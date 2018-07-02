مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

أهلاً وسهلاً أخواتي الغاليات، أتمنى أن تكن بخير

سأشاركن اليوم طريقة عمل نصف كفوف أنيقة كروشيه

ويا الله نبلش سواااا

بسم الله

أول شيء بتحتاجيه هو أبرة حياكة الصوف بحجم 4,0 ورح تحتاجي خيط صوف سماكة 4,0-5,0

ورح نبدأ بغرزة السلسلة على حجم اليد

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وبعدما تنتهي نقفل العمل بغرزة المنزلقة

ونرتفع 3 سلاسل ونحسبه أول عامود ثم نغرز بجانبه غرزة العامود فوق كل سلسلة

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ونهاية العمل نقفل بغرزة المنزلقة

ونرتفع 3 سلسلة كأول عامود وإلى جانبيه 3 أعمدة ثم غرزة سلسلة

ثم أربعة أعمدة وهكذا إلى أن ننهي الدور الثاني

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حين نصل إلى مكان الإبهام نقوم بعمل 6 سلاسل ونختمها بعامود لتكملة الدور

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وهيك بنكون انهينا اول كف بتمنى يكون عجبكن الشغل





وهيك شكلو على اليد