و نبدأ بالاسهل اللي ما تكونش في وقت عملي مثلا المغرب او العشاء شهرين نزيد الصلاة الاخرى و هي رايحة و الشهرين اللي بقاو نحافظ فيهم على الصلوات كلها مع بعض بعدها السنة الثانية تزيدي السنن المؤكدة فقط و اذا لقيتي نفسك ما قدرتيش زيدي الاطار الزمني قال سنتين و بعدها بسنة النوافل و هكذا حتى توصلي لهدفك في هذا المجال
لااااااازم تكتبي كلش كل جزء في عقلك حابة تطوريه اكتبيه و ضعي له خطة لتطويره على المدى القريب المتوسط و البعيد و لابد كل يوم يكون عندك هدف بسيط لكن على المدى البعيد اللي راح تحققيه يكون شيء كبير المهم الكتابة الاحلام المكتوبة تتحقق بنسبة 50% اكثر من اللي في الذهن
هذا اللي عندي نصائح ليا و ليك و ان شاء الله الاخوة يفيدونا تاني
سلام
 
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