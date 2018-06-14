يومِـيآتـي فِي رمضَــآن { 4 } معَ أصغَر عضوة cosette ~

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بالجميع اعضاء و زوار في سلسلة يومياتي في رمضان



هي سلسلة ستكون في آخر ايام رمضان { العشر الاواخر } مع مجموعة من الاعضاء نتعرف من خلالها على يومياتهم في رمضان

و كيفية قضاء اوقاتهم فيه

و رابع ضيفة لنا في هذه السلسلة هي الاخت @cosette لي قبلت دعوتي بصدر رحب

فكل الشكر للاخت على تلبيتها لدعوتنا

و الان نخليكم تشوفوا يوميات عضوتنـا الرائعة و المشوقة

حلقة اليوم مع اصغر عضوة معنا في المنتدى

عآشقة الجنة :

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بك اختي زهرة معانا في سلسلة يومياتي في رمضان

ان شاء الله تعجبك القعدة و تكوني مرتاحة معانا

كوزات :



وعليكم السلام ورحمة اللّه تعالى و بركاته.. ❤

يعيشك ختي. ان شاء الله ^^

عآشقة الجنة :

ان شاء الله تكوني بخير و امورك على خير

اول حاجة نفتاتحوا بيها القعدة الزينة هاذي هي نقولولك رمضان كريم و كل عام و انت بخير

كوزات :



الحمد لله نعمة ً🌹🌹

كل عام وانت بخير وربي يعيدو علينا بالصحة والعافية ان شاء الله ^^

عاشقة الجنة :

امين يا رب العــآلمين

اختي زهرة عرفينا على روحك لانو كاين بزاف اعضاء ميعرفوكش

خبريهم شكون هي كوزآت ؟

كوزات :



امين 😍

ههه وي كاين لي ميعرفنيش وكي يشوف مرشحــة للإشرٱف يزيد يندهش 😂😕 لٱ عليــه

گوزٱت .. زهْرَة من ولٱية البليدة ..طٱلبة سنة اجتزت امتحان شهادة تعليم متوسط ..هآه هدا مكان معلومات اساسية عليا 😁 سجلت فالمنتدى سنة 2016 ومكنتش نعرف عليه بزاف 😛



عآشقة الجنة :

الله يبارك حبيبتي خيار الناس

مزلتي صغيرة و جاية للدنيا و راكي كتكوتة اللمة

احكيلي على زهرة و رمضان في ايام الطفولة ؟

و كيفاش كان طعم رمضان بالسنبة ليك أنذآك ؟

كوزات :



يبارك فيك حبيبتي 😘

هاه علابالي وحاجة مليحة لي هي انا صغيرة فيهم 😁😁 😝😜😛

ايام طفولة.. 😂 ولله كانت يامات شابة بزاف نشفا اول مرة صمت كان عندي خمس سنين كان نهار بزاف شباب وحسيت وقتها بلي كبرت 😂😂😜😜 وبشوي بشوي كنت نصوم يومين ونفطر 3 ايام وهي رايحة واوسي نشفا خطرث ربي يسمحلي كانت عندي 07 سنين شفتهم يطيبوو ولماكلة غير شابة لي نحبها 😋😋😋😋 قتلهم بلي صايمة ونا كنت فاطرة انذٱٱگ 😟

ههه يامات بزاف شبان. . واول مرة صمت رمضان كامل كانت 11 سنة 😍

ولله كانت كيما قتلك شابة بزااف 😍😍😍

عآشقة الجنة :

الله يبارك مشاء الله عليك يا صغيرونة المنتدى

و ضركا راكي ميراي مشاء الله عليك

زهرة نتي لحقتي بالدراسة في رمضان ولا لالا ؟ اذا كنتي قريتي واش رايك بالدراسة في رمضان ؟!

و كيما علبالنا هذا العام البيام جوزتوه في رمضان كيفاش كان شعورك و هل الصيام اثر عليك ولا ساعدك ؟



كوزات :



يبارك في ايامك حنونتي 💓

وي لحقتها للمرة الثانية لعام ليفات وسنة

لعام لي فات كنا اضرابات ومكملناش دروس قرينا سمانة من رمضان ودرنا الاختبارات.. وقتها مكانتش ماثرة عليا يعني نورمال ^^

بصح سنة مع البيام اثرت عليا بزاف.. دروسنا كنا مزال مكملناهمش وطاحو مع البيام بلون 😢 والحفاظة كنت مكملتهاشكان بروڤرام شارجي بزاف مكانش عندي دقيقة راحة 😢😢 بصح لحمد لله ^^ ان شاء الله فيها خير😘

انعم اثر عليا صيام بزاف .. مكنتش نقدر نحفظ غير نعطش ولا نحب نرقد 😂😋 ..بصح يامات وفاتو 😟 وربي يقدر ^^

عآشقة الجنة :

المهم راه جاز كلشي بخير و ان شاء الله تنجحي و تفرحينا بمعدل شباب في البيام

نولو لزهرة للاجواء الرمضانية في البليدة

ناس البليدة مشهورين بتمسكهم بالعادات و التقاليد و التراث الاصيل

خبرينا على رمضــان في البليدة باش يتشهر و واش هي اهم العادات عندكم ؟

و واش هو الطبق المشهور في البليدة في شهر رمضان ؟

و الاخت زهرة واش هو طبقك المفضل في رمضــان ؟

و افضل طبق تعرفي تطيبيه ؟

و المائدة بلا بوراك مقبولة عندك ولا لالا ؟

كوزات :



امين حنونتي ان شاء الله 😍

ولله مكانش عادات مختلفة ..يعني عاداتنا كباقي لولايات .. فالفطور نديرو شربة ودوزيام بلا وحاجة خفيفة مش شرط بوراك و شلاظة وهدي هي مايدة تاعنا.. مكانش طبق معين تشتهر بيه انا نعرف غير زلابية تع بوفاريك 😂😂😂 من ناخية الاطباق نعرف تع المناسبات .. كيما الرشتة .. ونديرو بزاف الطواجن..طاجين زيتون ..طاجين الخوخ ..الخ

والطبق المفضل تاعي فرمضان هو المدربل نموت عليه 😍😍

والطبق لي نعرف نطيبو هو المدربل صراحة 😂😂 ونعرف للمثوم هدا مكان 😜 يعني هدا وين بسم لله بدينا .. وحاحات خفاف مكانش لي ميعرفش يديرهم 😂😋

حنا المايدة تعنا مشي شرط يكون البوراك فيها .. بصح لازم البديل 😂😂. كيما سوفلي ولا حاجة وحد خرا..

وي مقبولة ^^

عآشقة الجنـة :

أختي زهرة واش تحبي تاكلي في السهرة ؟ و تفضلي قلب اللوز ولا الزلابية ؟

- انت من النوع لي يسهر في رمضان ولا لالا ؟ و واش هي نصيحتك للي يسهروا ؟

- اسكو تصلي التراويح ولا لالا ؟ و إذا ايه واش هو شعورك ؟!

و وقتاش أول مرة صليتي ؟

- تقراي في المسجد في رمضان ولا لالا ؟ و شحال موالفة تختمي من مرة القران ؟

- و بما أن العيد قرب واش هوما أنواع الحلويات لي رح تخدموها ؟

كوزات :



فالسهرة نحب حاجة باردة. ناكل فلون ولا محلبي ودي فوا كؤوس الشانتيي هدوك 😍 ونحب قلب اللوز ❤

وي نسهر اصلا فرمضان مور الفطور منرقدش حتى لل 08 تع صباح .. ونقول لي يسهرو بلي مراهيش مليحة .بسكو مين تسهري صباح راح ترقدي ولا يغلبك النعاس ونص العبادات ناس ميديروهاش يرقدو كيما صلاة وقراءة القراان .. ^^

لا مزال مصليتش تراويح للاسف 😢

وي نقرا ومزالني لحد الان نرةح للمسجد ونقرا لتماك ملي كان عندي 12 سنة كنت نختمو في رمضان كامل.. ولضرك الحمد لله حفظت 12 حزب 😍 و كل 3 شهور هكاك نختمو بسكو منقدرش نختم ونحفظ في نفس الوقت نفضل نكمل نحفظو ^^

تشاراك العريان ..بقلاوة ..مشوك ..مقروط ..كحلوش وقلبو بيض

عآشقة الجنـة :

الاخت زهرة نشكرك بزاف لى قبول الدعوة و كنتي ضيفة خفيفة عليا و ان شاء الله تكوني خفيفة على الاعضاء

نتمنى انك تقدمي نصيحة للاخوة و الاخوات لي معانا في المنتدى

و في الاخير نقولوك صحـــــــــــا عيدك و كل عام و انت و العائلة بخير

و في هذه الأيام المباركة أسأل الله أن يوفقك في دراستك حبيبتي و أن تكوني من الناجحين في شهادة التعليم المتوسط

في أمان الله ^^

كوزات :



يعيشك حنونتي وشكرا على استضافة 😘

والاعضاء معندي منقول عليهم ربي يحفظهم نشالله ويهنيهم ويوفقهم ويحقق واش في قلبهم 😍 ومالڤري صغيرة عليهم نقوللهم اغتنمو وقتكم فالعبادات 😍😍 وتهلاو فالوالدين 😢😢 هذا مكان😁 ^^

وصحة عيدك ختيتي وعيد ڤاع الٱعضاء ان شاء لله بعيدو عليما بالصحة والهنا ❤

امييين يارب ربي يعيشك 😍😍

يعطيك ااصحة ❤

و في الاخير نتمنى للاخت زهرة او كوزات التوفيق و النجاح في شهادة التعليم المتوسط هي و جميع الممتحنين

و بهذا اعزائي الاعضاء و العضوات تنتهي الحلقة الرابعة من سلسلة يومياتي في رمضان التي كانت ضيفتها الاخت زهرة بنت مدينة الورود

انتظرونا غدا في الحلقة الخامسة و الاخيرة مع عضو آخر

صحا سحوركم