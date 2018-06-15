معلومات مسودة البيع و الشراء [يرجى الإلتزام]

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
462
الإعجابات
1,478
النقاط
41
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18].
قال المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.​

مسودة البيع و الشراء [يرجى الإلتزام]

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"عزيزي البائع - عزيزي المشتري"
ادارة اللمة تحرص على تأمين وتسريع المعاملات لذلك نتمنى منك التقيد بالمسودة حتى لا نتجاهل محادثتك و تتأخر معاملاتك.
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مسودة موضوع البيع
يجب على موضوع البيع ان يحتوي على العناصر التالية: (( هذه المسودة خاصة بالبائع فقط ))

  1. عنوان الموضوع يحتوي على: (تضع الكمية) (نوع العملة) (اسم البنك) | مثال: (( متوفر 500 دولار بايونير مقابل CCP ))
  2. محتوى الموضوع يحتوي على:
    • المصدر الذي تحصل منه البائع على المبلغ (فوريكس-بيع خدمات-بيع و شراء العملات-خدمات اعلانية. . .)
    • الكمية المراد بيعها ( بالدولار أو اليورو ) والسعر المطالب فيها بالدينار الجزائري و سعر الوحدة.
  3. صورة إثبات الرصيد من حساب البائع في البنك الالكتروني: يجب أن تحتوي الصورة على المعلومات الموضحة في الصورة التوضيحية في الاسفل.
  4. ملاحظات إضافية يمكن للبائع اضافة ملاحظات مثل نسبة عمولة البنك و من يتحملها أو مدة الحجز أو توقيت الدفع . . .

إرفاق صورة إثبات الرصيد في الموضوع
هذا شرح لطريقة إرفاق صورة اثبات الرصيد (( هذه المسودة خاصة بالبائع فقط ))
حتى يتم الموافقة على موضوع البيع الخاص بك يجب إرفاق صورة إثبات تحتوي على المعلومات التالية:
  1. إسم صاحب الحساب على البنك الإلكتروني
  2. المبلغ المتاح في الحساب والذي يجب أن يغطي القيمة المراد بيعها
  3. إسم صاحب الحساب في منتدى اللمة الجزائرية يجب ان يكون ظاهرًا كما هو موضح في الصورة التوضيحية.
  4. التاريخ والتوقيت من جهاز الحاسوب يجب أن يكون ظاهرًا كذلك
  5. إظهار آخر العمليات التي تمت على حسابك
صورة توضيحية
PayPal-Sample.png

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يرجى من الباعة تحديث الموضوع كل 3 ثلاثة ايام لعدم الغاء العرض
[العرض متوفر=الموضوع يبقى مفتوح] او [العرض انتهى=الموضوع للغلق]
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شروط موضوع البيع:
* يجب أن يحترم الموضوع مسودة موضوع البيع.
* موضوع البيع يظهر بعد موافقة الادارة عليه.
* يجب التجاوب مع المشتري و عدم اهمال الموضوع.
* توجيه المشتري في حال كان جديد ليطلع على القوانين و طريقة المعاملة.
* يرجى ذكر الرصيد الباقي في كل رد.
* الصفقة تنتهي بين البائع و المشتري بعدما يتأكد الطرفين من وصول المال و الاعلان عن هذا في الموضوع.
* بعد انتهاء العرض و تأكيد كل الاطراف الاستقبال يقوم البائع بطلب غلق الموضوع في رد.
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
462
الإعجابات
1,478
النقاط
41
الجنس
ذكر
#2
طريقة شراء رصيد من بائع معتمد
شرح مراحل الصفقة التي تكون بين البائع و المشتري: (( هذه المسودة تخص البائع و المشتري ))

  1. اخي المشتري اختار الموضوع الذي مهتم به. و تطلب الحجز من البائع. مثال: اريد حجز 100دولار.
  2. يتفق الطرفين البائع/المشتري على السعر و الدفع و بعدها يحجز البائع المال للمشتري. مثال: تم الحجز لك اخي 100دولار مقابل 16500دج.
  3. يقوم البائع بتحويل معلوماته للمشرف باتباع "مسودة التحويل الخاصة بالبائع"و يخبر المشتري في الموضوع. مثال: تم تحويل معلومات الدفع عبر الاشراف.
  4. يقوم المشرف بجمع الطرفين البائع/المشتري في محادثة خاصة. و بعدها يصل تنبيه للمشتري بمحادثة تحتوي على معلومات الدفع الخاصة بالبائع.
  5. يفتح المشتري تلك المحادثة و يأخذ معلومات الدفع و يتوجه للبريد و يدفع للبائع المال المتفق عليه.
  6. يقوم المشتري بتصوير وصل الدفع و بعدها تحويله مع معلومات الاستقبال بإتباع "مسودة التحويل الخاصة بالمشتري" داخل نفس المحادثة المفتوحة سابقا.
  7. بعد أن يقوم المشتري بتحويل المعلومات عبر المحادثة يخبر البائع داخل موضوع البيع انه ارسل المال. مثال: لقد قمت بتحويل لك المال و تحويل المعلومات في المحادثة اخي البائع
  8. يقوم البائع بعدها بالتأكد عبر (مركز البريد او تطبيق الهاتف او موقع البريد) من وصول المال لحسابه.
  9. بعد التأكد يقوم بتحويل الرصيد للمشتري و يخبره في الموضوع. مثال: تم التحويل الرصيد لك اخي المشتري. نرجو منك تاكيد الاستقبال في الموضوع.
  10. يتأكد المشتري من وصول الرصيد في حسابه و يخبر البائع في الموضوع. مثال: تم استقبال المال في حسابي شكرا لك.
هكذا تكون الصفقة قد تمت بنجاح. (تم شرح المراحل بالتفصيل الممل لتتضح الفكرة للزوار الجدد)
* يرجى من البائع و المشتري الاتفاق عن كل التفاصيل مدة الحجز و توقيت التحويل و العمولات قبل البدا في الصفقة.
* في حال حدث مشكل في الصفقة تتدخل الادارة للمساعدة للوصول الى حل.
* في حال لم يحترم أحد الطرفين قوانين القسم فيتحمل مسؤوليته وحده و يبقى الإلتزام بقوانين القسم لتأمين و تسهيل المعاملات.
* مدة الحجز تكون بين 12 الى 24 ساعة أو اكثر حسب الاتفاق بين الطرفين البائع/المشتري.
* أي محادثة جديدة تصلنا لا تحترم مسودة التحويل يتم تجاهلها تلقائيا و لا يتم فتحها للطرفين.
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
462
الإعجابات
1,478
النقاط
41
الجنس
ذكر
#3
مسودة التحويل الخاصة بالبائع
(فتح محادثة و تحويل المعلومات)
هذه المسودة يستعملها البائع لتحويل معلوماته للمشتري فيفتح محادثة جديدة مع المدير 4algeria.com
ثم ينسخ المسودة و يضع فيها كامل المعلومات المطلوبة.

عنوان الرسالة: بيع (تضع الكمية) دولار (تضع اسم البنك) مقابل (تضع سعر البيع) دج لـ (تضع إسم عضوية المشتري)

محتوى الرسالة: ( اخي البائع تنسخ المحتوى الملون بالأزرق و تعبئه كالمثال الذي في الاسفل )
  • إسم العضو المتعامل معه:
  • رابط الموضوع المتعامل فيه:
  • المبلغ (دولار):
  • سعر البيع (دج):
  • وسيلة الدفع المراد تحويلها: (بيانات البريد الجزائري)
    • الإسم:
    • رقم الحساب:
يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

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مثال توضيحي:
عنوان الرسالة: بيع 100 دولار بايونير مقابل 16000دج لـ fethi.dz

محتوى الرسالة:
  • إسم العضو المتعامل معه: @4algeria.com
  • رابط الموضوع المتعامل فيه: متوفر 100 دولار بايونير مقابل ccp
  • المبلغ (دولار): 100 دولار
  • سعر البيع (دج): 16000دج
  • وسيلة الدفع المراد تحويلها: (بيانات البريد الجزائري)
    • الإسم: 4algeria
    • رقم الحساب: 000000000 المفتاح 00 / رقم RIP البريدي: 07999.00000000000000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* المحادثة يفتحها البائع و يجب ان تحتوي على اسم المتعامل معه مدموج برابط العضوية و رابط الموضوع ايضا مثل المثال السابق.
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
462
الإعجابات
1,478
النقاط
41
الجنس
ذكر
#4
مسودة التحويل الخاصة بالمشتري
(تحويل المعلومات...)
هذه المسودة يستعملها المشتري بعدها يقوم بتحويل المال لحساب البائع.
يقوم المشتري بوضع رد داخل المحادثة التي فتحها البائع سابقا و ينسخ المسودة التالية و يقوم بتبئتها بالمطلوب.
محتوى الرد:
  • وسيلة الدفع: (عنوان المحفظة, البريد الإلكتروني ....الخ)
  • أرفق "وصل اثبات الدفع" الذي تحصلت عليه من البريد الجزائري | و اذا كان التحويل عبر تطبيق BaridiMob تضع "صورة إثبات الدفع". (المثال في المرفقات)

ملاحظات هامة:
* قبل إرفاق الوصل تكتب عليه اسم عضويتك + اسم عضوية البائع + منتدى اللمة الجزائرية ثم أرفقه.
* تحويل المعلومات يكون المحادثة التي فتحها البائع. و اي محادثة جديدة من البائع مفادها تحويل المعلومات يتم تجاهلها.
 

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