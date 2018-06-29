فضاء عصاة الخدمة الوطنية و المحكمة العسكرية

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
669
الإعجابات
1,865
النقاط
51
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مرحبا بكم زوارنا الأعزاء

هذا الفضاء مخصص لاستفسارات العصاة حول الخدمة الوطنية
و من كانت له تجربة مع المحكمة العسكرية يشاركنا تجربته ليستفيد منها البقية

مشاركة خارجة عن الموضوع = الحذف

تحيات ادارة اللمة الجزائرية
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,755
الإعجابات
37,084
النقاط
501
#2
انا واحد من العصاة خخخخ يعني ما رحتش ليهم والمشكل الاب تاعي سحب الاستدعاءات تاوعي :cry:
وعندي وليد عمي هكاك ثاني كي راح ليهم قالولو راك روشارش ولازم تنحي الروشارش في المحكمة العسكرية
حتى راح وقف في المحكمة العسكرية باش نحاوهالو ..
يعني ذا عندك مشكلة تاع عصيان وكنت تقرى وما لقيتش الوقت باش تروحلهم اولا روح شوف اسكو راهو متفكرينك او لا
اذا استداعءات تاوعك ما سحبتهمش روح اسحبهم ومباشرة تطلع لمركز الخدمة الوطنية في الولاية تاعك وتكون مصحوب بكل الوثائق خاصة
التي تتعلق بالدراسة تاعك مثلا شهادات مدرسية ولا وثائق تجميد العام اذا بلوكيت العام تاعك وغيرها من الوثائق وربي يهني الجميع
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.