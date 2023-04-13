مسابقة حلويات العيد قهوتكم عندي طبعة 2023

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,723
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله أن نكون ممن أعتقت رقابهم من النار

مع إقتراب عيد الفطر المبارك فنحن في اللمة الجزائرية نبارك لكم عيد سعيد لكل المسلمين حول العالم
وعائلة اللمة الجزائرية خاصة أعضاءً وزواراً
ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم مسابقة خاصة بقهوة وحلويات عيد الفطر


قهوتكم-عندي.gif


طريقة سير المسابقة:


-تستطيع كل عضوة وكل عضو المشاركة في المسابقة
-يتم تصوير حلويات وقهوة او صينية عيد الفطر المبارك.
-فتح موضوع في

www.4algeria.com

التطبيقات الشخصية {لرائدات منتدى المطبخ}

أروع وصفات مطبقة ومجربة من الاعضاء بالصوروالشرح الكامل مقادير الوصفة وطريقة التحضير وكذلك مواضيع المسابقات الخاصة بمجال الطبخ ..
www.4algeria.com www.4algeria.com



الجوائز:

وسام للفائزة او الفائز

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وسام للمشاركين

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,723
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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