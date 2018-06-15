بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18].

قال المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.​

مسودة البيع و الشراء [يرجى الإلتزام]



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"عزيزي البائع - عزيزي المشتري"

ادارة اللمة تحرص على تأمين وتسريع المعاملات لذلك نتمنى منك التقيد بالمسودة حتى لا نتجاهل محادثتك و تتأخر معاملاتك.

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مسودة موضوع البيع

يجب على موضوع البيع ان يحتوي على العناصر التالية: (( هذه المسودة خاصة بالبائع فقط ))

عنوان الموضوع يحتوي على: (تضع الكمية) (نوع العملة) (اسم البنك) | مثال: ( ( متوفر 500 دولار بايونير مقابل CCP )) محتوى الموضوع يحتوي على: المصدر الذي تحصل منه البائع على المبلغ (فوريكس-بيع خدمات-بيع و شراء العملات-خدمات اعلانية. . .)

الكمية المراد بيعها ( بالدولار أو اليورو ) والسعر المطالب فيها بالدينار الجزائري و سعر الوحدة. صورة إثبات الرصيد من حساب البائع في البنك الالكتروني: يجب أن تحتوي الصورة على المعلومات الموضحة في ا لصورة التوضيحية في الاسفل. ملاحظات إضافية يمكن للبائع اضافة ملاحظات مثل نسبة عمولة البنك و من يتحملها أو مدة الحجز أو توقيت الدفع . . .

إرفاق صورة إثبات الرصيد في الموضوع

هذا شرح لطريقة إرفاق صورة اثبات الرصيد (( هذه المسودة خاصة بالبائع فقط ))

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إسم صاحب الحساب على البنك الإلكتروني المبلغ المتاح في الحساب والذي يجب أن يغطي القيمة المراد بيعها إسم صاحب الحساب في منتدى اللمة الجزائرية يجب ان يكون ظاهرًا كما هو موضح في ا لصورة التوضيحية. التاريخ والتوقيت من جهاز الحاسوب يجب أن يكون ظاهرًا كذلك إظهار آخر العمليات التي تمت على حسابك

صورة توضيحية





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يرجى من الباعة تحديث الموضوع كل 3 ثلاثة ايام لعدم الغاء العرض

[العرض متوفر=الموضوع يبقى مفتوح] او [العرض انتهى=الموضوع للغلق]

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شروط موضوع البيع:

* يجب أن يحترم الموضوع مسودة موضوع البيع.

* موضوع البيع يظهر بعد موافقة الادارة عليه.

* يجب التجاوب مع المشتري و عدم اهمال الموضوع.

* توجيه المشتري في حال كان جديد ليطلع على القوانين و طريقة المعاملة.

* يرجى ذكر الرصيد الباقي في كل رد.

* الصفقة تنتهي بين البائع و المشتري بعدما يتأكد الطرفين من وصول المال و الاعلان عن هذا في الموضوع.

* بعد انتهاء العرض و تأكيد كل الاطراف الاستقبال يقوم البائع بطلب غلق الموضوع في رد.

حتى يتم الموافقة على موضوع البيع الخاص بك يجب إرفاق صورة إثبات تحتوي على المعلومات التالية: