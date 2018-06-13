بداية السلام عليكم

انا شاب

المشكلة بعد السطر المكتوب بخط غليظ

كاين اربعة اخوة اصغر مني منهم اختين

عشنا حياتنا عادي

الى غاية العام الماضي اصبت بمرض نفسي واصابة روحية مس وسحر وبقا الامر هكذا وبدا يتطور من راقي الذات راقي من بلدة لبلدة.

وطورت لحالة اتهمت امي بانها من سحرتني. وشكيت في عمتي وخالة بابا الذين يمثلان مصدر الشرور في العائلة

جازت الحمد لله

وبقاو اهلي حيرانين عليا وتبدلت بزاف

بديت ندير طبايع جدد نرقي لنفسي ونقعد وحدي بزاف .

زاد تطور الامر مرة ترى في البيت بان امي تعبث بملابسي وارسم وما الذي ذلك

ضربوني مرة من المرات بابا والاخ الاكبر

قالولي يا تتسقم يا الهراوة تاكلك

كنت رايح ندير فيهم بلانت وممبعد رجعت لرشدي.

تاثرت بزاف بشبه الرقاة لي يكتبو في الزيت والزعفران

درت حجامة اخر مرة الحجام قالي انت مسحور في الحوض

دائما نلقى اثار فتات ابيض في اعضائي عفاكم الله

ودائما يتردد اسم فتاة علةى لساني

وفات الوقت الى غاية نوفمبر الماضي حكمت بريكولة تع 10ايام

بطلت بعدها وطول الوقت غير قاعد في الدار عندي الفراغ بزاف

شفت طبيب نفسي حكيتلو قالي اكتئاب

شربت دواء شهر تمرمدت

وزدت رقيت

المهم بلاء ارق وعدم نوم

وصلت الدرجة بان الدولة راه تبع فيها

الى غاية اليوم المشؤوم

في ليل مع مغرب قاعد نتفرج

شفت حركة مريبة او كما زينها لي الشيطان

ختي الصغيرة 8سنوات تتوضى ورايحة تصلي ويما ملامح وجها مش نورمال

ديراكت نهز ختي ودمونديت من عند الشيخ صرف باش نشريلها لحلوى

رحت لبيت مش بعيد وقريب من المدرسة لي تقرا فيها اختي

هو بيت مسبوق اغتصب فتاة تدرس في الابتدائي وحكم 3سنوات وكان غير باش خرج من الحبس

دقدقت الباب خرج هو

ياليتني لم اتبع هواي

فتح باب قتلو علاه تحقر في ختي بالمعنى تحرشت بيها قالي لالا

قتلوا نسقسوها هي المسكينة قالت لالا

وفي ذاك اليوم هي راحت لدارهم ختو تقرا معاها

وليت لدار معرفتش وش ندير

هو مسكتش جاب خوه وخرج ليهم بابا

قالولو ابنك راه يتهم فينا انا خرجت ليهم قلت لخوه ايه حقرها بصح تعلقنا ومعرفتش منين طاح عليا البلا.

يما قاتلي يا طفل انعل بليس وهذا راهنوا شرفك.

من ذاك النهار وانا معقد فما بالك طفلة صغيرة وسمعو بالحادثة صديقاتها في المدرسة.

وممبعد بقات خادمتلي على سيد قلت ياتجي فيا يا فيه

حتان بعدها يومين عسيتو لقيتوا هو وبن خالو قلت نزدم ليهم هو راح يجري وبن خالو قالي وش تحوس قتلوا والو راه تعدى علينا وانا راني موسوس

ضميري يؤنبني نفسيتي متعبة

مجتمعنا لا يرحم حاس قاع الناس عرفوا بالقصة

لي تهمني اختي ومستقبلها

بحركة غبية مني لي انا زعما حامي عرضها.

حسبي الله ونعم الوكيل

وافوض امري لا الله الا الله بصير بالعباد

حسيت روحي طعت من عين والديا

افيدوني رجاءا