Salah eddin
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معلول يرفع سقف الطموح عاليا جدا مع "نسور قرطاج"
رفع نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي، سقف الطموح عاليا جدا، قبل مواجهة المنتخب الإنجليزي سهرة الإثنين، في افتتاح مباريات المنتخبين في نهائيات كأس العالم...
حين أكد بأن منتخب "نسور قرطاج" قادر على الوصول إلى غاية ربع نهائي المسابقة،
رغم وقوعه في مجموعة معقدة مع منتخبات إنجلترا، بلجيكا وبنما،
معلول قال في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الأحد: "الهدف الذي تم تحديده قبل المشاركة في المونديال هو التأهل لربع نهائي البطولة، ونحن قادرون على تحقيق ذلك"،
واعتبر مدرب المنتخب التونسي بأن المنتخب الإنجليزي الحالي هو أقوى من جيل 1998 الذي فاز على "نسور قرطاج" في مونديال فرنسا بثنائية نظيفة.