أصحاب الباك والخلطة السحرية للنجاح

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Skor m@k

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
4,997
الإعجابات
20,658
النقاط
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#1




اوووووووووو ماتتصوروش شحال توحشت نكتب هنا ميضوع
ياحسراه نهار كنت نكتب هنا ياحسراه
بصح مزالني على ديداني مزال على أنغام نعيمة الدزيرية الله يرحمها
ولا مزالها حية والله معلبالي المهم واقيل أنغامها هذي
ولا تاع فضيلة الدزيرية بصح واش دخلني فيهم
ايه كيما قلنا سيدتي البوراك مليح بالسلق و ....
اواه ماشي هذاالسوجي لي كنت راح نهدر عليه
علبالكم نسيت واش راح نهدر
المهم نهدر وخلاص ياك راني في واش راك تهدر

ايه تفكرت خلاص واحد زوج ثلاثة نبدا

ليوم كنت خدام حتى جاواحد عندي من أصحاب الباك لقيتو واقف قدامي يتكسل هههه
قلتو روح تحفظ بركاك من الدوران هذا تاعك
قالي لالا دوشت وخرجت يضربني شويا هواء هههه
والله ضحكني فكرني نهار كنت نجوز فالباك
كل حاجة تولي تعجبني مع النهارات اللخرين تاع الباك
نولي نحب نشم الأزهار ونقطف الثمار هههه وسورتو نستنشق الهواء برا
وليت نحب نتفرج التلفاز وسورتو القناة الوطنية
وليت نحب نلعب بالو وكرة السلة وحتى التنس ولا يعجبني
وليت نحب تنأمل السقف تاع الشامبرا حتى الذبان وكنت نعسهم وين يتخباو
وليت نحب كل حاجة أبار الكراس لي نحفظ فيه هههه

من قوة القراية بزاف تولي تقول علاه انا ماشي انسان علاه أنا جيت من كوكب آخر هههه
وكي هدرنا على الباك زدت تفكرت يما كي كنت نروح الصباح
تخرج تجري مورايا هاك حبة مكعب تاع السكر
وبيناتنا جامي كليت المكعب تاع السكر هذاك حتى للباك
كان مخبي تاع الضياف هذاك يقولك كي يجو الضياف نحطوهولهم
والمشكلة عدت نروح ضيف مي ماحطوهوليش
هناك لي أستيقن أني منبوذ من أول حاجة هههه

وتزيد تمدلي مع السكر هذاك حبة شيكولة لي جابتهم خالتي من فغانسا
كانت مخبيا مع الأرشيف تاع الثورة التحريرية
وتزيد تقولك كول مزالها مليحة جابتها خالتك ماعندهاش موووودا
وحد 4 سنين برك ايه يا يما هذ مكان لوكان خبيتيها حتى نهار يجوز وليدي الباك احسن

وممبعد تجبد وحد العفسة مكمسة بالبابي طورشو
تفكرني كي كنا نروحو للعرس نلوزو اللحم داخل البابي طورشو
واش يما لحم بعدا
لالا ياوليدي هذو 3 تمرات كي تبدا جوز كول فيهم شويا
أهيه يايما حبيتي يحكموني بيها ويقولولي راك تتريشي

هذا كامل تفكرتو كي شفت هذاك الطفل لي خرج يستنشق شويا بزاف تاع الهواء ههههههه
المهم هذا فال برك باش نولو نكتبو هنا فاللمة
تخربيشة غير صغير
وبالمناسبة كولو السكر وحاجة حلوة مع الصباح تنشط الذاكرة تاعكم
وبالتوفيق لأصحاب الباك



 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,741
الإعجابات
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النقاط
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الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اه يااستاذ منلي حطيت راسك مع الخدمة عدت تلميذ كسول في اللمة هههه
ايامات الباك ولومبيونص تاعها
فكرتني انا في روحي ل 10 سنين اللور
كانت يما ربي يحفظها تديرلي قطرات تاع زيت الحبة السوداء في الجي وتمدلي الصباح نشربو قبل مانبدا نحفظ
تقولي يابنتي باه تنشطي الذاكرة تاعك
الوالدين في ذوك ليامات كيفاه يهتمو بولادهم
ونهار النتائج يبقى القلب يضرب اسكو نربح ولامنربحش
نربح على جال لميمة برك
ربي يوفق اخواننا واولادنا في البكالوريا ونقولهم الفترة هاذي من احلى الفترات في الحياة
ان شاءالله ربي ينجحكم
 
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:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
4,997
الإعجابات
20,658
النقاط
1,901
#3
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اه يااستاذ منلي حطيت راسك مع الخدمة عدت تلميذ كسول في اللمة هههه
ايامات الباك ولومبيونص تاعها
فكرتني انا في روحي ل 10 سنين اللور
كانت يما ربي يحفظها تديرلي قطرات تاع زيت الحبة السوداء في الجي وتمدلي الصباح نشربو قبل مانبدا نحفظ
تقولي يابنتي باه تنشطي الذاكرة تاعك
الوالدين في ذوك ليامات كيفاه يهتمو بولادهم
ونهار النتائج يبقى القلب يضرب اسكو نربح ولامنربحش
نربح على جال لميمة برك
ربي يوفق اخواننا واولادنا في البكالوريا ونقولهم الفترة هاذي من احلى الفترات في الحياة
ان شاءالله ربي ينجحكم
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هههههه شفتي والله وليت كسول كبير
راني كل مانوعدكم مانوفيش بوعدي هههه
المهم منا ولفوق راني هنا هههه

شفتي ياختي والله الواحد جاب الباك غير على جال الوالدين باش نفرحوهم
حنا كانو يفرحونا بأبسط الحاجات ويخلوك تتفكرهم طول عمرك
ونهار خرجو النتائج يكونو خايفين أكثر منا
وتانيت يفرحو أكثر منا
سورتو النساء هههه وليدي جاب الباك هههه
ربي يحفظهم كامل

وربي يوفق المقبلين على البكالوريا
 
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