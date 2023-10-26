ملف وكيفية الحصول على بطاقة الشفاء

ريحـان

ريحـان

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كيفية الحصول على بطاقة الشفاء الوثائق اللازمة

يمكن الحصول على بطاقة الشفاء للجزائريين المؤمنين من قبل الضمان الاجتماعي بكل سهولة من مكاتب الضمان الاجتماعي على مساوى مركز الدفع للانتساب

يتكون ملف بطاقة الشفاء لأول مرة من :

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • صورتان شمسيتان حالفية بيضاء
  • نسخة من بطاقة الزمرة الدموية
  • نسخة من شهادة العمل او الاجر او شهادة مدرسية للطلبة ( السجل التجاري او بطاقة حرفي حسب الطبيعة العمل)

تجديد بطاقة الشفاء للعمال التجار الحرفيين والطلبة

بطاقة الشفاء الجزائرية صالحة في جميع الاوقات لمدة سنة ويجب تجديدها بعد انقضاء المدة المقدرة بسنة عن طريق التقرب من مركز الدفع وتقديم ملف يتكون من شهادة عمل الشهادة العائلية للمتزوجين شهادة البطالة لزوج او زوجة المؤمن اجتماعيا



بالنسبة للحرفين التجار او الطلبقة فقذ تغيير شهادة عمل بشهادة مدرسية بطاقة حرفي او سجل تجاري

معرفة تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة

يمكنك معرفة تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الشفاء الخاصة بك من خلال الموقع التالي . https://elhanaa.cnas.dz/
 
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