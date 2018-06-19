إتصالات الجزائر : خدمة الأنترنت سيتم قطعها خلال الساعة الأولى من كلّ امتحان

أعلن المتعامل العمومي إتصالات الجزائر اليوم الثلاثاء أن خدمة الأنترنيت سيتم قطعها خلال الساعة الأولى من كلّ امتحان وهي كتالي :



– 1 الأربعاء 20 جوان : من الساعة 08 و 30 د إلى ال09 و 30د.

من الساعة 11 و 30 د إلى الساعة 12 و 30 د.

من الساعة 15 إلى الساعة 16.

– 2 الخميس 21 جوان : من الساعة 08 و 30د إلى الساعة 09 و 30 د. ومن الساعة الـ 15 إلى الساعة الرابعة.

_____

– 3 السبت 23 جوان : من الساعة 08 و 30 د إلى الساعة 09 و 30 د .

ومن الساعة الـ 15 إلى الساعة 16.

– 4 الأحد 24 جوان : من الساعة 08 و 30 د إلى الساعة 09 و 30 د ومن الساعة 15 إلى الساعة 16

– 5 الاثنين 25 جوان : من الساعة 08 و 30 د إلى الساعة 09 و 30 د، ومن الساعة 15 إلى الساعة 16 بعد الزوال. ​