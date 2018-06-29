فضاء عصاة الخدمة الوطنية و المحكمة العسكرية

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مرحبا بكم زوارنا الأعزاء
هذا الفضاء مخصص لاستفسارات العصاة حول الخدمة الوطنية
و من كانت له تجربة مع المحكمة العسكرية يشاركنا تجربته ليستفيد منها البقية
مشاركة خارجة عن الموضوع = الحذف
تحيات ادارة اللمة الجزائرية
مرحبا بكم زوارنا الأعزاء
هذا الفضاء مخصص لاستفسارات العصاة حول الخدمة الوطنية
و من كانت له تجربة مع المحكمة العسكرية يشاركنا تجربته ليستفيد منها البقية
مشاركة خارجة عن الموضوع = الحذف
تحيات ادارة اللمة الجزائرية