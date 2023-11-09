شرح افضل بديل لبطاقة وايز يدعم العملات الرقمية والحصول على فيزا كارد و 5 دولار عند التسجيل

تيم الصحراء

تيم الصحراء

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 نوفمبر 2022
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع اقتراب فترة التخفيضات والشراء من مواقع البيع الشهيرة يحتاج الكثير الى بطاقة فيزا للدفع ومع مشاكل بايسيرا و وايز الأخيرة وحتى بنك بيبل الذي
اصبح يعاني من المشاكل أيضا نقترح عليكم بطاقة فيزا redot pay وهي بطاقة من هونغ كونغ صالحة لمدة 3 سنوات بمميزات قوية للشراء من
الانترنت او تفعيل الباي بال 100% بدون رسوم شهرية وعمولة قليلة جدا عند الشراء وتدعم العملات الرقمية والحصول على 5 دولار بمجرد التسجيل
فقط كل ما عليك هو التسجيل وتأكيد حسابك ببطاقة التعريف الوطنية تابع الخطوات باختصار في الأسفل:

ملاحظة: هذا هو الكود الخاص بالإحالة الخاص بي لمن أراد دعمي : c226r

التسجيل:
1- الضغط على الرابط من هنا:https://bit.ly/redotcard
2- ادخال رقم الهاتف او الايميل
3- اكمال التسجيل في التطبيق بنفس الايميل أو رقم الهاتف بمجرد التسجيل ستحصل على 5 دولار.
4- اكمال تأكيد الهوية.
5- بعد التأكيد يمكنك استعمال 5 دولار عن طريق شراء بطاقة الفيزا الافتراضية أو الحصول على تخفيض باستعمال code prom

تنويه: البنك سيقوم بتوزيع مليون دولار على المشتركين .

بالتوفيق لجميع ياااارب
 
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