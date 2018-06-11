هي...

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
354
الإعجابات
431
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هي ليست معقدة ، ليست مكتئبة ، ليست بشعة بل هي فعلاً جميلة !!

هي لا تصافح الرجال ، هي تصلي الصلوات ، هي تحفظ القرآن ، هي تصوم مع الصائمين ، و تسير مع الصالحين !!

هي فتاة ناضجة ... نعم بإمكانها ان تقيم علاقات مع شباب كثر , لكنها ببساطة لا تريد! ..
لأنها تخشى الله !!

ليست معقدة ، بل هي مدركٌة فعلاً لما تفعل ...
إنها فتاة تخاف الله وتعي فعلاً أنه "كيفما تكونوا يولى عليكم "

تركت تلك الملذات .. لأنها متيقنٌة بأن " من ترك شيئاً لله ، عوضه الله خيراً منه "

هي تعلم أنه لا هناءًا إلا في الحلال ولا حبٍ إلا في ظل رضا الله ...
تعلم أن الله مع الصابرين وتعلم أن الحلال هو أفضل ما في الوجود ...


هي إنسانة راقية جدا..♥
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
354
الإعجابات
431
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
يآ من يريد زوجة صآلحة ،،، دعني أعطيك صفآتهآ في معآنٍ وآضحَة ،!

تكُون لك على درب الحيآة صآحبة،، أمينة على مالك و لبيتك حآفظة،!

إذآ نظرت إليهآ فإبتسآمتهآ سآحرة ، لكل هــمٍ وغــم بك لهمآ شآفية!

إذآ سألتني عن أخلآقها فهي طآهرة، ذآكرة، لنعم الله تعآلى شآكرة!

بحجآبهآ جميلة وبحيآئهآ نبيلة ، إذآ سألتني عنهآ قلت صآدقة عفيفة!

إذآ أصآبتك محنة كآنت لك موآسية، فهذآ قضآء و قدر الله به رآضية ،!!

إذآ أمرتـهآ فهي لك طآئعة،وإذآ ذكرتك في مجلس كآنت لك مآدحـة،!!

إذآ مرضت أصبحت وأمست بآكية،في دجى اللّيآلي تدعو لك بالعآفية!

إذآ إستشرتهآ كـآنت لـك نآصحة،، وكيف لآ وهي الزوجـة الصآلحة ،!
 
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