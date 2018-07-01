بالأرقام والإحصائيات.. كل ما تريد معرفته عن موقعة روسيا وإسبانيا

ويسعى المنتخب الإسباني للفوز بالمباراة والوصول للدور ربع النهائي للمرة الأولى، منذ تتويجه بمونديال 2010، في حين يتطلع المنتخب الروسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لمباغتة "الماتادور" الإسباني، وحجز بطاقة العبور إلى دور الثمانية الكبار.وفيما يلي أبرز الأرقام والإحصائيات عن هذه المباراة:1- ستكون مباراة اليوم هي الرابعة للمنتخب الإسباني أمام البلد المضيف للمونديال في سجل مشاركاته في نهائيات البطولة، وقد خسر جميع المباريات الثلاث السابقة.2- منتخب روسيا لم يتمكن من الفوز على منتخب إسبانيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، ومني بأربع هزائم، وتعادل في مباراتين، وانتهى اللقاء الأخير بين المنتخبين (3-3) في مباراة ودية جرت في نوفمبر 2017.3- منتخب إسبانيا سجل 10 أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة ضد روسيا.4- للمرة الأولى منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، يتأهل منتخب روسيا إلى الأدوار الإقصائية النهائية لكأس العالم.5- منتخب إسبانيا لم يهزم في آخر 23 مباراة، محققا 15 انتصارا وثماني تعادلات.