حوصلة وقائمة الفائزين ب سلسلة كل يوم لغز مع فاتي( الاسبوع الرابع والاخير)

Queen Fati

Queen Fati

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27 جانفي 2017
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#1
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

صح فطوركم



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(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين
والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)



شكرا لكل المشاركين
و مبروك للفائزين
وشكر كبير لادارة المنتدى المحترمة
واعتذر عن أي سوء فهم
ان شاء الله ينعاد علينا هاذ الشهر الفضيل لا فاقدين ولا مفقودين
انتظروني بالغاز جديدة بعيدة عن الالغاز الرياضية التي لخبطت العديد من المشاركين

مبروك للفائزين لهاذ الاسبوع


ب 50 نقطة


كل يوم لغز مع فاتي 18

@faith8

@Salah eddin
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كل يوم لغز مع فاتي19

@فتحي عاشق الجنه

66.jpg
كل يوم لغز مع فاتي20

@فتحي عاشق الجنه
66.jpg
 
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