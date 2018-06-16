هل تخاف الموت ؟ هل تشعر انك مستعد ؟ ماهي فكرتك عن الموت؟

ما اخر شئ تتمنى ان تقوم به قبل لحظه موتك؟



نعم أخاف الموت لأنني لست مستعد ..

الموت مرحلة إنتقالية من الحياة الزائلة إلى الحياة الأبدية ، يارب رحمتك..

أن أكون ساجداً لربي سبحانه وتعالى