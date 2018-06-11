بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





هي ليست معقدة ، ليست مكتئبة ، ليست بشعة بل هي فعلاً جميلة !!



هي لا تصافح الرجال ، هي تصلي الصلوات ، هي تحفظ القرآن ، هي تصوم مع الصائمين ، و تسير مع الصالحين !!



هي فتاة ناضجة ... نعم بإمكانها ان تقيم علاقات مع شباب كثر , لكنها ببساطة لا تريد! ..

لأنها تخشى الله !!



ليست معقدة ، بل هي مدركٌة فعلاً لما تفعل ...

إنها فتاة تخاف الله وتعي فعلاً أنه "كيفما تكونوا يولى عليكم "



تركت تلك الملذات .. لأنها متيقنٌة بأن " من ترك شيئاً لله ، عوضه الله خيراً منه "



هي تعلم أنه لا هناءًا إلا في الحلال ولا حبٍ إلا في ظل رضا الله ...

تعلم أن الله مع الصابرين وتعلم أن الحلال هو أفضل ما في الوجود ...





هي إنسانة راقية جدا..♥