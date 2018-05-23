حوصلة وقائمة الفائزين ب سلسلة كل يوم لغز مع فاتي

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جانفي 2017
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الجنس
أنثى
#1
fati1.gif

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد

اليكم اعزائي سير مسابقة الالغاز اليومية

التي اعتدتم عليها منذ بداية الشهر الفضيل

حيث ان مشاركه الفائز التى تكون بطبيعة الحال بالاجابة الصحيحة اولا لن تذهب سدى حيث ان كل فائز سيكسب 50 نقطة ويتم الاعلان غالبا عن الفائزين كل اسبوع

مبروك للفائزين لهاذ الاسبوع

ب 50 نقطة

5.jpg 5.jpg 5.jpg


66.jpg

كل يوم لغز مع فاتي (5)
@choayb1987

66.jpg

كل يوم لغز مع فاتي (6)
@Salah eddin

téléchargement (4).jpg
شكرا كبير للادارة خاصة وكل المشاركين
لى مزال مشاركوش او اخطاؤو الاجابة

فى انتظار تفاعل اكثر للاسبوع المقبل ان شاء الله

حظ موفق للجميع
 

المرفقات

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classic girl

classic girl

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
12 أكتوبر 2015
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الإقامة
في مكان ما في هذه الأرض
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والف مبرووك للفائزين
;) وشكرا لك أختي على الألغـاز
صحأ سحوركمم
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
بارك الله فيك فاتي
فكرة المسابقة جميلة لم ارها
الا الان ان شاء يسعني الحظ
لاشارك فيها في المرة القادمة.​
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,334
الإعجابات
2,775
النقاط
571
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الجنس
أنثى
#4

 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,334
الإعجابات
2,775
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#5
قال classic girl:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والف مبرووك للفائزين
;) وشكرا لك أختي على الألغـاز
صحأ سحوركمم
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صح صحورك حبيبتي...اسعدني مرورك​
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,334
الإعجابات
2,775
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#6
قال yaso ياسمين:
بارك الله فيك فاتي
فكرة المسابقة جميلة لم ارها
الا الان ان شاء يسعني الحظ
لاشارك فيها في المرة القادمة.​
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وفيك بارك الرحمان
في انتظارك مشاركاتك حبيبتي
موفقة​
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#8
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,334
الإعجابات
2,775
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#8
قال عآشقة الجنـة:
شكرا اختي فطوم على السلسلة الشيقة
فاتتني هذي المرة نحاول المرة الجاية نكون معاكم
يسلمووو
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العفو حبيبتي
في انتظار مشاركتك الاسبوع المقبل ان شاء الله​
 
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