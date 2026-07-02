{تحدي} تلوين صورة كرتونية/ العدد الأول 2026 📢 يعود إليكم من جديد ⚡

محبي هذا القسـم أهلا بكم في هذا الموضوع الذي يُحيي

فكرة طُرحت سابقا وعادت إليكم اليوم لخلق جو ترفيهي،،









طريقة سير التحدي:

- نطرح صورة غير ملونة وعلى الراغبين بالمشاركة حفظ الصورة في جهازهم ثم تلوينها وإعادة وضعها في نفس الموضوع الخاص بالتحدي.

- بعد جمع الصور وانتهاء الوقت المحدد تُجمع الصور في موضوع مستقل ونفتح استطلاع لأحسن تلوين.

- الوقت المحدد لجمع الصور المُلونة {يومان} ثم نطرح تحدي آخر من نفس النوع

شروط التحدي:

- ذكر البرنامج الذي تم به تلوين الصورة (يمكن استعمال أي برنامج المهم ذكره).

- وضع حقوق الملكية (اسم العضو ورابط المنتدى ضروري).

- تجنب التلوين الأصلي للصورة إن تعلقت بشخصية كرتونية معروفة.

جوائز التحدي:

- نقاط جوائز للفائزين {50 نقطة}

- وسام تحفيزي {وسام أجمل تلوين}





الصورة المطلوب تلوينها:









آخر أجل لتحدي هذه الصورة يوم:

04/07/2026

أي يتنهي التحدي بعد يوم غد تمام منتصف الليل

ولن تُقبل بعدها الصور.

فلنستمتع معـا