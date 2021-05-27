شرح شرح جديد لبنك سكريل skrill بعد التحديثات الاخيره وتفعيل الحساب بالوثائق 2021

rifq22

rifq22

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شرح جديد لبنك سكريل skrill

السلام عليكم كيف حالكم
اليوم سنقوم يشرح احد افضل البنوك الالكترونية وهو بنك سكريل skrill الغني عن التعريف ولا يوجد متداول بالفوركس او الفريلانسر او اي شخص يربح علي الانترنت ولا يعرف هذا البنك , حيث ان بنك سكريل يتعامل مع كل الدول العربية ولديه نظام حماية قوي وفي نفس الوقت غير معقد كباقي البنوك .مقر بنك سكريل skrill هى لندن ، المملكة المتحدة ويعمل البنك منذ شهر عام 2001 ويتعامل مع كل شركات الفوركس المشهورة و شركات الربح من الانترنت ومواقع الاستثمار عبر الانترنت .

يمكنك مشاهدة هذا الفيديو للشرح الكامل او اكمل القراءة

طريقة التسجيل فى بنك skrill

قم بالدخول الى البنك من هنا

يدخلك هذا الرابط الى بنك سكريل لعمل حساب جديد ويظهر لك صفحة التسجيل قم بالضغط علي كلمة Registration اعلي يمين الصفحة كما هو موضح


قم بكتابة الاسم كاملا ثم اختيار العملة والبريد الالكترونى ويفضل ان يكون جى ميل gmail ثم كلمة السروبعدها اضغط على NEXT كما هو موضح



اذهب الي البريد الالكتروني ستجد رساله تفعيل من بنك سكريل skrill فقم بالضغط علي كلمة Get started كما هو موضح


بحولك بنك سكريل الى الخطوة التالية من التسجيل وهى كتابة عنوانك وتاريخ ميلادك

ورقم الهاتف ثم اضغط على NEXT كما هو موضح


نأتي الى الخطوة التالية وهى التحقق من رقم الهاتف قم بكتابة الكود الذي سيصل في رسالة الي الهاتف ثم اضغط NEXT كما هو موضح


قم بكتابة Pin code وهو رقم سري مكون من 6 ارقام يجب ان تحفظة جيدا لانك ستحتاجة عند سحب المال ثم اضغط علي كلمة SAVE كما هو موضح


مبروك انتهينا من التسجيل قم بايداع اي مبلغ حتي يظهر لك طلب رفع الوثائق لتفعيل الحساب , هذا ان كنت ستتعامل بمبالغ اقل من 200 دولار اما اذا كنت ستتعامل باكثر من ذلك فلابد من تفعيل الحساب حتي تلغي قيود السحب والايداع






سنشرح طريقة تفعيل الحساب فى بنك سكريل skrill خطوة بخطوة بطريقة سهلة ومدعمة بالصور


طريقة تفعيل حساب skrill بالوثائق

اولا قم بالدخول الى حسابك فى بنك سكريل skrill من هذا الرابط

قم بتسجيل بيانات الدخول كما هو موضح


ملحوظة

اذا كان حسابك جديد ولم تستقبل عليه اى مبلغ فلن يطلب منك التفعيل وستظهر لك رسالة التفعيل عند استلامك للمال حيث يقوم البنك بتحويلك الى صفحة الحساب الرئيسية ومن القائمة بالأعلي اضغط على كلمة ضبط الحساب Sittings

او اضغط على verifying your account كما هو موضح




فتدخل على صفحة الاعدادت Sittings ثم اضغط على LIMTS & VERIFICATION وستجد حسابك مقيد بمبالغ لا تستطيع تجاوزها فى الارسال او الاستقبال قبل تفعيل حساب سكريل skrill فقم بالضغط على Continue كما هو موضح




سيظهر لك صفحة يطلب فيها منك بدأ ارسال الوثائق كما هو موضح



سيطلب منك البنك ارسال جواز السفر لو البطاقة الشخصية او رخصة القياده ثم اثبات للسكن مثل فاتورة غاز او مياه او كهرباء ويجب ان تكون الوثائق حديثه لم يمر عليها اكثر من ثلاث شهور ويكون عليها اسمك وعنوانك وبعد رفع الصور اضغط ارسال كما هو موضح




سيحولك البنك الي صفحة الدعم الفني حتي يتم تفعيل حسابك بسرعة ويجب ان تكون الوثائق مصورة نسخة اسكانر من الجهتين ماعدا جواز السفر من جهه واحدة فقم بالضغط على كلمة Choose file كما هو موضح




تظهر لك صفحة مراجعة المستندات التي قمت برفعها قم بالضغط على كلمة Confirm file كما هو موضح




ستظهر لك صفحة انه تم استلام المستندات بنجاح كما هو موضح



نتيجة عملية تفعيل حساب skrill

سيرسل لك بنك سكريل skrill رسالة على بريدك الالكترونى تفيد بانه تم استلام الوثائق وهى قيد الفحص من البنك كما هو موضح



قد يستغرق الامر اسبوع تقريبا ويرسل لك البنك رسالة على بريدك الالكترونى تفيدك بانه قد تم تفعيل حسابك بنجاح وان الحد الاقصى للسحب او الايداع فى تعاملاتك المالية فى بنك سكريل اصبح غير محدود وبدون قيود كما هو موضح فى الصورة التالية





تم تفعيل حساب skrill


قم بالدخول الى البنك من هنا
 
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