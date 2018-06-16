OmarBincoNero
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 ماي 2018
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هل تخاف الموت ؟ هل تشعر انك مستعد ؟ ماهي فكرتك عن الموت؟
ما اخر شئ تتمنى ان تقوم به قبل لحظه موتك؟
نعم أخاف الموت لأنني لست مستعد ..
الموت مرحلة إنتقالية من الحياة الزائلة إلى الحياة الأبدية ، يارب رحمتك..
أن أكون ساجداً لربي سبحانه وتعالى
ما اخر شئ تتمنى ان تقوم به قبل لحظه موتك؟
نعم أخاف الموت لأنني لست مستعد ..
الموت مرحلة إنتقالية من الحياة الزائلة إلى الحياة الأبدية ، يارب رحمتك..
أن أكون ساجداً لربي سبحانه وتعالى