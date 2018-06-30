{تحدي} تلوين صورة كرتونية/ العدد الأول 2018

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
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طاقم المشرفات
#1
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#1
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محبي هذا القسـم أهلا بكم في هذا الموضوع الذي يُحيي
فكرة طُرحت سابقا وعادت إليكم اليوم لخلق جو ترفيهي،،




طريقة سير التحدي:


- نطرح صورة غير ملونة وعلى الراغبين بالمشاركة حفظ الصورة في جهازهم ثم تلوينها وإعادة وضعها في نفس الموضوع الخاص بالتحدي.
- بعد جمع الصور وانتهاء الوقت المحدد تُجمع الصور في موضوع مستقل ونفتح استطلاع لأحسن تلوين.
- الوقت المحدد لجمع الصور المُلونة {يومان} ثم نطرح تحدي آخر من نفس النوع



شروط التحدي:



- ذكر البرنامج الذي تم به تلوين الصورة (يمكن استعمال أي برنامج المهم ذكره).
- وضع حقوق الملكية (اسم العضو ورابط المنتدى ضروري).
- تجنب التلوين الأصلي للصورة إن تعلقت بشخصية كرتونية معروفة.




جوائز التحدي:


- نقاط جوائز للفائزين {50 نقطة}
- وسام تحفيزي {وسام أجمل تلوين}

a7san-tlween.gif




الصورة المطلوب تلوينها:

تلوين عدد 1.jpg


آخر أجل لتحدي هذه الصورة يوم:
02/07/2018

أي يتنهي التحدي بعد يوم غد تمام منتصف الليل
ولن تُقبل بعدها الصور.

فلنستمتع معـا ;)

القائمة على الفكرة
@الورد الأحمر




Untitled-3.gif
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كم أحب هذه الفعالية
ان شاءالله مشاركة معكم بتلوين هذا الميكي هههه



في انتظار تفاعل الاعضاء ان شاءلله
 
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