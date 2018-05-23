حوصلة وقائمة الفائزين ب سلسلة كل يوم لغز مع فاتي

Queen Fati
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اليكم اعزائي سير مسابقة الالغاز اليومية
التي اعتدتم عليها منذ بداية الشهر الفضيل
حيث ان مشاركه الفائز التى تكون بطبيعة الحال بالاجابة الصحيحة اولا لن تذهب سدى حيث ان كل فائز سيكسب 50 نقطة ويتم الاعلان غالبا عن الفائزين كل اسبوع
مبروك للفائزين لهاذ الاسبوع
ب 50 نقطة
ب 50 نقطة
كل يوم لغز مع فاتي(1)
@ام عبد الرحيم
كل يوم لغز مع فاتي (2)
@سكون الفجر
كل يوم لغز مع فاتي(3)
@رؤوف المستقبل ب
و
@صفاء dz
كل يوم لغز مع فاتي(4)
@البدر المشرق
@ام عبد الرحيم
كل يوم لغز مع فاتي (2)
@سكون الفجر
كل يوم لغز مع فاتي(3)
@رؤوف المستقبل ب
و
@صفاء dz
كل يوم لغز مع فاتي(4)
@البدر المشرق
كل يوم لغز مع فاتي (5)
@choayb1987
@choayb1987
كل يوم لغز مع فاتي (6)
@Salah eddin
فى انتظار تفاعل اكثر للاسبوع المقبل ان شاء الله
حظ موفق للجميع
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