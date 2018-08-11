حصرياً: جوارب من الصوف

سكون الفجر

سكون الفجر

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طاقم المراقبين
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,963
الإعجابات
28,602
النقاط
2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
salam-makyaj.gif

كيف حالكم جميعاً .. إن شاء الله تكونوا بخير
اليوم جبتلكم معي شغل حلو كتير وسهل وبتقدر أي وحدة تشتغلو ويطلع كتير حلو
شغل اليوم جرابات بينفعو للبنات والأولاد
وهاد شكل الجرابات

IMG_0543.JPG

IMG_0607.JPG

ويا الله نبلش شغل ..

رح نحتاج خيوط من الصوف وكمان سنارة كروشيه رقم 4 ومقص وأبرة

IMG_0514.JPG

نبدأ بالدائرة السحرية ونعمل داخلها 12 عامود بلفة
ونقفل الشغل بغرزة المنزلفة

IMG_0516.JPG

وفي الدور التاني نرتفع بـ 3 سلاسل كأول عامود
ونعمل 2 عامود فوق كل عامود من اللي اشتغلناهم اول مرة ونغلق بمنزلقة
تابعوا معي

IMG_0518.JPG

وهلأ الدور التالت رح نبدأ نقلل الأعمدة منشان تبلش تعمل شكل الجورب
نرتفع 3 سلاسل كأول عامود وبعد كل 4 أعمدة نعمل عامودين بنفس المكان
ونقفل بمنزلقة وهيك رح يصير معنا الشغل

IMG_0519.JPG

والآن سنعمل الأعمدة فوق بعضها ولن نزيد على الأعمدة الموجودة
تابعوا معي

IMG_0522.JPG

ونستمر بالعمل الى أن نغطي ظاهر القدم

IMG_0523.JPG

وهيك رح يكون شكل الشغل تاعنا

IMG_0525.JPG

وهلأ حطيت علامات منشان نعمل فتحة الجورب
ضعي أول علامة وأحسبي 8 أعمدة ثم ضعي العلامة الثانية

والآن سنبدأ بالإرتفاع إلى أن تصبح لدينا مساحة لأسفل القدم مع الكاحل
ثم سأجمع كلا الطرفين وأقوم بغلقها تماماً
تابعو معي

IMG_0530.JPG

IMG_0532.JPG

بعدما سكرناه رح نبدأ نرتفع 3 سلسلة ونعمل أعمدة على محيط القدم
تابعو معي

IMG_0533.JPG

وبعدها نعمل الدور التاني أعمدة كمان ونغلقها بمنزلقة وننهي العمل

IMG_0534.JPG

هلأ رح نعمل 50 سلسلة وننهي العمل ونعمل كرات صغيرة من الصوف

IMG_0536.JPG

يــــــــــــتـــــــــــــبــــــــــــع ..













 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,963
الإعجابات
28,602
النقاط
2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#2
ونضع هذا الحبل الجميل داخل الدور الأول من الجورب تابعوا

IMG_0540.JPG

وبهيك بنكون أنتهينا من عمل أحلى جوارب للحلوين الصغانين

IMG_0542.JPG

IMG_0543.JPG

IMG_0544.JPG

بتمنى يكون عجبكن الشغل وبتمنى أشوف إبداعاتكم
إلى الملتقى بإذن الله

salam-makyaj2.gif
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,738
الإعجابات
6,276
النقاط
1,261
محل الإقامة
غليزان
#3


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله تبارك الرحمن
الله يبارك أختي @سكون الفجر
عملك متقن وجميل جدا الله يبارك
أنت مبدعة في عملك واصلي إبداعك وتألقك
وإن شاء الله تستفيد منهم الأخوات هنا
بإنتضار جديدك بــ فارغ الصبر
بارك الله فيك
وفقكم الله تحياتي

 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

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طاقم المراقبين
#4
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,031
الإعجابات
13,418
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم


ما شاء الله اختي
تسلم ايديك عمل متقن جدا
و الجوارب شكلهم كتيير حلو
الكروش تعلمت جزء منو يعني سلاسل و بعض الغرز الخفيفة ان شاء الله ادا قدرت نكمل في تعلمه نجرب صنعهم لما لا
ربي يحفظك اختي
و يعطيك الف عافية
 
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