المير في استضافة الاذاعة .....ارواحو

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة حلم كبير, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:10.

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  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلااااااام عليكم ورحمة الله وبركاته

    [​IMG]

    خاوتي خواتاتي نشالله أحوالكم لابأس اكل ...

    راه معاكم اليوم من اذاعة اللمة الجزائرية
    مراسلكم
    أحم أحم
    اللي هو أنا
    حلم كبير

    وجايب اليوم معايا ضيف عزيز عليكم بزاف وتحبوه بزاف
    وهو
    وهو
    وهو :eek:
    ....
    ....:eek:

    سيدي المير :D
    @habchisalaheddin

    ورايح نطرح عليه أسئلة دارت في روس الناس أكل فالبلدية نتاعو بالذات
    وأنا رسول
    ومع الرسول إلا البلاغ
    ولازم عليه ولابد يجاوب
    لاشتا يكذب خخخخخخخخ


    كاين واحد راه يسقسي فيه     (زعما الصوت تبدل ) ششششششششششش :

    سيدي المير انا مواطن ساكن في حي اسمو اللي راحو ما ولاوش ،وعلا سميتوه هكذا ؟
    مع العلم انو المير اللي قبلك كان مسميه جاو وما راحوش هل له علاقة بالعهدة نتاع آلاميار ؟ .... وشكرا

    نضن سمعنا ،قصدي قرينا مع بعض السؤال سيدي المير

    نمرو للمواطن الثاني وراه يڤول

    سيدي المير أنا مخلوف ولد بركاهم نسكن في شارع الورود ،سؤالي هو عندك ڤريب عام مير وكاينة حفرة في وسط الطريڤ الكبير لاه ما ردمتوهاش قصدي رممتو الطريڤ ،ملي سكنت هنا وهي كاينة ،تزوجت ونهار عرسي طاحتلي فيها طاكسي العروس
    ،ونهار كانت مرتي رايحة تزيد طاحت فيها الكروسة وزيدت مرتي ثم
    ،كبر بني وولى يلعب فيها كي تصب المطر...
    ولد الجيران نهار العيد راح ڤالها صح عيدك (يحسبها وحدة من العايلة)
    فيها لغز كبييييير ولا مير تكرم وردمها:unsure:
    لاه مزالت ثم حبينا نفهمو

    يُقاطع الاخ
    هههههههههههههههه نضن يكفي الاخ راه سمع السؤال
    ( تهدر بزاف المير ما يحبش اللي يهدرو بزاف) ولا لالا سيدي المير


    وعندنا اخت حابة تهدر نتركولها المجال

    سييييييدي المير عندي بني تخرج من الجاميعة عندو ثمن سنين في هاذيك نتاع الداكتيلو
    (    قصدك اعلام الي يا ميمتي)
    هيييييه هاذيك اللي يضربو بيها فالقفالي ،حوس على خدمة وما كانش ودرتو مناصب فالبلدية ،وخدمتو غير النساوين ثم ،
    لاه أسيدي المير يطيبولكم ثم فالبلدية؟ الراجل حرمت عليه البيرو لاه ؟
    انا ڤتلو دير روحك مرا وأدخل تخدم منهو اللي شافك ....... ششششششش

    يبدو ان ولد السيدة تدخل واخذها بعيدا من خجله ههههههه
    نكتفي بهذا القدر لليوم سيدي المير
    براحتك هاني نڤولك جاوب براحتك

    دمتم في رعاية الله وحفظه
    الى العدد القادم مع مراسل من اذاعة اللمة
    أحم أحم
    حلم كبير:)




     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏6 أكتوبر 2017 على 10:07
    بشرى ملاك, Malika Tlm, السحاب العابر و 5 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:10
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    حلم كبير, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:14
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    [​IMG]
    كلةِ حال ( كيما يهدر السياسيين تاعنا في التلفزيون مش على كل حال ) ههه
    شكرا على الاستضافة و ان شاء الله نستقبول آراء المواطنين بصدر رحب و نقبلو كل الانتقادات الظريف طبعا لانو الانتقادات الاخرى مولاها نطيرو بيه و ما نحطوش
    احححححم احححم ههه
     
    التعديل الأخير: ‏2 أكتوبر 2017 على 21:24
    بشرى ملاك, السحاب العابر, صفاءdz و 2 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:18
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    أسيدي المير وين رايح
    ها ما ڤلتلناش وقتاش الأجندة نتاعك تسمح وتجاوبلنا على هاذ المخالق

    راهم يستناو

    وما تنساش الالوان;)


     
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    حلم كبير, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:27
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    اصبر عليا شوي برك
    ضرك نقلب عليهم الحالة
    ههه
     
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    habchisalaheddin, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:28
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    كاين واحد راه يسقسي فيه (زعما الصوت تبدل ) ششششششششششش :

    سيدي المير انا مواطن ساكن في حي اسمو اللي راحو ما ولاوش ،وعلا سميتوه هكذا ؟
    مع العلم انو المير اللي قبلك كان مسميه جاو وما راحوش هل له علاقة بالعهدة نتاع آلاميار ؟ .... وشكرا
    ...
    vlcsnap-2016-02-06-22h33m10s410.png
    ضرك نتا محسوبشي راكي تاطاكي فيا عيني عينك ... نتا مواطن نتا !! ... كي الحي سماه راحو و ما ولاوش ..نتا وش راك ادير ثم ؟
    على خاطر عطيناك سكنة ...صافي ضرك نتا عطيناك سكنة و راك جايبها ورانا ...
    @حلم كبير ... قيدلي اسمو هذا الماكرو و نقصيه من قائمة المستفيدين و موريلو علاه يدور
    شوفي ذيك الهدرة اسي ...مادي سكنة و يتشرط ...
     
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    habchisalaheddin, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:33
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    حاضر سيد المير قيدناه وحفضناه ما تتقلقش برك علينا
    كلش كلش ولا زعافك





    بين قوسين فقط
    (صدق أو لا تصدق اخي صلاح وكأني اسمع صوت الكلمات تخرج من كل كلمة انطقتها بخفة دمك ما شاء الله)

     
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    حلم كبير, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:41
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    ههه
    الله يحفظك خيي حليم
    ههه راك قتلتنا بالقدر يا صاحبي
    ههه
     
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    habchisalaheddin, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:44
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    سيدي المير أنا مخلوف ولد بركاهم نسكن في شارع الورود ،سؤالي هو عندك ڤريب عام مير وكاينة حفرة في وسط الطريڤ الكبير لاه ما ردمتوهاش قصدي رممتو الطريڤ ،ملي سكنت هنا وهي كاينة ،تزوجت ونهار عرسي طاحتلي فيها طاكسي العروس
    ،ونهار كانت مرتي رايحة تزيد طاحت فيها الكروسة وزيدت مرتي ثم
    ،كبر بني وولى يلعب فيها كي تصب المطر...
    ولد الجيران نهار العيد راح ڤالها صح عيدك (يحسبها وحدة من العايلة)
    فيها لغز كبييييير ولا مير تكرم وردمها:unsure:
    لاه مزالت ثم حبينا نفهمو
    ...
    vlcsnap-2016-02-16-10h57m41s502.png
    شني هذا طريق وما نيش عارف ...و علاه تجبدلي في اسم مك بركاهم وانا وش ندير بيها ... شوفي ذيك الامة كي دايرة شوف
    هذيك الحفرة درتها انا اكسبري من الخارج باه نورو للازناش اهتمامنا بالرموز الوطنية
    هذيك راها رمز للشارع تاعكم تاع الورود يا قالط ... نتا ما تفهمش نتا
    و عرسك و علاه تعقب فيه ثم علاه ما رحتش للصالد دي فات و ريحت روحك اسي
    ها نتا ق ترحي و تقولي حفرة
    و ووليدك علاه ما تحكمو و تعطيلو طريحة ... نتا تخليه يعلب برا و تقولي حفرة
    اااه راك كبير ...
    الي بعدو ...
     
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    habchisalaheddin, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:51
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    موضوع هايل هههههه سورتو الاسئلة والله هايلين
    هاه يا السيد المير جاوب ترا بشفافية
    انا راني نصفق ونشاهد برك منين يكون فيه تدخل نطرح كذلك أسئلة
    حتى انا عايشة في غبينة ومادابيا المير يفريهملي
    استنى نشوف كيفاه تجاوب على الاسئلة ساع باه نتأكد اذا قادر على المسؤولية هههه
    في المتابعة ان شاء الله
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:53
    #10
  11. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    vlcsnap-2016-02-16-13h00m03s545.png
     
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    habchisalaheddin, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:54
    #11
  12. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    هههههههههههههههه خخخخخخخخ
    احم
    عفوا سيدي المير ما قدرتش نحكم الضحكة في حضرتك خخخخخ
     
    صمت المشاعر, لؤلؤة قسنطينة و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:56
    #12
  13. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    اهلا بالاخت معانا ومرحبا

    واذا جا في خاطرك سؤال اسئلي
    راها الشفافية تدهش
    على وزن الرخى يدهش
    ننتظر أسئلتك
    ..........
     
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    حلم كبير, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:58
    #13
  14. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    ها نتا عندك بنك قاري st ولا sm مع احترامنا لهذو الشعب
    و تحوسو يخدم ؟ ...الناس راها فالماستر و السكلوجيا و العاداب و التاريخ و القبار و الكالكير و ما لقاوش خدمة
    راك حاب نتا بنك الي عندو ريتلة تاع ليسونس ( زعما شهادة ليسونس ههه ) يخدم في الدولة
    اه يا الحاج براهيم اه ...
    و حكاية مادام دليلة و النسا و الخدمة هذيك شوف مع لي شاف سارفيس في البلدية و الدايرة
    انا خاطيني ...ياخي بورتمالور ياخي ...
     
    حلم كبير, لؤلؤة قسنطينة و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:58
    #14
  15. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    حلم كبير, لؤلؤة قسنطينة و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 أكتوبر 2017 على 21:59
    #15
  16. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    هههههههههههههههههه
    يعطيكم الصحة فكرة رووووعة ولله
    سيدي المير راك هايل كمل هاك وماتنسانيش برك بسكنة والعريس لي قتلك عليه احم احم ههههههههه
     
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    صمت المشاعر, ‏2 أكتوبر 2017 على 22:19
    #16
  17. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    ح.jpg
    شني هذي الهدرة هذي !!
    ايا اخدمي باسبورك و طيري من هنا ..ذيك المقريبة شوف ...
     
    حلم كبير, لؤلؤة قسنطينة و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 أكتوبر 2017 على 22:21
    #17
  18. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    واش درت عليا سيدي المير موقبيل برك كنت تقولي لقيتلك عريس هههههه
     
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    صمت المشاعر, ‏2 أكتوبر 2017 على 22:31
    #18
  19. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    images.jpg
     
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    habchisalaheddin, ‏2 أكتوبر 2017 على 22:33
    #19
  20. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    صمت المشاعر, ‏2 أكتوبر 2017 على 22:35
    #20
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