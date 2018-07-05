{تصويت} تحدي تلوين صورة كرتونية / العدد الأول

من هو العضو صاحب أحسن تلوين في نظرك؟

  • السلطانة

    صوت: 0 0.0%

  • عقــ اللمه ــيد

    صوت: 0 0.0%

  • 4algeria.com

    صوت: 0 0.0%
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yaso ياسمين

yaso ياسمين

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أولا شكرا لجمـيع المشاركين في التحدي وبالتوفيق لكم ان شاء الله

بالنسبـة للذين فاتحهم موضوع التحدي يمكنهم مراجعته من خلال الرابط أسفله


{تحدي} تلوين صورة كرتونية/ العدد الأول 2018


أترككم مع الصور الملونة وللمصويتين واسع النظر في التصويت على التلوين
الذي يــرونه أجمل ... /

ياسمين yaso { غير محتسبة }


تلوين عدد 2.jpg

@السلطانة

السلطانة.gif

@عقــ اللمه ــيد

PicsArt_07-01-10.24.56.png

@4algeria.com

تلوين عدد 1-1.jpg

@الفتى المغامر

تلوين عدد 1.jpg

@لؤلؤة قسنطينة

تلوين عدد 13.jpg


@ميسم منصور


111.jpg




ننتظر تصويتكم عبر الاستطلاع بالتوفيق للجميع.



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