نتائج فعالية صيفنآ ابداع - 2018

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أهلا وسهلا بكن ّ رائدات منتدى عالم المرأة اللماوية في الاعلان عن نتائج فعالية صيفنا ابداع

حرصًا منّا على الرّقي بلمتنا والاتيان بكل ماهو حصري ومُميزقدمنا لكم فكرة وهي فعالية صيف اللمة لسنة 2018

هذه الفعالية التي قدمت من طرف مشرفي القسم و التي كنآ نأمل ان تحظى بتفاعلكم و مشاركتكم

لكن ككل مرة مما يحدث مؤخرا لم نجد مشاركات ولا مواضيع حصرية

اتمنى من جميع العضوات ان ينفضن الغبار عن عالم المرأة فموضوع مني و موضوع منك يعيد الاقسام الى نشاطها و حركتها

و اليوم و بعدما خاب ظننا فيكن سنعلن نهاية الفعالية و نحن في منتصف الصيف لاننا لم نتحصل على نتيجة مرضية

و الفائزة معنا في هذه الفعالية هي :

@سكون الفجر

و تتحصل على وسام الحضور المميز و 200 نقطة شرفية

و بقية المشاركات يتحصلن على 300 نقطة شرفية

اختيار الفائزة كان على حسب من قدمت اكثر المواضيع من ناحية الحصرية و التنسيق