زوجي إبن بار .....أم طفل مدلل؟

السلام عليكم



وعليكم السلام أختي

موضوع مأثر في بزاف لاني تاثرت في الحياة الواقعية لتاثر قريبة لي

معليش نحكي شوي اذا ممكن



على العكس القصة الحقيقية

تزيد تمد إثبات للموضوع



قريبتي عندها عامين من لي تزوجت عشرينية العمر

بعد شهور ظهر كل شيء

راجلها ظهر وليد ماماه فوق الحق

والمماه هاديك تخلفت من عهد اليهود

شهريتو في يدها

المفاتيح تع الطاكسي في يدها

معلابالهاش وش حتى خدمتو تع الصح ولا قداه يسلك بينو وبين امو

مايشري لمرتو والو حتى ترضى امو وتقريبا مشارالها والو

مرتو متروحش عند اهلها تقعد فالدار وحدها(تسكن وحدها وتبات وحدها وخدمتو بعيدة تقعد20يوم وحدها ومتخليهاش حماتها تروح عن اهلها)



هذا علاه تبقا عندو مرا تبات وحظها وهو في دارهم عند يماه متعلق بأمو لهذي درجة ويتصرف هاكا وبنت ناس زيادة كان ما يتزوجش أصلا

ايماجيني حقا نسيت عفسة في ايام شهر العسل رفدت ولدها الاخر ولحقتهم للولاية اللي كانوا فيها ....

كانت كي تجي عندهم تبات معاهم في نفس لاشومبر



ياخا تبات معاهم شفت هءا النوع اللي نقصدو مريضة بوليدها



كانت تحرضو على ضربهاوطبعا السيّد ينفذ

وكل ماتصرى مشكل يقولو لقريبتي طيحي عليها واطلبي السماح!!!!

قالتلي جامي رحت لدارنا براحة ولا برضى تع وحدة توحشت اهلها بل ديما كانت تروح بالزعاف والعياط

كم من مرة تعفص على قلبها مسكينة وترجع وتقول فرصة اخرى معليش

بدلوا وين يسكنوا وتنفست شوية الصعداء ولكن بمجرد يومين لحقت اختو تضيف عندهم هي وولادها

المتوحشين مامسؤولاش خلاص عليهم بالمناسبة بين مسكن الاخت والمسكن لجديد تعهم 500 كلم...

أهل الراجل هذا ما يخلوهش يعيش ما يقدروش يشوفو مرا في حياة وليدهم



كارثة والله كارثة هذه الانسانة بالمناسبة ايضا قريبتي هي الزوجة الثانية

الزوجة الاولى مطلقة (عرفنا سبب الطلاق الان)

وقريبتي أيضا اي الزوجة الثانية آلت الامور للطلاق ايضا

خلي هو يتزوج ومماه تطلقلو ونشوفو وين رايحين بيها



ماراحش بعشر مع حتى مرا لأنو أهلوا مراض بيه



والله فرحتلها الانسان يتزوج بش يهنى وحتى لو مهناش الزوج والزوجة يكونوا يد واحد على النار اللي تجيهم من كل جهة

ام بش يكون زوجك تحت سيطرة وهو اصلا ضدها

الحمد لله والله غير نعمة كي تهنات منهم ندير بغرير وناكلو بالعسل بالرغممن اني مناكلوش



ابعثيه انا ناكلوا تهنات منو الصراحة



انا نحبو يكون بار بامو قدر المستطاع واذا مكانش انا نوصيه ونستميث على برو بوالديه لكن

صراحة قلت من قبل اني تاثرت بالموضوع هذا وشافت عيني لو كان يظهر

وليد مماه مدلل مماه وزيد امو كما هاديك اللي حكيت عليها وهو بالصفات اللي حكيت عليها او اكثر

....اكيد مارايحاش نكمّل معاه انا تزوجت راجل مش مدلل اذا بيه يتدلل يرجع لكرش امو احسن!

منظنش بلي رايحة نصبر عليه خلاص

لكن مهلا جاتني فكرة انو نعيشو بعاد على امو لكن لا ضد هادي الفكرة كما انا منحبش نبعد على يما هو تاني

صافي بش نبعدو على يماه مستحيل وبش نكمل مع البيبي تع يماه مستحيل





ماكانش مرا تقبل الشي هذا كاين بر الوالدين هذاك نوع رجال الوحدة تفخر بيه اما نوع اللي قلت عليه فالموضوع واللي حكيتي عليه نبقا بايرة ولا ندي مرا كيما انا



ايه بالذات امراض نفسية لامو

لانو لو كان المشكل فيه امو هي اللي توعيه وترشدو نقولو في امل بالنسبة للزوجة

ولكن لما تكون الام هي السبب وهو مايقدرش يفلت من القبضة تاعها ماعندو وين وراضي بالعقلية تعها دمت سالما !





أنا أيضا نشوف إنوا الأم هذي إما عانات في زواجها إما مريضة بوليدها لدرجة كبيرة لأنو المشكل مش فالراجل هو يكبر على العقلية هذي ويوالف تحكم أمو بيه لدرجة وين خلاص يكبر بالعقلية هذي

يعطيك الصحة ليليانا على الفضفضة ربي يفك كرب الجميع♥ ​