تيم الصحراء
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمع اقتراب فترة التخفيضات والشراء من مواقع البيع الشهيرة يحتاج الكثير الى بطاقة فيزا للدفع ومع مشاكل بايسيرا و وايز الأخيرة وحتى بنك بيبل الذي
اصبح يعاني من المشاكل أيضا نقترح عليكم بطاقة فيزا redot pay وهي بطاقة من هونغ كونغ صالحة لمدة 3 سنوات بمميزات قوية للشراء من
الانترنت او تفعيل الباي بال 100% بدون رسوم شهرية وعمولة قليلة جدا عند الشراء وتدعم العملات الرقمية والحصول على 5 دولار بمجرد التسجيل
فقط كل ما عليك هو التسجيل وتأكيد حسابك ببطاقة التعريف الوطنية تابع الخطوات باختصار في الأسفل:
ملاحظة: هذا هو الكود الخاص بالإحالة الخاص بي لمن أراد دعمي : c226r
التسجيل:
1- الضغط على الرابط من هنا:https://bit.ly/redotcard
2- ادخال رقم الهاتف او الايميل
3- اكمال التسجيل في التطبيق بنفس الايميل أو رقم الهاتف بمجرد التسجيل ستحصل على 5 دولار.
4- اكمال تأكيد الهوية.
5- بعد التأكيد يمكنك استعمال 5 دولار عن طريق شراء بطاقة الفيزا الافتراضية أو الحصول على تخفيض باستعمال code prom
تنويه: البنك سيقوم بتوزيع مليون دولار على المشتركين .
بالتوفيق لجميع ياااارب