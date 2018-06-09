اخباركم🔦 احوالكم 📢شلونكم فينكم 📡 👀

مس الخير عليكم ناس اللمة الزينين ربي يتقبل صيامكم وصحا فطوركم🌄

بما أنو منتدانا اللمة العزيز عريق وقديم في المهنة راه الله يبارك عندو ماعاش وشاف سنوات عدة⏳

الله يبارك عدى على مراحل كثيرة كيما نقولو الشيب اللي راه بيان في الشعار اكبر دليل🎅

وانا نتصفح في المنتدى خطر على خاطري خطرة 🐒⚡

ومن عادتي لما منلقاش الكثير من الجديد في المنتدى ويعم السكون المكان نروح نغطس في اعماق بحار اللمة 🐟و نبقى نقلب في الصفحات القديمة ونقرا التوب نتاع الجديد في تلك الايام ونشوف تفاعل شعبنا الغالي حينها💒

الخطرة اللي قلتلكم خطرت على خاطري⚡👉 هي يعني عشرات السنين من بداية اللمة و هي أخبار الزواج (سوجي مليح آه👂) ابقاو عاقلين نكمل الحكاية...

لحد الان اللي سمعنا بيه سمعنا وفرحنالو وادعينالو وحتى حسدنالو🌀 واللي مسمعناش👣 كان هنا وراح بن علي🚶... هرب 🏃...واللي مصدقت المفاجئة🔓 هزت الميكرو ورماتو من البالكون 👰لا لمة لا جد مواليكم✂🚫

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ومن ديك اللحظة كاين من الاعضاء اللي يدندن ويقول عاللمة مازالني على ديداني مازال 💪 ومازالو يتنفس في اللمة ...وكاين اللي راني خليتهالك امانة تهللى فيها متغبنهاش 👋.....رانا متهليني ربي يقدرنا.

خطبوا وتزوجوا وعرسوا ومعرضوشي وبناو ديار وعايلة وجابو لماميم ولملومات صغار👪 [ تصغير كلمة لماوي🚼 ] بالبراكة عليهم واللي مازال ينتظر ربي يفرج ويرزقوا الصبر الجميل👷

وكاين اللي كبرولو الاطفال وكاين اللي هو أصلا كبر كان غلام عمرو 13 سنة صدعنا وصدعتنا🙈 بمواضيع ..احسب من 1 الى 10وارمي صاحبك من الطيارة✈،..تيري عليه بكلاش،...ارميه في المحيط ،...اجبديها من شعرها 🎀 ..... مكانش غير الرعب والعنف والتعذيب بين الاصحاب.

وساعات كان يعيش شخصية البطل ڨلادياتور:

دزو معاهم مانيش خايف منكم يالادارة الحقارة...الا بغيتوا تحظروني..

...يا المشرف ارواح تخرج برة وتشوف👊 ...

والان كبر وركب عقل🐵 ومازال حب اللمة ساكن في قلبو واصبح رجل مهم 💃في عمرو سبعثمانوستين سنة واكثر يكتب ويقول اللهم ارزقنا الزوجة الصالحة 👸

مانيش عارف راه يمعني داخل اللمة ولا خارج الحدود الان خايفينك تزوج من اللمة ينقصو زوج من اعضاءها👫 1+1=-2

بن عميييي عشرات السنين ماكل شارب راقد في اللمة الدب القطبي حاسدك عالمعيشة وحابنا نزيدو نزوجوك ..

هاي فيكم تقطعت اخباركم تزوجتوا وكليتو ڨاطوكم وحدكم🌃 وارزقكم ربي بالاطفال وحرمتونا شوفتهم🐣 وفرج عليكم واحنا كنا من القلب ندعولكم🌹 . هاذي هي الدنيا من بكري. الجماعة اللي راهي تطل على المنتدىهاي فيكم تقطعت اخباركم تزوجتوا وكليتو ڨاطوكم وحدكم🌃 وارزقكم ربي بالاطفال وحرمتونا شوفتهم🐣 وفرج عليكم واحنا كنا من القلب ندعولكم🌹 . هاذي هي الدنيا من بكري.

المفيد والحاصول✋

الجماعة اللي راهي حاضرة وتعيش في مستنقعات وادغال اللمة تزوجتو ولا مزالكم في الغبينة ولا كاشما راه باين في المستقبل يا العوينة ومخبي علينا الله يعطيكم الروينة واش راكم قاعدين تستناو فينا انا ومحمد الأمينا ؟؟؟

اهداء الى كل من توشينالو الوتر الحساس🎸

والله راني حاب نشوف تصاور كتاكيتكم بشرط يكونو موش شبهكم😹اللي معجبوش السوجي نتاعي فهذا دليل انو رمضان مغلبوش واصل ايمانك قوي👍اللي عجبوا موضوعي معناها قريب يستدعيك ماجر لماتش غامبيافكن على استعداد سنذهب معا💰