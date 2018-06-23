أصحاب الباك والخلطة السحرية للنجاح

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



اه يااستاذ منلي حطيت راسك مع الخدمة عدت تلميذ كسول في اللمة هههه

ايامات الباك ولومبيونص تاعها

فكرتني انا في روحي ل 10 سنين اللور

كانت يما ربي يحفظها تديرلي قطرات تاع زيت الحبة السوداء في الجي وتمدلي الصباح نشربو قبل مانبدا نحفظ

تقولي يابنتي باه تنشطي الذاكرة تاعك

الوالدين في ذوك ليامات كيفاه يهتمو بولادهم

ونهار النتائج يبقى القلب يضرب اسكو نربح ولامنربحش

نربح على جال لميمة برك

ربي يوفق اخواننا واولادنا في البكالوريا ونقولهم الفترة هاذي من احلى الفترات في الحياة

ان شاءالله ربي ينجحكم