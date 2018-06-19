إتصالات الجزائر : خدمة الأنترنت سيتم قطعها خلال الساعة الأولى من كلّ امتحان

Ma$Ter
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طاقم المراقبين
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أعلن المتعامل العمومي إتصالات الجزائر اليوم الثلاثاء أن خدمة الأنترنيت سيتم قطعها خلال الساعة الأولى من كلّ امتحان وهي كتالي :
– 1 الأربعاء 20 جوان : من الساعة 08 و 30 د إلى ال09 و 30د.
من الساعة 11 و 30 د إلى الساعة 12 و 30 د.
من الساعة 15 إلى الساعة 16.
– 2 الخميس 21 جوان : من الساعة 08 و 30د إلى الساعة 09 و 30 د. ومن الساعة الـ 15 إلى الساعة الرابعة.
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– 3 السبت 23 جوان : من الساعة 08 و 30 د إلى الساعة 09 و 30 د .
ومن الساعة الـ 15 إلى الساعة 16.
– 4 الأحد 24 جوان : من الساعة 08 و 30 د إلى الساعة 09 و 30 د ومن الساعة 15 إلى الساعة 16
– 5 الاثنين 25 جوان : من الساعة 08 و 30 د إلى الساعة 09 و 30 د، ومن الساعة 15 إلى الساعة 16 بعد الزوال.
– 1 الأربعاء 20 جوان : من الساعة 08 و 30 د إلى ال09 و 30د.
من الساعة 11 و 30 د إلى الساعة 12 و 30 د.
من الساعة 15 إلى الساعة 16.
– 2 الخميس 21 جوان : من الساعة 08 و 30د إلى الساعة 09 و 30 د. ومن الساعة الـ 15 إلى الساعة الرابعة.
_____
– 3 السبت 23 جوان : من الساعة 08 و 30 د إلى الساعة 09 و 30 د .
ومن الساعة الـ 15 إلى الساعة 16.
– 4 الأحد 24 جوان : من الساعة 08 و 30 د إلى الساعة 09 و 30 د ومن الساعة 15 إلى الساعة 16
– 5 الاثنين 25 جوان : من الساعة 08 و 30 د إلى الساعة 09 و 30 د، ومن الساعة 15 إلى الساعة 16 بعد الزوال.