{تحدي} تلوين صورة كرتونية / العدد الثاني + نتيجة العدد الأول

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,812
الإعجابات
12,762
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
Untitled-3.gif-السلام-1.gif







محبي هذا القسـم أهلا بكم في هذا الموضوع
الذي سنعرض فيه نتائج العدد السابق ونطرح فيه تحدي جديد وعدد جديد


موضوع التحدي الأول

{تحدي} تلوين صورة كرتونية/ العدد الأول 2018


موضوع التصويت


{تصويت} تحدي تلوين صورة كرتونية / العدد الأول


وقد أسفر التصويت على أن الفائز في التحدي هو
@لؤلؤة قسنطينة ب 11 صوت


وبما أنه من حق الإداري و المشرف المشاركة في التحدي ومن حق العضو
أن لا يشاحنه الإداري في مثل هذه التحديات ارتأينا أن الفائز
أيضا صاحب المركز الثاني حتى لا نقصي الإداري ولا نأخذ حق
العضو ليكون الفائز الثاني هو
@عقــ اللمه ــيد ب 8 اصوات

يتحصلان على 50 نقطة + وسام

a7san-tlween.gif
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

أما عن الصورة المطلوب تلوينها:

سبوتش بوب اللمة.jpg


❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

آخر أجل لتحدي هذه الصورة يوم:
11/07/2018

أي يتنهي التحدي يوم الخميس تمام منتصف الليل
ولن تُقبل بعدها الصور.


*******************************
ملاحظة
ترسل لي الصور في رسالة خاصة موضوعا عليها فقط حقوق المنتدى وليس اسم العضو

*********************************************

فلنستمتع معـا ;)

القائمة على الفكرة

@الوردالاحمر
 
آخر تعديل:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,153
الإعجابات
46,104
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا سلااام ماظنيتش الميكي تاعي هاداك يربح هههه، أصلا مرات ندخل ونشوف التصويت
نتفاجأ ههه، شكرا لكل من صوت لصورتي مع أني ماعلاباليش شكون
11 صوت هادوك بارك الله فيكم وربي يهنيكم
ومبروك كذلك للأخ العقيد الفوز، ومبارك لكل من شارك
فالفوز الحقيقي هو استرجاع طفولتنا من خلال تلوين هذه الرسومات
الجميلة، والتحدي الثاني نقدر نشارك فيه تاني؟ ولا كي ربحت مانقدرش؟
وشكرا حبيبتي ياسمين على جهودك المبذولة بارك الله فيك
اصلا توحشت المسابقة تاع الرقم السري تاع رمضان هههه
كل مسابقاتك جميلة :)
اذن المرة هادي نلونو سبونج بوب ونشوفو ترا لا زهرو خير من ميكي هههه
تحياتي
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,019
الإعجابات
60,475
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اختي والف مبارك لاختي لؤلؤة ولاخي عقيد اللمة
بالتوفيق في التحدي الثاني
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top