هل تخاف الموت؟

OmarBincoNero

OmarBincoNero

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
7 ماي 2018
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Algérien égyptien
الجنس
ذكر
#1
هل تخاف الموت ؟ هل تشعر انك مستعد ؟ ماهي فكرتك عن الموت؟
ما اخر شئ تتمنى ان تقوم به قبل لحظه موتك؟

نعم أخاف الموت لأنني لست مستعد ..
الموت مرحلة إنتقالية من الحياة الزائلة إلى الحياة الأبدية ، يارب رحمتك..
أن أكون ساجداً لربي سبحانه وتعالى
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
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ذكريات الماضي
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أنثى
#2
سلام
لا أخاف من الموت لأنها حقيقة وعلينا تقبلها سواء كنت مستعد او غير مستعد

فكرتي هي انتهاء الاختبار وذهاب لأخذ النقاط وهناك من يرسب وهناك من يرتقي ...اللهم نرجو رحمتك

آخر شيء أسأل الله حسن الخاتمة
 
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