أخبار المجموعة الثامنة: بولندا – السنغال – كولومبيا – اليابان

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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نقترب رويدا رويدا نحن أهم حدث كروي عالمي
ألا و هو كأس العالم روسيا 2018
حيث الإثارة و التشويق و التنافس
و التوقعات مفتوحة على كل الإحتمالات و كل فريق يريد أن يلعب
من أجل الفوز إذ أضحى المستوى متقارب جدا بين الفرق
و في مختلف القارات و فتعددت المدارس و النسوج التكتيكية و رفت وتيرة العمل
البدني و النفسي و الفني و التكتيكي
و المادي من أجل تحقيق الأنتصارات
و إليكم المجموعة الثامنة على أن تتبعها أخبار ها المجموعة و سير المنافسة فيها
ألا و هو كأس العالم روسيا 2018
حيث الإثارة و التشويق و التنافس
و التوقعات مفتوحة على كل الإحتمالات و كل فريق يريد أن يلعب
من أجل الفوز إذ أضحى المستوى متقارب جدا بين الفرق
و في مختلف القارات و فتعددت المدارس و النسوج التكتيكية و رفت وتيرة العمل
البدني و النفسي و الفني و التكتيكي
و المادي من أجل تحقيق الأنتصارات
و إليكم المجموعة الثامنة على أن تتبعها أخبار ها المجموعة و سير المنافسة فيها