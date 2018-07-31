نتائج فعالية صيفنآ ابداع - 2018 -

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
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الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أهلا وسهلا بكن ّ رائدات منتدى عالم المرأة اللماوية في الاعلان عن نتائج فعالية صيفنا ابداع

حرصًا منّا على الرّقي بلمتنا والاتيان بكل ماهو حصري ومُميزقدمنا لكم فكرة وهي فعالية صيف اللمة لسنة 2018

هذه الفعالية التي قدمت من طرف مشرفي القسم و التي كنآ نأمل ان تحظى بتفاعلكم و مشاركتكم
لكن ككل مرة مما يحدث مؤخرا لم نجد مشاركات ولا مواضيع حصرية

اتمنى من جميع العضوات ان ينفضن الغبار عن عالم المرأة فموضوع مني و موضوع منك يعيد الاقسام الى نشاطها و حركتها

و اليوم و بعدما خاب ظننا فيكن سنعلن نهاية الفعالية و نحن في منتصف الصيف لاننا لم نتحصل على نتيجة مرضية
و الفائزة معنا في هذه الفعالية هي :
@سكون الفجر
و تتحصل على وسام الحضور المميز و 200 نقطة شرفية

و بقية المشاركات يتحصلن على 300 نقطة شرفية

@عآشقة الجنـة
@Queen Fati
@السلطانة
@همس الوُرود
@yaso ياسمين

اختيار الفائزة كان على حسب من قدمت اكثر المواضيع من ناحية الحصرية و التنسيق

في امان الله

 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,212
الإعجابات
61,167
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
نتقدم بالشكر والعرفان لكل اخت شاركت معنا في هذه الفعالية التي لم تلقى التفاعل المطلوب
الف مبارك للاخت سكون الفجر تستحق الفوز
وكل الشكر للاخوات المشتركات معنا بمواضيعهن الرائعة
 
لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
#3
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
1,631
الإعجابات
3,356
النقاط
121
الجنس
أنثى
#3
الف الف مبروك للفائزة وحض اوفر للاخوات
الشكر موصول للقائمين على المسابقة
 
لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
#4
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
1,631
الإعجابات
3,356
النقاط
121
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
اتكلم عن نفسي مقصرة في النشاط هنا وفي باقي الاقسام
لحد الان لا اعرف اين اضع اي موضوع طبخ حلويات ديكور والنقاش فيه لان شكل الاقسام متفرع فيه اقسام وهذا التفرع فيه اقسام
 
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