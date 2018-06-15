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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18].
قال المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18].
قال المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.
الأسئلة الشائعة و شرح المصطلحات [سؤال و جواب]
تفاديا لتكرار الأسئلة في الأقسام التجارية قررت ادارة اللمة الجزائرية تجميع كل الاسئلة الشائعة في هذا الموضوع
نرحب بجميع زوارنا الجدد و نتمنى لكم الافادة و الاستفادة في اللمة الجزائرية
تفاديا لتكرار الأسئلة في الأقسام التجارية قررت ادارة اللمة الجزائرية تجميع كل الاسئلة الشائعة في هذا الموضوع
نرحب بجميع زوارنا الجدد و نتمنى لكم الافادة و الاستفادة في اللمة الجزائرية
1.شرح أهم المصطلحات:
- إدارة اللمة (الإدارة): هي عملية التخطيط و التنظيم و الرقابة و التنسيق و التوجيه و هذه العملية منسوبة للإداريين في اللمة يمثلهم شخص المدير العام.
- وسيط اللمة (الوسيط): هو شخص تكلفه الإدارة بإستقبال و تأمين الأموال في حسابه و التنسيق في المعاملات المالية التي يشرف عليها.
- البائع المعتمد: هو الشخص الذي قدم وثائق إثبات الهوية و تم إعتماده من الإدارة و يملك "مبلغ مالي (رصيد)" أو "خدمة معينة" و يريد بيعها في الأقسام التجارية.
- البائع العادي: هو شخص عادي لا يحتاج للإعتماد و يمكنه عرض "مبلغ مالي (رصيد)" أو "خدمة معينة" يريد بيعها في الأقسام التجارية و يجب أن يكون التعامل عبر الوسيط.
- المشتري: هو الشخص الذي يريد شراء "مبلغ مالي (رصيد)" أو "خدمة معينة" من أحد الأقسام التجارية.
- الصفقة: هي المعاملة التجارية تكون بين طرفين ( البائع و المشتري ) و قد يكون فيها أحيانا طرف ثالث و هو الوسيط.
- رسوم الاشتراك: هي التكلفة المالية التي تحددها الادارة و يدفعها العضو مقابل توفير له مساحة لعرض خدماته .
- عمولة الوساطة: هي رسوم يتم اقتطاعها من المعاملات التي تكون عبر الوسيط مثل بيع العملات و الخدمات عبر الوسيط و تختلف الرسوم حسب الخدمة.
- إثبات الدفع: هو وصل الدفع CCP أو صورة إثبات دفع BaridiMob أو صورة دفع من حساب بنكي اخر . . .
- المحادثات: هو نظام تواصل سريع يكون بين شخصين أو أكثر. و يفتح المحادثة البائع مع المشرف و يستدعي العميل. حيث تلك المحادثة يراها الأطراف المشتركين فيها فقط و تكون مخفية عن البقية. لهذا يجب أن يكون تحويل المعلومات الحساسة عبرها.
- السؤال: كيف أشتري رصيد من هذا المنتدى؟
- الجواب: لديك طريقتين لشراء الرصيد إما من بائع معتمد و يكون التعامل مباشر معه، أو تشتري من بائع عادي و يكون التعامل عبر الوسيط. كما يجب عليك الإطلاع على المواضيع المثبتة داخل القسم لتتعرف على مراحل الشراء بالتفصيل.
- السؤال: ماهو دور وسيط اللمة ؟
- الجواب: يقوم الوسيط بإستقبال الأموال في حسابه و يقوم بتأمين المعاملات و الخدمات التجارية كما أنه يقدم خدمات مدفوعة و يتوسط في بيع الخدمات حيث أنه يأخذ نسبة من الأرباح تحددها له الإدارة و باقي الأرباح تعود للإدارة لتسيير الموقع و تطويره. لكنه لا يتعامل داخل أقسام بيع العملات المخصصة للباعة المعتمدون.
- السؤال: لماذا يجب التعامل عبر الوسيط؟
- الجواب: التعامل عبر الوسيط يجعلك اكثر إرتياحا في المعاملة حيث يبذل قصارى جهده لتأمين المعاملات المالية و حماية حقوق الطرفين.
- السؤال: كيف أعرف أن حسابي البنكي مفعل و يستقبل؟
- الجواب: تواصل مع الدعم في البنك الذي ينتمي له حسابك، أو تواصل مع البائع الذي حجزت منه في اللمة يفتح معك محادثة مسودة تحويل....
- السؤال: لماذا المعاملات صعبة و معقدة في موقعكم؟
- الجواب: المعاملات في اللمة الجزائرية دائما نطمح في تسهيلها للمستعمل و لكن بتطبيق معايير معينة من أجل تأمين المعاملات بالدرجة الأولى و حفظ حقوق الطرفين. كما أن اللمة الجزائرية كانت من السباقين لترقية نظامها حيث أن طريقة التسجيل أصبحت أسهل و متوفر نظام المحادثات الذي يسهل المعاملات و نظام التنبيهات مثل الفايسبوك كما أن الموقع متجاوب مع أنظمة الهواتف الذكية و الكثير من الاشياء نضعها عند رغبتكم لتسهيل المعاملات...
- السؤال: ماذا لو تعرضت للنصب... ؟
- الجواب: قبل أن تتعرض للنصب ننصحك بمراجعة قوانين الأقسام التجارية و المواضيع المثبتة حتى تحمي نفسك و في حال حدث إشكال في المعاملة تتدخل الادارة لتفتح تحقيق و تتصل بالطرف الثاني بكل الطرق المتوفرة و في حال لم يرد الطرف الثاني و تبين صدق المشتري يتم توجيهه للإجراءات التي يقوم بها و نقدم له كل المعلومات التي نملكها عن المعني بالأمر.
- السؤال: كيف أصبح بائع المعتمد في اللمة؟
- الجواب: كل التفاصيل تجدها في طريقة طلب الإعتماد، الإعتماد يتم فتحه لفترة معينة حسب معادلة العرض و الطلب، و عندما يكون مغلق يتم التنبيه في نفس موضوع طريقة طلب الإعتماد .
- السؤال: لماذا تم فرض رسوم إشتراك دورية على البائع المعتمد؟
- الجواب: الموقع يحتاج تمويل و مصاريف لتشغيله و الأقسام التجارية تحتاج لجهد و وقت للمراقبة و نطمح لتطوير و طرح أفكار جديدة و حصرية كما أن الأقسام التجارية تحتاج إستراتيجيات للإعلان و الدعاية لتوسيع النشاط .
- السؤال: لماذا تم فرض عمولة عند التعامل عبر الوسيط؟
- الجواب: عملية الوساطة تحتاج لـ مصاريف تنقل الوسيط للتأكد من استقبال و ارسال المال و بها إقتطاعات السحب و الإرسال التي تفرضها البنوك.
- السؤال: لماذا يجب أتبع مسودة التحويل؟
- الجواب: المسودة هي وسيلة تسهل على كل الاطراف متابعة الصفقة بطريقة سهلة و منظمة و حفاظا على النظام العام يجب لإتباعها.
- السؤال: لماذا يجب أن أتعامل في الموضوع و المحادثات و لا أقوم بكل المراحل في الموضوع فقط؟
- الجواب:
- المراحل الأساسية (حجز+تأكيد دفع+تأكيد استقبال) تكون داخل الموضوع، و السبب هو حتى تكون الصفقة واضحة أمام الجميع و نعطي فرصة للزوار لإكتشاف مصداقية و طريقة المعاملات في اللمة.
- المراحل الفرعية (تحويل معلومات: حساب او بريد... و إثبات الدفع) تكون عبر المحادثات، و السبب لحماية خصوصيات الغير و تأمينا للمعاملات من التزوير أو الإستعمال الغير قانوني.
- الجواب: