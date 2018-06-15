بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18].

قال المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.​

الأسئلة الشائعة و شرح المصطلحات [سؤال و جواب]

تفاديا لتكرار الأسئلة في الأقسام التجارية قررت ادارة اللمة الجزائرية تجميع كل الاسئلة الشائعة في هذا الموضوع

نرحب بجميع زوارنا الجدد و نتمنى لكم الافادة و الاستفادة في اللمة الجزائرية​

1.شرح أهم المصطلحات:

إدارة اللمة (الإدارة): هي عملية التخطيط و التنظيم و الرقابة و التنسيق و التوجيه و هذه العملية منسوبة للإداريين في اللمة يمثلهم شخص المدير العام .

هي عملية التخطيط و التنظيم و الرقابة و التنسيق و التوجيه و هذه العملية منسوبة للإداريين في اللمة يمثلهم شخص . وسيط اللمة (الوسيط): هو شخص تكلفه الإدارة بإستقبال و تأمين الأموال في حسابه و التنسيق في المعاملات المالية التي يشرف عليها.

هو شخص تكلفه الإدارة بإستقبال و في حسابه و التنسيق في المعاملات المالية التي يشرف عليها. البائع المعتمد: هو الشخص الذي قدم وثائق إثبات الهوية و تم إعتماده من الإدارة و يملك " مبلغ مالي (رصيد) " أو " خدمة معينة " و يريد بيعها في الأقسام التجارية.

هو الشخص الذي قدم وثائق إثبات الهوية و تم إعتماده من الإدارة و يملك " " أو " " و يريد بيعها في الأقسام التجارية. البائع العادي: هو شخص عادي لا يحتاج للإعتماد و يمكنه عرض " مبلغ مالي (رصيد) " أو " خدمة معينة " يريد بيعها في الأقسام التجارية و يجب أن يكون التعامل عبر الوسيط.

هو شخص عادي لا يحتاج للإعتماد و يمكنه عرض " " أو " " يريد بيعها في الأقسام التجارية و يجب أن يكون التعامل عبر الوسيط. المشتري: هو الشخص الذي يريد شراء " مبلغ مالي (رصيد) " أو " خدمة معينة " من أحد الأقسام التجارية.

هو الشخص الذي يريد شراء " " أو " " من أحد الأقسام التجارية. الصفقة: هي المعاملة التجارية تكون بين طرفين ( البائع و المشتري ) و قد يكون فيها أحيانا طرف ثالث و هو الوسيط .

هي المعاملة التجارية تكون بين طرفين و قد يكون فيها أحيانا طرف ثالث و هو . رسوم الاشتراك: هي التكلفة المالية التي تحددها الادارة و يدفعها العضو مقابل توفير له مساحة لعرض خدماته .

هي التكلفة المالية التي تحددها الادارة و يدفعها العضو مقابل توفير له مساحة لعرض خدماته . عمولة الوساطة: هي رسوم يتم اقتطاعها من المعاملات التي تكون عبر الوسيط مثل بيع العملات و الخدمات عبر الوسيط و تختلف الرسوم حسب الخدمة.

هي رسوم يتم اقتطاعها من المعاملات التي تكون عبر الوسيط مثل بيع العملات و الخدمات عبر الوسيط و تختلف الرسوم حسب الخدمة. إثبات الدفع: هو وصل الدفع CCP أو صورة إثبات دفع BaridiMob أو صورة دفع من حساب بنكي اخر . . .

هو وصل الدفع أو صورة إثبات دفع أو صورة دفع من . . . المحادثات: هو نظام تواصل سريع يكون بين شخصين أو أكثر. و يفتح المحادثة البائع مع المشرف و يستدعي العميل. حيث تلك المحادثة يراها الأطراف المشتركين فيها فقط و تكون مخفية عن البقية. لهذا يجب أن يكون تحويل المعلومات الحساسة عبرها.

2.الأسئلة المتكررة [ سؤال و جواب ]: