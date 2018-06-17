معلول يرفع سقف الطموح عاليا جدا مع "نسور قرطاج"

رفع نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي، سقف الطموح عاليا جدا، قبل مواجهة المنتخب الإنجليزي سهرة الإثنين، في افتتاح مباريات المنتخبين في نهائيات كأس العالم...