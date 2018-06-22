فهرس فعالية صيفنا ابداع شاركينا ياحواء اللمة - لركن المهارات اليدوية

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
- 15,559
- الإعجابات
- 43,422
- النقاط
- 12,721
- الإقامة
- أزمير
- الجنس
- أنثى
أهلا وسهلا بكن ّ رائدات منتدى عالم المرأة اللماوية
حرصًا منّا على الرّقي بلمتنا والاتيان بكل ماهو حصري ومُميز اتّفقنا على فكرة وهي فعالية صيفنا ابداع على اللمة لسنة 2018
نرحبّ بكنّ من جديد مع نشاط جديد في عالم المرأة
تزامنا مع بداية فصل الصيف وطواله
فتحنا لكنّ باب المشاركة بمواضيع حصرية في
ركن المهارات اليدوية
تكون بتقديم مواضيع منسقة وأفكار جديدة و مميزة و حصرية
بقلم العضو
كلّ من تودّ مشاركتنا
تكتب في عنوان موضوعها
مشاركة في فعالية صيفنا ابداع
فقط نرجو منكن وضع موضوع واحد او موضوعين في اليوم
و كلّ عضوة تساهم بمواضيع مميزة وحصرية
في الفعالية
ستُمنح ختم فعالية صيف حواء اللمة 2018
+يتمّ اختيار أفضل المواضيع المساهمة في هذه الفعالية
لمكافأة صاحباتها في نهاية فصل الصيف بأوسمة و نقاط تميز
للإطلاع أكثر على الفكرة تفضلن هنا
فعالية صيفنا ابداع شاركينا ياحواء اللمة