الملفات التي أمتلكها لكم الآن .

اكرام براءة
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السلام عليكم و رحمة الله
إرتأيت في هذا الموضوع أن أقدم لكم ما أملكه و ما يساعدكم خلال السنة الرابعة متوسط
عسى أن أفيدكم
( كل ما هو هنا من رفعي )
نبدأ على بركة الله
ملخص في مادة علوم الطبيعة و الحياة
الشهاب في الرياضيات
مجال المادة و تحولاتها - فيزياء -
ملخص الدروس رياضيات
الجمل التي لها محل من الاعراب
تحضيرات نصوص المـطالعة الموجهة
مبرهنة طاليس
Summary of the 4th AM Programme
النشر والتحليل
تحضيرات نصوص القـراءة المشروحة
ملخص المجال1- التغدية عند الإنسان
المجال2- التنسيق الوظيفي في العضوية
المجال3- انتقال الصفات الوراثية
حلول تمارين الكتاب المدرسي فيزياء
مذكرات علوم طبيعية
مــجلة فـي الفـيزياء
سلسلة للوحدة التعلمية التكهرب
ملخصات الدروس علوم
حل تمارين الرياضيات للكتاب المدرسي
مصطلحات التربية المدنية
دروس الاجتماعيات ( تاريخ + جغرافيا + تربية مدنية )
مطوية كليك في اللغة العربية
قرص البصمة في الفيزياء
قرص البصمة في الرياضيات
قرص البصمة في الانجليزية
قرص البصمة قي العلوم الطبيعية
حوليات في مادة علوم الطبيعة و الحياة
مايخص العلوم الطبيعية
اسطوانة علوم الطبيعة و الحياة
سلسلة تمارين في الظواهر الميكانيكية
سلسلة تمارين في الظواهر الكهربائية
سلسلة تمارين في الظواهر الضوئية
الموفق في الفيزياء للسنة الرابعة متوسط
قرص اللبيب في الرياضيات الجزء الأول
قرص اللبيب في الرياضيات الجزء الثاني
كتاب الميسر في الرياضيات
المتميز في العلوم الطبيعية
كتاب أفادني كثيرا في الفيزياء يحتوي دروسا و تمارين محلولة
مذكرات التاريخ و التربية المدنية
قواعد اللغة العربية كاملة
إرتأيت في هذا الموضوع أن أقدم لكم ما أملكه و ما يساعدكم خلال السنة الرابعة متوسط
عسى أن أفيدكم
( كل ما هو هنا من رفعي )
نبدأ على بركة الله
ملخص في مادة علوم الطبيعة و الحياة
الشهاب في الرياضيات
مجال المادة و تحولاتها - فيزياء -
ملخص الدروس رياضيات
الجمل التي لها محل من الاعراب
تحضيرات نصوص المـطالعة الموجهة
مبرهنة طاليس
Summary of the 4th AM Programme
النشر والتحليل
تحضيرات نصوص القـراءة المشروحة
ملخص المجال1- التغدية عند الإنسان
المجال2- التنسيق الوظيفي في العضوية
المجال3- انتقال الصفات الوراثية
حلول تمارين الكتاب المدرسي فيزياء
مذكرات علوم طبيعية
مــجلة فـي الفـيزياء
سلسلة للوحدة التعلمية التكهرب
ملخصات الدروس علوم
حل تمارين الرياضيات للكتاب المدرسي
مصطلحات التربية المدنية
دروس الاجتماعيات ( تاريخ + جغرافيا + تربية مدنية )
مطوية كليك في اللغة العربية
قرص البصمة في الفيزياء
قرص البصمة في الرياضيات
قرص البصمة في الانجليزية
قرص البصمة قي العلوم الطبيعية
حوليات في مادة علوم الطبيعة و الحياة
مايخص العلوم الطبيعية
اسطوانة علوم الطبيعة و الحياة
سلسلة تمارين في الظواهر الميكانيكية
سلسلة تمارين في الظواهر الكهربائية
سلسلة تمارين في الظواهر الضوئية
الموفق في الفيزياء للسنة الرابعة متوسط
قرص اللبيب في الرياضيات الجزء الأول
قرص اللبيب في الرياضيات الجزء الثاني
كتاب الميسر في الرياضيات
المتميز في العلوم الطبيعية
كتاب أفادني كثيرا في الفيزياء يحتوي دروسا و تمارين محلولة
مذكرات التاريخ و التربية المدنية
قواعد اللغة العربية كاملة
لا تنسوني من صالح دعائكم
وفقكم الله
لا تنسوني من صالح دعائكم
وفقكم الله