الضيف الأول، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
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- محل الإقامة
- لا أعلم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا إداري في اللمة الجزائرية ومعرفي (أي إسمي في المنتدى) بأحرف لاتينية.
رجل وشعاري يوحي بأني قوي، غني وحر في الآن نفسه. تجدونني بشكل شبه دائم في هذه الأقسام فهي اقرب أقسام المنتدى إلى قلبي
وهي: منتدى الشريعة. الصحة, التنمية البشرية, الصور, الأفلام الوثائقية, العملات, الترحيب’ الحياة الزوجية, مشكلتي, اضافة الى المنتدى العام وهذه اهم المنتديات التي ارى نفسي مهتم بها اكثر من غيرها....
سواء من ناحية العطاء أو الاستفادة منها .
من الخصال التي أتحلى بها هي أني متوكل على الله في كل شئ، ولا أؤمن بالفشل، ولا يوقفني يوقفني وانا متجه نحو هدفي في الحياة إلا الموت.
لست بالعضو الجديد في وجوده في اللمة ولكنني جديد بتفاعلي فيها. أحاول ان اكون قريب من الجميع ومعروف بينهم طبعا (خصوصا كفرد من طاقم الادارة هذا مهم).
أحاول الإتصال باللمة الجزائرية قدر المستطاع طالما أنا بخير. لن أنسى تلك الأيام التي حللت فيها ضيفاً على كرسي التعارف، شعرت بأن الأعضاء رغبون بمعرفتي وشعرت بأني قريب من الجميع.
وقبل أن أسألكم من أنا سأقربكم قليلاً إلي علكم تتعرفون عليّ
أنا رجلٌ يداه وقلبه قبلهم مفتوح للجميع.
هل عرفتم من أكون؟!