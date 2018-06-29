احصائيات مونديال روسيا 2018(russia-dz)الدور الاول

HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,837
الإعجابات
20,624
النقاط
666
العمر
24
الإقامة
بنو زيري &آشير &971م
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته
لماويين كيف حالكم
جمعة مقبولة مباركة

:):):)
بعض #إحصائيات الدور الاول من #كأس_العالم_روسيا_2018 :
عدر الاهداف المسجلة : 122 هدف:unsure:
عدد البطاقات الصفراء : 158:sleep:
عدد البطاقات الحمراء : 3:sick:
عدد التمريرات : 36349:-p
الهدافين : هارين كين (5) لوكاكو ( 4) رونالدو (4):eek:
افضل هجوم : بلجيكا (9 اهداف):oops:
عدد الهجمات : المانيا (252) هجوم على مرمى الخصوم:coffee::coffee:
عدد التمريرات الصحيحه : اسبانيا ( 2089) تمريرة;)
افضل فريق مدافع من حيث التصديات واسترجاع الكرات : ايران (149) تصديo_O
افضل لاعب من حيث المحاولات على المرمى : نايمار (17) محاولة.:ROFLMAO:
افضل لاعب من حيث المسافة المغطاة : كريستيان ايركسن من الدانمارك (36) كم:rolleyes:
افضل لاعب من حيث التمريرات : طوني كروس الالماني ( 310) تمريرة صحيحة.:whistle:
افضل متصدي : حارس المكسيك اوشوا (17) تصدي.:alien:
افضل مباراة من حيث عدد الاهداف : مباراةبلجيكا - تونس ( 7 اهداف) :poop:قلتلكم المنتخبات العربية شاركت في تحطيم الارقام القياسية :ROFLMAO::ROFLMAO::cool::cool:

افضل مباراة من حيث عدد المحاولات : مباراةبلجيكا - تونس ( 31 محاولة ) .
اول مباراة من حيث عدد البطاقات: مباراه بلجيكا - بنما (8) بطاقات
افضل مباراة من حيث عدد التمريرات : اسبانيا - البرتغال (997) تمريره
معدل الاهداف : 2.5
معدل البطاقات الصفراء ; 3.4
معدل البطاقات الحمراء: 0.06
معدل التمريرات : 757.3
منقول : من حساب فيسبوك
 
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