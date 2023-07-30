صعوبة الثبات على الصراط المستقيم 😔

السلام عليكم غاليتي

ربي يكون في العون هذا هو الجهاد الاكبر جهاد النفس

ربما بعض النصائح لي و لكم عسى ربي يهدينا و اياكم

اول شيء التغير الكبير و المفاجئ لا تتقبله النفس عادة بل ترتد عنه بسهولة بعدما طبقته لفترة و جيزة

لذلك اذا اردت النجاح فعليك بكتابة خططك

في جميع مجالات حياتك و تربطيها بفترة زمنية كافية مثلا في المجال الديني

قسمي دينك الى اركان الاسلام و كل ركن حطي فيه ما تريدين الوصول اليه كهدف

مثلا في الصلاة المحافظة عليها في وقتها و المحافظة ةعلى السنن المؤكدة و المستحبة في ظرف 5سنوات لكن للوصول لهذا الهدف يجب تحطي اهداف اقل

مثلا تبداي بالفرائض المحافظة عليها في مدة سنة غير الفرائض كل شهرين نحاول نحافظ على صلاة و نبدأ بالاسهل اللي ما تكونش في وقت عملي مثلا المغرب او العشاء شهرين نزيد الصلاة الاخرى و هي رايحة و الشهرين اللي بقاو نحافظ فيهم على الصلوات كلها مع بعض بعدها السنة الثانية تزيدي السنن المؤكدة فقط و اذا لقيتي نفسك ما قدرتيش زيدي الاطار الزمني قال سنتين و بعدها بسنة النوافل و هكذا حتى توصلي لهدفك في هذا المجال

لااااااازم تكتبي كلش كل جزء في عقلك حابة تطوريه اكتبيه و ضعي له خطة لتطويره على المدى القريب المتوسط و البعيد و لابد كل يوم يكون عندك هدف بسيط لكن على المدى البعيد اللي راح تحققيه يكون شيء كبير المهم الكتابة الاحلام المكتوبة تتحقق بنسبة 50% اكثر من اللي في الذهن

هذا اللي عندي نصائح ليا و ليك و ان شاء الله الاخوة يفيدونا تاني

سلام