مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,695
الإعجابات
28,492
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
salam-makyaj.gif

أهلاً وسهلاً أخواتي الغاليات، أتمنى أن تكن بخير
سأشاركن اليوم طريقة عمل نصف كفوف أنيقة كروشيه
ويا الله نبلش سواااا

بسم الله

أول شيء بتحتاجيه هو أبرة حياكة الصوف بحجم 4,0 ورح تحتاجي خيط صوف سماكة 4,0-5,0
ورح نبدأ بغرزة السلسلة على حجم اليد
تابعوا معي

IMG_1186.JPG

وبعدما تنتهي نقفل العمل بغرزة المنزلقة
ونرتفع 3 سلاسل ونحسبه أول عامود ثم نغرز بجانبه غرزة العامود فوق كل سلسلة
تابعوا معي

IMG_1187.JPG

IMG_1188.JPG


ونهاية العمل نقفل بغرزة المنزلقة
ونرتفع 3 سلسلة كأول عامود وإلى جانبيه 3 أعمدة ثم غرزة سلسلة
ثم أربعة أعمدة وهكذا إلى أن ننهي الدور الثاني
تابعوا معي

IMG_1189.JPG

IMG_1190.JPG

IMG_1191.JPG

حين نصل إلى مكان الإبهام نقوم بعمل 6 سلاسل ونختمها بعامود لتكملة الدور
تابعوا معي

IMG_1193.JPG

IMG_1195.JPG

وهيك بنكون انهينا اول كف بتمنى يكون عجبكن الشغل

IMG_1196.JPG

وهيك شكلو على اليد :love::love:

IMG_5429.jpg

بالتوفيق للجميع

salam-makyaj2.gif




 
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