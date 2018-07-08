{تحدي} تلوين صورة كرتونية / العدد الثاني + نتيجة العدد الأول

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 5,812
- الإعجابات
- 12,762
- النقاط
- 1,551
- الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
محبي هذا القسـم أهلا بكم في هذا الموضوع
الذي سنعرض فيه نتائج العدد السابق ونطرح فيه تحدي جديد وعدد جديد
موضوع التحدي الأول
{تحدي} تلوين صورة كرتونية/ العدد الأول 2018
موضوع التصويت
{تصويت} تحدي تلوين صورة كرتونية / العدد الأول
وقد أسفر التصويت على أن الفائز في التحدي هو
@لؤلؤة قسنطينة ب 11 صوت
وبما أنه من حق الإداري و المشرف المشاركة في التحدي ومن حق العضو
أن لا يشاحنه الإداري في مثل هذه التحديات ارتأينا أن الفائز
أيضا صاحب المركز الثاني حتى لا نقصي الإداري ولا نأخذ حق
العضو ليكون الفائز الثاني هو
@عقــ اللمه ــيد ب 8 اصوات
يتحصلان على 50 نقطة + وسام
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
أما عن الصورة المطلوب تلوينها:
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
آخر أجل لتحدي هذه الصورة يوم:
11/07/2018
أي يتنهي التحدي يوم الخميس تمام منتصف الليل
ولن تُقبل بعدها الصور.
*******************************
ملاحظة
ترسل لي الصور في رسالة خاصة موضوعا عليها فقط حقوق المنتدى وليس اسم العضو
*********************************************
فلنستمتع معـا
القائمة على الفكرة
@الوردالاحمر
آخر تعديل: