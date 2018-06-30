ملتقى دفعة سبتمبر 2018 [ تعارف و استفسارات ]

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مرحبا بكم زوارنا الأعزاء

فكرة الملتقى
هذا الملتقى يجمع الإخوة الذين وصلهم استدعاء الالتحاق بالخدمة الوطنية
من قررو الالتحاق بالواجب الوطني
هنا نتبادل معلومات و نصائح التي تفيد هذه الدفعة


الأسئلة المتكررة كثيرة و اهمها:

السؤال: انا لم يصلني الاستدعاء هل استخرجه كــ(متطوع) ماذا افعل؟
الجواب: اذا لم يصلك الاستدعاء فهل وصلك من قبل استدعاء قديم؟؟ او هل قمت بعمل تاجيل لسبب دراسي؟

1- اذا لا لم يصل الاسدعاء في السنوات السابقة و لم تقوم بتاجيل و لم تجد اسمك فقد تكون من المنسيين و في هذه الحالة انصحك ان تبقى في هذه الحالة
لا تذهب لهم و انها شيء اسمه الخدمة (لكن يجب التاكد انك غير مسجل في قوائمهم)

2-اذا كنت مسجل في لديهم و قمت بتاجيل او وصلتك احد الاستدعاءات سابقا فهذا يعني انه عليك التوجه لفرقة الدرك التابع لها و التأكد اذا وصلك استدعاء جديد و الاستفسار منهم و اذا لم تجد الاستدعاء فتوجه لمركز الخدمة الوطنية و اطلب منهم استدعاء الخدمة الوطنية كمتطوع ادا كانت لديك نية الذهاب و تسوية وضعيتك اتجاه الخدمة الوطنية

ملاحظة: يتم الاعلان عن قوائم الدفعات في الأول من الشهور التالية شهر جانفي + شهر ماي + شهر سبتمبر

السؤال: وصلني استدعاء الالتحاق بالخدمة الوطنية ماذا اخذ معي عند توجهي للثكنة العسكرية؟
الجواب: خد معك فقط 2 ( شفرة الحلاقة فقط اضافية ممكن يخلوك دخلها و يمكن لا+debardeur+short )
لا تأخذ معك (ملابس اضافية أو أكل أو ادوات حديدية او قابلة للتكسيرمثل العطر...)

السؤال: وصلني استدعاء الالتحاق بالخدمة الوطنية هل اتوجه للترونزيت او للثكنة مباشرة؟
الجواب: نصيحتي لك اذا كانت الثكة ليست بعيدة و تقع في شمال الجزائر أنصحك بالتوجه للثكنة مباشرة
الترونزيت تتوجه له اذا كنت تقدر تتحمل انو ممكن تبقى معاهم لمدة ايام لحين يجهزو مجموعة ليقومو بنقلكم للثكنة بعد ايام...

نصيحة
1-اخي قبل توجهك للثكنة خد معك رباط حذاء تحتاجه للحذاء العسكري
2-خذ معك رباط مطاطي مثل تاع السراويل الرياضية. تحتاجه لشد السروال العسكري من الاسفل
3-اذا لديك ملف طبي خاص بك خذه معك(يستحسن ان يكون المف الطبي تاريخه قديم و يكون ملف تاع ضيق التنفس او عملية او كسر او نظارات...)
4-إذهب للثكنة و لا تنتظر الاعفاء حتى ترتاح نفسيا. فغذا جائك الافعاء بمبروك و اذا بقيت فلا مشكلة اعتبرها تجربة و تمر.

تحيات ادارة اللمة الجزائرية
 
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