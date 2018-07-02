ماذا أفعل مع زوجي؟!😥

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. أنا سيدة في الثلاثينات من عمري طبيبة وأم لطفلين في سن التمدرس,زوجي يعمل في السلك العسكري.

مشكلتي تكمن بعدم مساندة زوجي لي وقت الأزمات!! شعور أعجز عن التعبير عن بشاعته وقسوته.. كيف أتصرف؟! أسرد لكم مثالين للتوضيح:

1/- في السنة الماضية عانت ابنتي من ضيق حاد في التنفس وأصيبت بعدوى فيروسية ألزمتها الفراش لعدة أيام..أجمع الاطباء بعدها على انه ربو مزمن ولك أن تتصور شعوري حينها بين الخوف و الأمل في شفاءها ..تنقلت بين الكثير من الاطباء وأجريت كل الفحوصات والتحاليل(!! بمفردي!!)..نعم بمفردي فزوجي لا يهتم أو بالأحرى حسب رأيه هذه أمور طبية أنا أدرى منه بها!!!!

2/- منذ عدة أشهر كنت حاملا وتعرضت لمضاعفات خطيرة أثرت على صحتي كثيرا.. لكن زوجي تجاهل ذلك وجاء بضيوف أتعبتني خدمتهم ليومين متتاليين (بحكم سفرهم البعيد).. مع العلم أنهم أناس أجانب وغرباء ليسوا من أهلنا.. بعد مغادرتهم ساءت حالتي ودخلت المستشفى وولدت ولادة مبكرة تعرضت اثرها ابنتي المولودة لمضاعفات في التنفس وفارقت الحياة!.

ولم أشأ الحديث عن الأسباب والمسببات لأنه أولا وآخرا قضاء من الله تعالى..والحمد لله على كل حال.. لكن ما يحز في نفسي هو كمية التجاهل لمعاناة شريك الحياة و تقديم الراحة واللامبالاة على تحمل مسؤولية الأسرة من رعاية الأولاد خاصة أثناء مرضهم ومراعاة الزوجة وقدرتها على التحمل!!!..

.هذا غيض من فيض ما أمر به طوال 10سنوات من الزواج .. أرجو منكم النصيحة والارشاد!! كيف يمكنني التحمل والاستعداد لمواجهة طوارئ الحياة؟!!! كيف يمكنني التأثير في زوجي وجعله أكثر تعاطفا تجاه أسرته!!أنا محتارة؟؟!

ارجو منكم الرد سريعا ..ولكم مني جزيل الشكر.. تحياتي