مسابقة حلويات العيد قهوتكم عندي طبعة 2023

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,723
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله أن نكون ممن أعتقت رقابهم من النارطريقة سير المسابقة:
مع إقتراب عيد الفطر المبارك فنحن في اللمة الجزائرية نبارك لكم عيد سعيد لكل المسلمين حول العالم
وعائلة اللمة الجزائرية خاصة أعضاءً وزواراً
ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم مسابقة خاصة بقهوة وحلويات عيد الفطر
مع إقتراب عيد الفطر المبارك فنحن في اللمة الجزائرية نبارك لكم عيد سعيد لكل المسلمين حول العالم
وعائلة اللمة الجزائرية خاصة أعضاءً وزواراً
ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم مسابقة خاصة بقهوة وحلويات عيد الفطر
-تستطيع كل عضوة وكل عضو المشاركة في المسابقة
-يتم تصوير حلويات وقهوة او صينية عيد الفطر المبارك.
-فتح موضوع في
التطبيقات الشخصية {لرائدات منتدى المطبخ}
أروع وصفات مطبقة ومجربة من الاعضاء بالصوروالشرح الكامل مقادير الوصفة وطريقة التحضير وكذلك مواضيع المسابقات الخاصة بمجال الطبخ ..
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الجوائز:
وسام للفائزة او الفائز
وسام للمشاركين