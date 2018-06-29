احصائيات مونديال روسيا 2018(russia-dz)الدور الاول

HAMZA USMA
:: منشط كأس العالم 2018 ::
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 9,837
- الإعجابات
- 20,624
- النقاط
- 666
- العمر
- 24
- الإقامة
- بنو زيري &آشير &971م
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته
لماويين كيف حالكم
جمعة مقبولة مباركة
بعض #إحصائيات الدور الاول من #كأس_العالم_روسيا_2018 :
عدر الاهداف المسجلة : 122 هدف
عدد البطاقات الصفراء : 158
عدد البطاقات الحمراء : 3
عدد التمريرات : 36349
الهدافين : هارين كين (5) لوكاكو ( 4) رونالدو (4)
افضل هجوم : بلجيكا (9 اهداف)
عدد الهجمات : المانيا (252) هجوم على مرمى الخصوم
عدد التمريرات الصحيحه : اسبانيا ( 2089) تمريرة
افضل فريق مدافع من حيث التصديات واسترجاع الكرات : ايران (149) تصدي
افضل لاعب من حيث المحاولات على المرمى : نايمار (17) محاولة.
افضل لاعب من حيث المسافة المغطاة : كريستيان ايركسن من الدانمارك (36) كم
افضل لاعب من حيث التمريرات : طوني كروس الالماني ( 310) تمريرة صحيحة.
افضل متصدي : حارس المكسيك اوشوا (17) تصدي.
افضل مباراة من حيث عدد الاهداف : مباراةبلجيكا - تونس ( 7 اهداف) قلتلكم المنتخبات العربية شاركت في تحطيم الارقام القياسية
افضل مباراة من حيث عدد المحاولات : مباراةبلجيكا - تونس ( 31 محاولة ) .
اول مباراة من حيث عدد البطاقات: مباراه بلجيكا - بنما (8) بطاقات
افضل مباراة من حيث عدد التمريرات : اسبانيا - البرتغال (997) تمريره
معدل الاهداف : 2.5
معدل البطاقات الصفراء ; 3.4
معدل البطاقات الحمراء: 0.06
معدل التمريرات : 757.3
منقول : من حساب فيسبوك
الله وبركاته
لماويين كيف حالكم
جمعة مقبولة مباركة
بعض #إحصائيات الدور الاول من #كأس_العالم_روسيا_2018 :
عدر الاهداف المسجلة : 122 هدف
عدد البطاقات الصفراء : 158
عدد البطاقات الحمراء : 3
عدد التمريرات : 36349
الهدافين : هارين كين (5) لوكاكو ( 4) رونالدو (4)
افضل هجوم : بلجيكا (9 اهداف)
عدد الهجمات : المانيا (252) هجوم على مرمى الخصوم
عدد التمريرات الصحيحه : اسبانيا ( 2089) تمريرة
افضل فريق مدافع من حيث التصديات واسترجاع الكرات : ايران (149) تصدي
افضل لاعب من حيث المحاولات على المرمى : نايمار (17) محاولة.
افضل لاعب من حيث المسافة المغطاة : كريستيان ايركسن من الدانمارك (36) كم
افضل لاعب من حيث التمريرات : طوني كروس الالماني ( 310) تمريرة صحيحة.
افضل متصدي : حارس المكسيك اوشوا (17) تصدي.
افضل مباراة من حيث عدد الاهداف : مباراةبلجيكا - تونس ( 7 اهداف) قلتلكم المنتخبات العربية شاركت في تحطيم الارقام القياسية
افضل مباراة من حيث عدد المحاولات : مباراةبلجيكا - تونس ( 31 محاولة ) .
اول مباراة من حيث عدد البطاقات: مباراه بلجيكا - بنما (8) بطاقات
افضل مباراة من حيث عدد التمريرات : اسبانيا - البرتغال (997) تمريره
معدل الاهداف : 2.5
معدل البطاقات الصفراء ; 3.4
معدل البطاقات الحمراء: 0.06
معدل التمريرات : 757.3
منقول : من حساب فيسبوك