ملتقى دفعة سبتمبر 2018 [ تعارف و استفسارات ]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مرحبا بكم زوارنا الأعزاء



فكرة الملتقى

هذا الملتقى يجمع الإخوة الذين وصلهم استدعاء الالتحاق بالخدمة الوطنية

من قررو الالتحاق بالواجب الوطني

هنا نتبادل معلومات و نصائح التي تفيد هذه الدفعة





الأسئلة المتكررة كثيرة و اهمها:



السؤال: انا لم يصلني الاستدعاء هل استخرجه كــ(متطوع) ماذا افعل؟

الجواب: اذا لم يصلك الاستدعاء فهل وصلك من قبل استدعاء قديم؟؟ او هل قمت بعمل تاجيل لسبب دراسي؟



1- اذا لا لم يصل الاسدعاء في السنوات السابقة و لم تقوم بتاجيل و لم تجد اسمك فقد تكون من المنسيين و في هذه الحالة انصحك ان تبقى في هذه الحالة

لا تذهب لهم و انها شيء اسمه الخدمة (لكن يجب التاكد انك غير مسجل في قوائمهم)



2-اذا كنت مسجل في لديهم و قمت بتاجيل او وصلتك احد الاستدعاءات سابقا فهذا يعني انه عليك التوجه لفرقة الدرك التابع لها و التأكد اذا وصلك استدعاء جديد و الاستفسار منهم و اذا لم تجد الاستدعاء فتوجه لمركز الخدمة الوطنية و اطلب منهم استدعاء الخدمة الوطنية كمتطوع ادا كانت لديك نية الذهاب و تسوية وضعيتك اتجاه الخدمة الوطنية



ملاحظة: يتم الاعلان عن قوائم الدفعات في الأول من الشهور التالية شهر جانفي + شهر ماي + شهر سبتمبر



السؤال: وصلني استدعاء الالتحاق بالخدمة الوطنية ماذا اخذ معي عند توجهي للثكنة العسكرية؟

الجواب: خد معك فقط 2 ( شفرة الحلاقة فقط اضافية ممكن يخلوك دخلها و يمكن لا+debardeur+short )

لا تأخذ معك (ملابس اضافية أو أكل أو ادوات حديدية او قابلة للتكسيرمثل العطر...)



السؤال: وصلني استدعاء الالتحاق بالخدمة الوطنية هل اتوجه للترونزيت او للثكنة مباشرة؟

الجواب: نصيحتي لك اذا كانت الثكة ليست بعيدة و تقع في شمال الجزائر أنصحك بالتوجه للثكنة مباشرة

الترونزيت تتوجه له اذا كنت تقدر تتحمل انو ممكن تبقى معاهم لمدة ايام لحين يجهزو مجموعة ليقومو بنقلكم للثكنة بعد ايام...



نصيحة

1-اخي قبل توجهك للثكنة خد معك رباط حذاء تحتاجه للحذاء العسكري

2-خذ معك رباط مطاطي مثل تاع السراويل الرياضية. تحتاجه لشد السروال العسكري من الاسفل

3-اذا لديك ملف طبي خاص بك خذه معك(يستحسن ان يكون المف الطبي تاريخه قديم و يكون ملف تاع ضيق التنفس او عملية او كسر او نظارات...)

4-إذهب للثكنة و لا تنتظر الاعفاء حتى ترتاح نفسيا. فغذا جائك الافعاء بمبروك و اذا بقيت فلا مشكلة اعتبرها تجربة و تمر.



تحيات ادارة اللمة الجزائرية ​