المير في استضافة الاذاعة .....ارواحو

وأنا رسول

ومع الرسول إلا البلاغ

ولازم عليه ولابد يجاوب

لاشتا يكذب خخخخخخخخ





كاين واحد راه يسقسي فيه

(زعما الصوت تبدل ) ششششششششششش :



سيدي المير انا مواطن ساكن في حي اسمو اللي راحو ما ولاوش ،وعلا سميتوه هكذا ؟

مع العلم انو المير اللي قبلك كان مسميه جاو وما راحوش هل له علاقة بالعهدة نتاع آلاميار ؟ .... وشكرا



نضن سمعنا ،قصدي قرينا مع بعض السؤال سيدي المير



نمرو للمواطن الثاني وراه يڤول





،ونهار كانت مرتي رايحة تزيد طاحت فيها الكروسة وزيدت مرتي ثم

،كبر بني وولى يلعب فيها كي تصب المطر...

ولد الجيران نهار العيد راح ڤالها صح عيدك (يحسبها وحدة من العايلة)

فيها لغز كبييييير ولا مير تكرم وردمها

لاه مزالت ثم حبينا نفهمو

سيدي المير أنا مخلوف ولد بركاهم نسكن في شارع الورود ،سؤالي هو عندك ڤريب عام مير وكاينة حفرة في وسط الطريڤ الكبير لاه ما ردمتوهاش قصدي رممتو الطريڤ ،ملي سكنت هنا وهي كاينة ،تزوجت ونهار عرسي طاحتلي فيها طاكسي العروس،ونهار كانت مرتي رايحة تزيد طاحت فيها الكروسة وزيدت مرتي ثم،كبر بني وولى يلعب فيها كي تصب المطر...ولد الجيران نهار العيد راح ڤالها صح عيدك (يحسبها وحدة من العايلة)فيها لغز كبييييير ولا مير تكرم وردمهالاه مزالت ثم حبينا نفهمو

يُقاطع الاخ

هههههههههههههههه نضن يكفي الاخ راه سمع السؤال

( تهدر بزاف المير ما يحبش اللي يهدرو بزاف) ولا لالا سيدي المير





وعندنا اخت حابة تهدر نتركولها المجال



سييييييدي المير عندي بني تخرج من الجاميعة عندو ثمن سنين في هاذيك نتاع الداكتيلو

(

قصدك اعلام الي يا ميمتي)

هيييييه هاذيك اللي يضربو بيها فالقفالي ،حوس على خدمة وما كانش ودرتو مناصب فالبلدية ،وخدمتو غير النساوين ثم ،

لاه أسيدي المير يطيبولكم ثم فالبلدية؟ الراجل حرمت عليه البيرو لاه ؟

انا ڤتلو دير روحك مرا وأدخل تخدم منهو اللي شافك ....... ششششششش





نكتفي بهذا القدر لليوم سيدي المير

براحتك هاني نڤولك جاوب براحتك



دمتم في رعاية الله وحفظه

الى العدد القادم مع مراسل من اذاعة اللمة

أحم أحم

حلم كبير





يبدو ان ولد السيدة تدخل واخذها بعيدا من خجله هههههههنكتفي بهذا القدر لليوم سيدي الميربراحتك هاني نڤولك جاوب براحتكدمتم في رعاية الله وحفظهالى العدد القادم مع مراسل من اذاعة اللمةأحم أحمحلم كبير



