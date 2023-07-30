صعوبة الثبات على الصراط المستقيم 😔

Aaya98
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﷽
والصلاة والسلام على نبينا الكريم
في عز هذا الحر الشديد يوجد ذكر أقصد" رسالة إشارة إنذار " من الله ﷻعلى أن هذه حرارة الدنيا ولم نستطع تحملها فمبالك بنار جهنم والعياذ بالله
أنا عن نفسي في كسل وخمول وتماطل في أداء العبادات لا أعلم هل فتن الدنيا غلبتنا أم من صنع أيدينا.....؟ مع اني على يقين انه من صنع يديا
شئ يحزن القلب أننا نفرط في جنة عرضها السماوات والأرض ولا نجاهد أنفسنا لرضاء رب العالمين مقابل ما منحه لنا من نعم عظيمة
اخوتي انا اتوسل لكم بأن تتدعوا لي بالثبات على طريق الحق وأكون إنسانة ناجحة في حياتي لاني عندي الكثير من المشاريع الروحانية والعلمية والأخلاقية ، لم تتطبق كمشروع الإلتزام بصلاة الفجر مشروع التركيز في الصلاة والإلتزام بالنوافل ولو كل يومين في الأسبوع ...مشروع قيام لليل مشروع إدمان الإستغفار ..مشروع ذكر الله كثيررا... مشروع تعلم اللغةالإسبانية ونعاود ندرس كل ما قرأته في الجامعة كي أحظر نفسي للمرحلة العملية والجانب الأخلاقي أن أصطبر على إبتلائات الناس وأكون هادئة وذات أخلاق مثالية مثل أخلاق نبينا محمد ﷺ
لانني كل يوم نقول خلي غدوة ذرك ريقل روحي ونظم حياتي ووقتي خلي خلي وأنا أعلم أن الشيطان الرجيم يحارب العلم أعلم وماذابيه ديما راقدة وفاشلة
...خوتي!
العمر يمر نعم يمر وبسرعة البرق امس برك 17سنة واليوم 25سنة ومدرت حتشي في حياتي مأفونسيتش خلاه حتى في لقطة ندور في نفس الدائرة؟ ....، وأنا كل ما أقوم بتقيم أعمالي أجد رصيدها صفر لاتليق بمقام رب العالمين ورغم كل محاولاتي...
أنصحوني .. أرشدوني.... أدعو لي... في توتر نفسي وصراع كبير لم أستطع الثبات وخاصة تكرار معصية أقلقني.....أريد التخلص منها بشكل نهائي لكن لم أقدر
وأستغفر الله العلي العظيم واتوب إليه على كل معصية متكررة وعلى جميع معاصي في السر والعلانية.
إن شاءلله تكون أخر مرة على تكرار( المعصية).
في
والصلاة والسلام على نبينا الكريم
في عز هذا الحر الشديد يوجد ذكر أقصد" رسالة إشارة إنذار " من الله ﷻعلى أن هذه حرارة الدنيا ولم نستطع تحملها فمبالك بنار جهنم والعياذ بالله
أنا عن نفسي في كسل وخمول وتماطل في أداء العبادات لا أعلم هل فتن الدنيا غلبتنا أم من صنع أيدينا.....؟ مع اني على يقين انه من صنع يديا
شئ يحزن القلب أننا نفرط في جنة عرضها السماوات والأرض ولا نجاهد أنفسنا لرضاء رب العالمين مقابل ما منحه لنا من نعم عظيمة
اخوتي انا اتوسل لكم بأن تتدعوا لي بالثبات على طريق الحق وأكون إنسانة ناجحة في حياتي لاني عندي الكثير من المشاريع الروحانية والعلمية والأخلاقية ، لم تتطبق كمشروع الإلتزام بصلاة الفجر مشروع التركيز في الصلاة والإلتزام بالنوافل ولو كل يومين في الأسبوع ...مشروع قيام لليل مشروع إدمان الإستغفار ..مشروع ذكر الله كثيررا... مشروع تعلم اللغةالإسبانية ونعاود ندرس كل ما قرأته في الجامعة كي أحظر نفسي للمرحلة العملية والجانب الأخلاقي أن أصطبر على إبتلائات الناس وأكون هادئة وذات أخلاق مثالية مثل أخلاق نبينا محمد ﷺ
لانني كل يوم نقول خلي غدوة ذرك ريقل روحي ونظم حياتي ووقتي خلي خلي وأنا أعلم أن الشيطان الرجيم يحارب العلم أعلم وماذابيه ديما راقدة وفاشلة
...خوتي!
العمر يمر نعم يمر وبسرعة البرق امس برك 17سنة واليوم 25سنة ومدرت حتشي في حياتي مأفونسيتش خلاه حتى في لقطة ندور في نفس الدائرة؟ ....، وأنا كل ما أقوم بتقيم أعمالي أجد رصيدها صفر لاتليق بمقام رب العالمين ورغم كل محاولاتي...
أنصحوني .. أرشدوني.... أدعو لي... في توتر نفسي وصراع كبير لم أستطع الثبات وخاصة تكرار معصية أقلقني.....أريد التخلص منها بشكل نهائي لكن لم أقدر
وأستغفر الله العلي العظيم واتوب إليه على كل معصية متكررة وعلى جميع معاصي في السر والعلانية.
إن شاءلله تكون أخر مرة على تكرار( المعصية).
في
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