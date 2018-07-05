{تصويت} تحدي تلوين صورة كرتونية / العدد الأول

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- الإقامة
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- الجنس
- أنثى
أولا شكرا لجمـيع المشاركين في التحدي وبالتوفيق لكم ان شاء الله
بالنسبـة للذين فاتحهم موضوع التحدي يمكنهم مراجعته من خلال الرابط أسفله
{تحدي} تلوين صورة كرتونية/ العدد الأول 2018
أترككم مع الصور الملونة وللمصويتين واسع النظر في التصويت على التلوين
الذي يــرونه أجمل ... /
ياسمين yaso { غير محتسبة }
@السلطانة
@عقــ اللمه ــيد
@4algeria.com
@الفتى المغامر
@لؤلؤة قسنطينة
@ميسم منصور
ننتظر تصويتكم عبر الاستطلاع بالتوفيق للجميع.
ملاحظة: التصويت عبر الردود غير محتسب