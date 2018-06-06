حوصلة وقائمة الفائزين ب سلسلة كل يوم لغز مع فاتي( الاسبوع الثالث)

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,662
الإعجابات
3,138
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#1
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله





شكرا لكل المشاركين
و مبروك للفائزين
وشكر كبير لادارة المنتدى المحترمة


مبروك للفائزين لهاذ الاسبوع


ب 50 نقطة

كل يوم لغز مع فاتي(12)
@faith8
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كل يوم لغز مع فاتي(13)
@صمت المشاعر
66.jpg

كل يوم لغز مع فاتي(14)
@faith8
66.jpg
كل يوم لغز مع فاتي(15)
@faith8
66.jpg
كل يوم لغز مع فاتي16
@HAMZA USMA
66.jpg
كل يوم لغز مع فاتي17
( X )
صح فطوركم
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
415
الإعجابات
1,293
النقاط
41
الجنس
ذكر
#2
تم توزيع الجوائز الأسبوع الثالث
مع اللمة أنت الرابح

نشكر الاخت المنشطة للمسابقة على جهودها المبذولة
مبروك للفائزين و حظ موفق للبقية

اللمة تجمعنا في رمضان
 
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