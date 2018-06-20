





كيروش يتهم تقنية الفيديو ويتوعد زملاء رونالدو

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أكد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني أن منتخبه لم يستحق الهزيمة اليوم أمام المنتخب الإسباني مشيرا إلى أن فريقه سيقدم كل ما عنده أمام البرتغال في اللقاء الثالث،

حيث قال: