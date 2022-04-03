الضيف الأول، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد تفقد الطاقم الإداري هناك 3 أشخاص يكتب اسمهم باللاتينية .. اثنين نشطو في زمان مضى لكن حاليا لا أظن أن وجودهم دائم إلا شخص لم يعرف في زمان مضى مع ان وجوده من 2008

واظن أنه يتواجد في المنتدى بصفة كثيرة ويشارك ايضا

Golden Man?