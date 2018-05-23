حوصلة وقائمة الفائزين ب سلسلة كل يوم لغز مع فاتي





ب سم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ​

اليكم اعزائي سير مسابقة الالغاز اليومية ​

التي اعتدتم عليها منذ بداية الشهر الفضيل ​

حيث ان مشاركه الفائز التى تكون بطبيعة الحال بالاجابة الصحيحة اولا لن تذهب سدى حيث ان كل فائز سيكسب 50 نقطة ويتم الاعلان غالبا عن الفائزين كل اسبوع ​

مبروك للفائزين لهاذ الاسبوع



ب 50 نقطة

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@choayb1987 كل يوم لغز مع فاتي (5)







@Salah eddin كل يوم لغز مع فاتي (6)



شكرا كبير للادارة خاصة وكل المشاركين

لى مزال مشاركوش او اخطاؤو الاجابة ​

فى انتظار تفاعل اكثر للاسبوع المقبل ان شاء الله ​