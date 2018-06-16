لقد فتحت حساب في بنك سكريل اردت تفعيل الحساب لكن لم اجد طريقة التفعيل فعدت الى المنتديات فاذا جميع الشرحات تاكد على شحن الحساب اولا لكي تضهر ايقونة التفعيل.

لما شحنت الحساب لم اعد استطيع الدخول الى حساب واجهتني مشكلة المصادقة الثنائية البريد صحيح و كلمة السر صحيحة اصبح الامر يتطلب كتابة رمز المصادقة الثنائية .

حاولة عدة مرات بدون جدوى , راسلت الدعم الخاص بالبنك عدت مرات يبدو انهم في سبات عميق. ارجو من لديه طريقة لحل هذه المشكلة ان لا يبخل علينا و جزائه عند الله.

و هذه صورة للمشكلة: