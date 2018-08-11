حصرياً: جوارب من الصوف

كيف حالكم جميعاً .. إن شاء الله تكونوا بخير

اليوم جبتلكم معي شغل حلو كتير وسهل وبتقدر أي وحدة تشتغلو ويطلع كتير حلو

شغل اليوم جرابات بينفعو للبنات والأولاد

وهاد شكل الجرابات

ويا الله نبلش شغل ..

رح نحتاج خيوط من الصوف وكمان سنارة كروشيه رقم 4 ومقص وأبرة

نبدأ بالدائرة السحرية ونعمل داخلها 12 عامود بلفة

ونقفل الشغل بغرزة المنزلفة

وفي الدور التاني نرتفع بـ 3 سلاسل كأول عامود

ونعمل 2 عامود فوق كل عامود من اللي اشتغلناهم اول مرة ونغلق بمنزلقة

تابعوا معي

وهلأ الدور التالت رح نبدأ نقلل الأعمدة منشان تبلش تعمل شكل الجورب

نرتفع 3 سلاسل كأول عامود وبعد كل 4 أعمدة نعمل عامودين بنفس المكان

ونقفل بمنزلقة وهيك رح يصير معنا الشغل

والآن سنعمل الأعمدة فوق بعضها ولن نزيد على الأعمدة الموجودة

تابعوا معي

ونستمر بالعمل الى أن نغطي ظاهر القدم

وهيك رح يكون شكل الشغل تاعنا

وهلأ حطيت علامات منشان نعمل فتحة الجورب

ضعي أول علامة وأحسبي 8 أعمدة ثم ضعي العلامة الثانية

والآن سنبدأ بالإرتفاع إلى أن تصبح لدينا مساحة لأسفل القدم مع الكاحل

ثم سأجمع كلا الطرفين وأقوم بغلقها تماماً

تابعو معي

بعدما سكرناه رح نبدأ نرتفع 3 سلسلة ونعمل أعمدة على محيط القدم

تابعو معي

وبعدها نعمل الدور التاني أعمدة كمان ونغلقها بمنزلقة وننهي العمل

هلأ رح نعمل 50 سلسلة وننهي العمل ونعمل كرات صغيرة من الصوف