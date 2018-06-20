اسبانيا تفوز بصعوبة أمام إيران بفضل تقنية الفيديو

إنتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي،

غير أن المرحلة الثانية دخلها الإسبان بقوة وتمكنوا من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق ديغو كوستا في (د54)، وحاول المنتخب الإيراني في العودة وتمكن من تسجيل هدف التعادل في (د63) عن طريق سعيد عزت،

غير أن الحكم إستعان بتقنية الفيديو التي اكدت أن الهدف جاء من وضعية تسلل، ليحسم اللقاء بعدها للمنتخب الإسباني الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط مع المنتخب البرتغالي بينما يملك المنتخب الإيراني في رصيده 3 نقاط ويتذيل المنتخب المغربي المجموعة دون نقاط.