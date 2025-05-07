أسئلة المراهقين و المراهقات ...... بين الفضول و الإرهاق

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





أسئلة المراهقين ..... بين الفضول والإرهاق







المراهقة مرحلة حساسة مليئة بالتغيرات النفسية و الجسدية



و أحد مظاهرها هو الفضول الشديد الذي يدفع المراهقين لطرح أسئلة متكررة و متنوعة



هذه الأسئلة قد تكون بسيطة مثل إستفسارات عن العلاقات الاجتماعية أو قرارات المستقبل

لكنها أيضاً قد تكون معقدة و عميقة تتعلق بالحياة و القيم و حتى الكون



لماذا يطرح المراهقون الكثير من الأسئلة ؟





لأن لديهم فضول طبيعي يعني المراهق في مرحلة إكتشاف العالم و يحاول فهم موقعه فيه

مما يجعله يطرح أسئلة كثيرة أحياناً تبدو مرهقة



و كذلك التغيرات النفسية و العاطفية لها دور مع نموهم و تتغير نظرتهم للحياة و تزداد رغبتهم في فهم مشاعرهم و مواقف الآخرين





و كذلك يصبح لديهم الرغبة في إثبات الذات لأن الأسئلة ليست فقط للاستفسار بل تعكس رغبتهم في الظهور بمظهر المثقف و الواعي أمام من حولهم





و أيضا تأثير وسائل الإعلام و التكنولوجيا فنرى أن هذه الفئة تتعرض لكَمٍ هائل من المعلومات بعضها متناقض فيسعون لفهمه أكثر عبر النقاش و السؤال





كيف يمكن التعامل مع أسئلتهم ؟



لابد بالتحلي بالصبر قد تكون بعض الأسئلة مكررة أو غير واضحة

لكن الصبر يساعدهم على تطوير قدرتهم على التفكير النقدي و تشجيعهم على البحث الذاتي بدل إعطائهم إجابات جاهزة يمكن توجيههم للبحث و الاستكشاف بأنفسهم

أيضا لابد من فتح مجال للنقاش أحيانًا لا يحتاج المراهق إلى إجابة مباشرة بل إلى مناقشة تساعده في رؤية الأمور من زوايا مختلفة و كذلك ع دم التقليل من أهمية أسئلتهم حتى لو بدا السؤال بسيطًا أو غير منطقي فهو يعبر عن شيء داخلي يجب فهمه



رغم أن أسئلة المراهقين قد تكون متعبة أحيانًا إلا أنها دليل على نموهم الفكري و بحثهم عن إجابات تساعدهم على فهم العالم من حولهم ​