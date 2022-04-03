الضيف الأول، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,333
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى

DIVIDER3 COسL.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين

وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين

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أنا إداري في اللمة الجزائرية ومعرفي (أي إسمي في المنتدى) بأحرف لاتينية.
رجل وشعاري يوحي بأني قوي، غني وحر في الآن نفسه. تجدونني بشكل شبه دائم في هذه الأقسام فهي اقرب أقسام المنتدى إلى قلبي
وهي: منتدى الشريعة. الصحة, التنمية البشرية, الصور, الأفلام الوثائقية, العملات, الترحيب’ الحياة الزوجية, مشكلتي, اضافة الى المنتدى العام وهذه اهم المنتديات التي ارى نفسي مهتم بها اكثر من غيرها....
سواء من ناحية العطاء أو الاستفادة منها .

من الخصال التي أتحلى بها هي أني متوكل على الله في كل شئ، ولا أؤمن بالفشل، ولا يوقفني يوقفني وانا متجه نحو هدفي في الحياة إلا الموت.
لست بالعضو الجديد في وجوده في اللمة ولكنني جديد بتفاعلي فيها. أحاول ان اكون قريب من الجميع ومعروف بينهم طبعا (خصوصا كفرد من طاقم الادارة هذا مهم).
أحاول الإتصال باللمة الجزائرية قدر المستطاع طالما أنا بخير. لن أنسى تلك الأيام التي حللت فيها ضيفاً على كرسي التعارف، شعرت بأن الأعضاء رغبون بمعرفتي وشعرت بأني قريب من الجميع.

وقبل أن أسألكم من أنا سأقربكم قليلاً إلي علكم تتعرفون عليّ
أنا رجلٌ يداه وقلبه قبلهم مفتوح للجميع.

هل عرفتم من أكون؟!

ramadan-yajma3na4.gif
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,333
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
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همس الوُرود

همس الوُرود

:: عضو شرفي::
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,307
النقاط
1,576
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد تفقد الطاقم الإداري هناك 3 أشخاص يكتب اسمهم باللاتينية .. اثنين نشطو في زمان مضى لكن حاليا لا أظن أن وجودهم دائم إلا شخص لم يعرف في زمان مضى مع ان وجوده من 2008
واظن أنه يتواجد في المنتدى بصفة كثيرة ويشارك ايضا
Golden Man?
 
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