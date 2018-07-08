{تحدي} تلوين صورة كرتونية / العدد الثاني + نتيجة العدد الأول

محبي هذا القسـم أهلا بكم في هذا الموضوع

الذي سنعرض فيه نتائج العدد السابق ونطرح فيه تحدي جديد وعدد جديد

موضوع التحدي الأول

موضوع التصويت

وقد أسفر التصويت على أن الفائز في التحدي هو

ب

11 صوت



أن لا يشاحنه الإداري في مثل هذه التحديات ارتأينا أن الفائز

أيضا صاحب المركز الثاني حتى لا نقصي الإداري ولا نأخذ حق

العضو ليكون الفائز الثاني هو

@عقــ اللمه ــيد ب وبما أنه من حق الإداري و المشرف المشاركة في التحدي ومن حق العضوأن لا يشاحنه الإداري في مثل هذه التحديات ارتأينا أن الفائزأيضا صاحب المركز الثاني حتى لا نقصي الإداري ولا نأخذ حقالعضو ليكون الفائز الثاني هو 8 اصوات

يتحصلان على 50 نقطة + وسام

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أما عن الصورة المطلوب تلوينها:

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آخر أجل لتحدي هذه الصورة يوم:

11/07/2018

أي يتنهي التحدي يوم الخميس تمام منتصف الليل

ولن تُقبل بعدها الصور.

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ملاحظة

ترسل لي الصور في رسالة خاصة موضوعا عليها فقط حقوق المنتدى وليس اسم العضو

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فلنستمتع معـا