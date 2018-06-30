ملتقى دفعة سبتمبر 2018 [ تعارف و استفسارات ]

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مرحبا بكم زوارنا الأعزاء
فكرة الملتقى
هذا الملتقى يجمع الإخوة الذين وصلهم استدعاء الالتحاق بالخدمة الوطنية
من قررو الالتحاق بالواجب الوطني
هنا نتبادل معلومات و نصائح التي تفيد هذه الدفعة
الأسئلة المتكررة كثيرة و اهمها:
السؤال: انا لم يصلني الاستدعاء هل استخرجه كــ(متطوع) ماذا افعل؟
الجواب: اذا لم يصلك الاستدعاء فهل وصلك من قبل استدعاء قديم؟؟ او هل قمت بعمل تاجيل لسبب دراسي؟
1- اذا لا لم يصل الاسدعاء في السنوات السابقة و لم تقوم بتاجيل و لم تجد اسمك فقد تكون من المنسيين و في هذه الحالة انصحك ان تبقى في هذه الحالة
لا تذهب لهم و انها شيء اسمه الخدمة (لكن يجب التاكد انك غير مسجل في قوائمهم)
2-اذا كنت مسجل في لديهم و قمت بتاجيل او وصلتك احد الاستدعاءات سابقا فهذا يعني انه عليك التوجه لفرقة الدرك التابع لها و التأكد اذا وصلك استدعاء جديد و الاستفسار منهم و اذا لم تجد الاستدعاء فتوجه لمركز الخدمة الوطنية و اطلب منهم استدعاء الخدمة الوطنية كمتطوع ادا كانت لديك نية الذهاب و تسوية وضعيتك اتجاه الخدمة الوطنية
ملاحظة: يتم الاعلان عن قوائم الدفعات في الأول من الشهور التالية شهر جانفي + شهر ماي + شهر سبتمبر
السؤال: وصلني استدعاء الالتحاق بالخدمة الوطنية ماذا اخذ معي عند توجهي للثكنة العسكرية؟
الجواب: خد معك فقط 2 ( شفرة الحلاقة فقط اضافية ممكن يخلوك دخلها و يمكن لا+debardeur+short )
لا تأخذ معك (ملابس اضافية أو أكل أو ادوات حديدية او قابلة للتكسيرمثل العطر...)
السؤال: وصلني استدعاء الالتحاق بالخدمة الوطنية هل اتوجه للترونزيت او للثكنة مباشرة؟
الجواب: نصيحتي لك اذا كانت الثكة ليست بعيدة و تقع في شمال الجزائر أنصحك بالتوجه للثكنة مباشرة
الترونزيت تتوجه له اذا كنت تقدر تتحمل انو ممكن تبقى معاهم لمدة ايام لحين يجهزو مجموعة ليقومو بنقلكم للثكنة بعد ايام...
نصيحة
1-اخي قبل توجهك للثكنة خد معك رباط حذاء تحتاجه للحذاء العسكري
2-خذ معك رباط مطاطي مثل تاع السراويل الرياضية. تحتاجه لشد السروال العسكري من الاسفل
3-اذا لديك ملف طبي خاص بك خذه معك(يستحسن ان يكون المف الطبي تاريخه قديم و يكون ملف تاع ضيق التنفس او عملية او كسر او نظارات...)
4-إذهب للثكنة و لا تنتظر الاعفاء حتى ترتاح نفسيا. فغذا جائك الافعاء بمبروك و اذا بقيت فلا مشكلة اعتبرها تجربة و تمر.
تحيات ادارة اللمة الجزائرية
مرحبا بكم زوارنا الأعزاء
فكرة الملتقى
هذا الملتقى يجمع الإخوة الذين وصلهم استدعاء الالتحاق بالخدمة الوطنية
من قررو الالتحاق بالواجب الوطني
هنا نتبادل معلومات و نصائح التي تفيد هذه الدفعة
الأسئلة المتكررة كثيرة و اهمها:
السؤال: انا لم يصلني الاستدعاء هل استخرجه كــ(متطوع) ماذا افعل؟
الجواب: اذا لم يصلك الاستدعاء فهل وصلك من قبل استدعاء قديم؟؟ او هل قمت بعمل تاجيل لسبب دراسي؟
1- اذا لا لم يصل الاسدعاء في السنوات السابقة و لم تقوم بتاجيل و لم تجد اسمك فقد تكون من المنسيين و في هذه الحالة انصحك ان تبقى في هذه الحالة
لا تذهب لهم و انها شيء اسمه الخدمة (لكن يجب التاكد انك غير مسجل في قوائمهم)
2-اذا كنت مسجل في لديهم و قمت بتاجيل او وصلتك احد الاستدعاءات سابقا فهذا يعني انه عليك التوجه لفرقة الدرك التابع لها و التأكد اذا وصلك استدعاء جديد و الاستفسار منهم و اذا لم تجد الاستدعاء فتوجه لمركز الخدمة الوطنية و اطلب منهم استدعاء الخدمة الوطنية كمتطوع ادا كانت لديك نية الذهاب و تسوية وضعيتك اتجاه الخدمة الوطنية
ملاحظة: يتم الاعلان عن قوائم الدفعات في الأول من الشهور التالية شهر جانفي + شهر ماي + شهر سبتمبر
السؤال: وصلني استدعاء الالتحاق بالخدمة الوطنية ماذا اخذ معي عند توجهي للثكنة العسكرية؟
الجواب: خد معك فقط 2 ( شفرة الحلاقة فقط اضافية ممكن يخلوك دخلها و يمكن لا+debardeur+short )
لا تأخذ معك (ملابس اضافية أو أكل أو ادوات حديدية او قابلة للتكسيرمثل العطر...)
السؤال: وصلني استدعاء الالتحاق بالخدمة الوطنية هل اتوجه للترونزيت او للثكنة مباشرة؟
الجواب: نصيحتي لك اذا كانت الثكة ليست بعيدة و تقع في شمال الجزائر أنصحك بالتوجه للثكنة مباشرة
الترونزيت تتوجه له اذا كنت تقدر تتحمل انو ممكن تبقى معاهم لمدة ايام لحين يجهزو مجموعة ليقومو بنقلكم للثكنة بعد ايام...
نصيحة
1-اخي قبل توجهك للثكنة خد معك رباط حذاء تحتاجه للحذاء العسكري
2-خذ معك رباط مطاطي مثل تاع السراويل الرياضية. تحتاجه لشد السروال العسكري من الاسفل
3-اذا لديك ملف طبي خاص بك خذه معك(يستحسن ان يكون المف الطبي تاريخه قديم و يكون ملف تاع ضيق التنفس او عملية او كسر او نظارات...)
4-إذهب للثكنة و لا تنتظر الاعفاء حتى ترتاح نفسيا. فغذا جائك الافعاء بمبروك و اذا بقيت فلا مشكلة اعتبرها تجربة و تمر.
تحيات ادارة اللمة الجزائرية
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