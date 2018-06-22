فهرس فعالية صيفنا ابداع شاركينا ياحواء اللمة - لركن الاناقة و الازياء

أهلا وسهلا بكن ّ رائدات منتدى عالم المرأة اللماوية

حرصًا منّا على الرّقي بلمتنا والاتيان بكل ماهو حصري ومُميز اتّفقنا على فكرة وهي فعالية صيفنا ابداع على اللمة لسنة 2018

نرحبّ بكنّ من جديد مع نشاط جديد في عالم المرأة

تزامنا مع بداية فصل الصيف وطواله

فتحنا لكنّ باب المشاركة بمواضيع حصرية في

ركن الأنآقة والأزياء

والفكرة هي تقديم مواضيع منسقة وأفكار جديدة و مميزة و حصرية

بقلم العضو

كلّ من تودّ مشاركتنا

تكتب في عنوان موضوعها

مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

فقط نرجو منكن وضع موضوع واحد او موضوعين في اليوم

و كلّ عضوة تساهم بمواضيع مميزة وحصرية

في الفعالية

ستُمنح ختم فعالية صيف حواء اللمة 2018

+يتمّ اختيار أفضل المواضيع المساهمة في هذه الفعالية

لمكافأة صاحباتها في نهاية فصل الصيف بأوسمة و نقاط تميز