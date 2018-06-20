كيروش يتهم تقنية الفيديو ويتوعد زملاء رونالدو

Salah eddin

Salah eddin

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كيروش يتهم تقنية الفيديو ويتوعد زملاء رونالدو














أكد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني أن منتخبه لم يستحق الهزيمة اليوم أمام المنتخب الإسباني مشيرا إلى أن فريقه سيقدم كل ما عنده أمام البرتغال في اللقاء الثالث،






حيث قال: "لم نستحق الخسارة اليوم أمام المنتخب البرتغالي، تقنية الفيديو أصابتنا وتسببت في خسارتنا للمباراة. علينا أن نشكر المنتخب الإسباني لأنهم ساعدونا في تقديم مباراة قوية والظهور بهذا الأداء المميز والعطاء داخل الملعب، حاولنا أن نعود كثيرا في المباراة وكان لنا عدة فرص خطيرة، والنتيجة العادلة للقاء هي التعادل. لدينا الآن مباراة أخرى قوية ضد البرتغال تستحق بذل الجهد للحصول على النقاط الثلاثة".











 
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