💕 أبجديات وسلوكيات الحوار والإقناع... 💕



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا

ومـن سيئـات أعمـالنـا مـن يهـده الله فـلا مضل له ومن يضلل فلا هـادي لـه

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولـه

بعض القواعد اليسرية في أدب الحوار والإقناع

قال تعالى : [ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ] [النحل125]



والأية الكريمة تحمل معها أسمى معاني الخلق العالي والأدب عند دعوة الآخر. والأية الكريمة تحمل معها أسمى معاني الخلق العالي والأدب عند دعوة الآخر.

أولا: قواعد في أدب الحوار :



- الصدق وطلب الحق

ومن صوره :

1.إخلاص النية وطـــلب الحــــق.

2.التسليم بالخطأ وعدم التعصب.

3.عدم الانتصار للنفــــــس.

4.التأصيل الشرعي لدرء النزاع .

5.عدم الترفع عن قول لا أعلم.



6.لا تنفي ولا تثبت إلا بدليل .

- الاستعداد الذهني

ومن صوره :

1.يكون المحاور عالمًا بالمسألة .

2.يفهم ما عند الطرف الآخر قبل الرد .

3.عدم اقتحام أمر لا يعلـــــمه.





ومن صوره: - احترام الطرف الآخــــرومن صوره:

1.استخدام ألطف العبارات وألينها.

2.إنزال الناس منازلهــــــــــــم .

3.التواضع عند الحـــــوار.

4.الرفق والحلم أثناء الحــــوار.

5.عدم الاستئثار بالحــــديث.

- مراعاة حال المحاور :

ومن صوره :

1.الحوار على قدر الاستــيعاب.

2.لكل مقام مقال ولكل حادث حديث .



- البدء بالأولويات : - البدء بالأولويات :

ومن صوره :

1.البدء من نقطة الاتفـاق.

2.تحديد نقاط الاختلاف بدقة ثم الترتيب حسب الأولوية .

3.التفريق بين الفروع والأصول .

ثانيًا : قواعد في الإقناع وكسب الآخرين

أ/ قبل إقناع الآخرين تذكر :

- وجهات النظر لدى الناس مختلفة .

- لست مسؤولاً عن تغير قناعات الآخرين .

- الأفكار ليست ملكاً لأحد .

- الصواب ليس حكراً عليك .

- لا يمكن أن يكون الإقناع لكل الناس .

- الصبر مطلب مهم فلا تتعجل النتائج.

- إقناع الناس 7% في الكلمات، 38 % في الأسلوب 55 %

ب/ معوقات الإقناع :

* العنف * الجدل * الانتصار للنفس.

* السخرية والاستهزاء * سوء الفهم .

ج/ من أساليب الإقناع :

* القصة * القدوة الحسنة * الموعظة الحسنة.

* التعابير الطبيعية * الترغيب والترهيب.

* ضرب المثل * البرهان والحجة * الحور الهادئ.