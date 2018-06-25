الملفات التي أمتلكها لكم الآن .

السلام عليكم و رحمة اللهإرتأيت في هذا الموضوع أن أقدم لكم ما أملكه و ما يساعدكم خلال السنة الرابعة متوسطعسى أن أفيدكم( كل ما هو هنا من رفعي )نبدأ على بركة الله