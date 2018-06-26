عرض مُلغى متوفر 500 دولار PERFECT MONEY/ PAYER/ BTC مقابل CCP

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
500 ( BTC )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو شرفي ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
4,062
الإعجابات
526
النقاط
171
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم


متوفر مبلغ 500دولار BTC/PAYEER/PERFECTMONEY للبيع
سعر الدولار = 185دج (ثابت)

أقل مبلغ للحجز = 50دولار

العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)

المصدر أعمال
الإثبات
 

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
611
الإعجابات
1,810
النقاط
51
الجنس
ذكر
#2
مخالف=للغلق
يرجى مراجعة قوانين القسم + شروط الاعتماد
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.