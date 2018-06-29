فضاء عصاة الخدمة الوطنية و المحكمة العسكرية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مرحبا بكم زوارنا الأعزاء



هذا الفضاء مخصص لاستفسارات العصاة حول الخدمة الوطنية

و من كانت له تجربة مع المحكمة العسكرية يشاركنا تجربته ليستفيد منها البقية



مشاركة خارجة عن الموضوع = الحذف



تحيات ادارة اللمة الجزائرية

​