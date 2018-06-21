*|[من صام أقل من ستة أيام من شوال ]|*



*❉ للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه اللهُ- *



*❪✵❫ السُّـ↶ـؤَالُ:*



*هل من صام ثلاثة أو خمسة أيام ولم يكمل الستة الأيام من شوال هل له أجر أم لا؟*





*❪✵❫ الجَـ↷ـوَابُ:*



•• نعم له أجرٌ ولكنّه لا يحصل الأجر الذي رتبه النبي ﷺ في قوله:

(من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر).



•• وأيضًا لابد ألا يعتقد أن هذا العدد الذي صامه ناقصا عن ستة أيام يحصل به هذا الثواب أو يكون من السنن لأنه ليس من السنة أن تصوم خمسة أيام من شوال ولكن إذا كان الإنسان نشيطا وفتر وترك يوما من هذه الستة فلا حرج عليه.



•• وأقول أيضا لو صام ثلاثة أيام من شوال بنية أنها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا بأس بذلك ولكنه لا يحصل ثواب صيام ستة أيام.



*❒ فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (ج١١/ص٢).*