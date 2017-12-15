  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

زوجي إبن بار .....أم طفل مدلل؟

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 17:24.

الصفحة 1 من أصل 2
  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,125
    الإعجابات المتلقاة:
    21,699
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    السلام عليكم
    رواد قسم الحياة الزوجية اليوم سوف نسلط الضوء على الموضوع الآتي

    زوجي إبن بار .....أم طفل مدلل؟
    [​IMG]
    سوف أتحدث عن نوعية من الأزواج من نسميهم نحن النساء
    وليد مماه......
    أنا لن أتحدث عن الرجل البار بوالدته فهذا لا يتكلم عنه إلا ليقال رجل بكل ما للمعنى من كلمة يطيعها في كل ما تطلب ويبر بها ويعيلها ولا يتغير مهما تغير الزمن وهناك من حاولن زوجاتهم تغييرهم نحو أمهاتهم فكانت نهايتهم الطلاق ويختار أمه بدل الزوجة في المقابل هناك من سامحه الله يبتعد عن الأم ويتركها وكأنها لم تلد ولم تربي هذه حالات تكلمنا فيها كثيرا

    [​IMG]
    اليوم سوف أسلط الضوء على
    ذاك الرجل الذي هو متأثر بأمه لدرجة أنك ترى شخصيته مهزوزة كالطفل الصغير لا يفعل شيئا إلا لو سمحت أمه .....زواجه من إختيارها .....أسراره مع زوجته عند أمه .....لا تتحرك زوجته إلا برضى أمه .....يهين الزوجة بطلب من أمه ....قد يطلقها ان كلبت أمه ولو ظلمت الزوحة عادي جدا .....رأيت من الحالات من يستشير أمه في لباسه وحركاته والزوجة مجرد ديكور في البيت

    [​IMG]

    أنا أقصد الرجل المتمسك بأمه كالطفل الصغير صاحب شخصية ضعيفة يخاف إتخاذ أي قرار ....يخاف من المواجهة. ...ولو تزوج تعتبر تلك المرأة مجرد فرحة جلبها لأمه وبعدها إن لم تعجبها طلقها واعاد الزواج بل هناك من يدخل تطلب منه أمه ضرب زوجته لا يعرف السبب مباشرة يضربها فقط لإرضاء أم إسمحوا لي أن أقول ربما عانت معاملة سيئة مع حماتها .....ربما متعلقة بإبنها لدرجة المرض وفكرة أن أخرى في حياته تجعلها تسيطر عليه دون إعطائه حقه في الحياة وفي تكوين شخصيته الرجولية
    [​IMG]
    وليد ماماه في مجتمعنا الحقيفة محط سخرية من حوله فنراه خائف ....شخصية مهزوزة ....أمه ترى فيه ذاك الطفل الصغير الذي لم يكبر أبدا

    الزوجة التي تصطدم بشخصية زوج لا تعرف إن هذا يعد بر بالوالدين أو أنه مازال طفل ولم يكبر ولن تتكون شخصيته وتضطر لمسايرة حماتها وتحمل الحياة في إنتظار أن يتخذ هذا الزوج الموقف يوما ما
    أولادها لا تتدخل في أسمائهم ....زيارتها لأهلها برضى الحماة .....الزوج لا وجود له إلا إسم في الدفتر

    [​IMG]
    عن نفسي أكرر لا أتكلم هنا عن البار بأمه أنا أتحدث عن الرجل ظاهريا والطفل داخليا الذي يخاف من الإبتعاد عن أمه
    أراه الطفل الرجل لا يمكن الإعتماد عليه ولا يمكنني أن أحاور وأناقش وأحل مشاكلي مع زوج إن كلمته يرسلني لأمه وان طلبت الخروج معه يخاف منها وإن لم أظلمها أضرب بدون سبب أو أهان وفقط لترضى هي لا يمكنني العيش مع رجل إبن ماماه لأنها مريضة وهو مازال طفل مهما كان سنه لم يخرج من قوقعة أمه
    [​IMG]
    مارأيكم

    انت كرجل هل تجد تحكم الأم بك المريض نوع من البر ولماذا؟
    متى تفرق بين بر أمك وحق الزوجة ؟
    أنت كإمرأة ماذا لو صدمت بعد الزواج برجل إبن ماماه لا شخصية له كيف يكون تصرفك؟
    إبن ماماه في مجتمعنا الجزائري هل هو إبن مدلل أو نتيجة أمراض نفسية لأمه؟
    الموضوع لكم
    آرائكم في الموضوع وأكرر أرجوا فهم الموضوع وإحترامي لكل الأمهات

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏23 ديسمبر 2017 على 17:35
    لؤلؤة قسنطينة, ميلينا, بشرى ملاك و 3 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 17:24
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,125
    الإعجابات المتلقاة:
    21,699
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    @ميلينا
    @Malika Tlm
    @Twinkle Stars
    @لؤلؤة قسنطينة
    @قمر الوادي
    @Soumia hadj mohammed
    @chirine zina
    @قلم مغرور
    @ملامح شاعر
    @صمت المشاعر
    @الامين محمد
    @ربي اغفرلي
    @بشرى ملاك
    @الصحافية الساخرة
    @السحاب العابر
    @الأزرق الملكي
    @حلم كبير
    @rycerz
    @سلام نفسي[/US
    @*حزن النبلاء*
    @طيب الكلام
    @أم ياسمينdz
    @habchisalaheddin
    @آمِيْرَتُه
    @الأفق البعيد
    @عآشقة الجنـة
    @محمد التبسي
    @heba biba
    @missing heart
    @Princess nour
    @جليلوس
    @الفارس النبيل
     
    بشرى ملاك, آمِيْرَتُه, ربي اغفرلي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 17:24
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,368
    الإعجابات المتلقاة:
    20,232
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    اهلا يا توأمي الكحلوش

    انت كرجل هل تجد تحكم الأم بك المريض نوع من البر ولماذا؟
    لا أقول مرض لكن خلل في العرف و في العادات يعني الأبن لما يتزوج الأهم و المهم أنه يكون سعيد
    و يبقاو الأهل يراقبوه من بعيد إذا رأو أنه يحتاج نصيحة أو توجيه ثماك يدخلوا أما أنهم يدخلوا في كل شيء حتى في الامور
    الخاصة جدا اللي بينه و بين زوجته لالا هذا خطا

    إبن ماماه في مجتمعنا الجزائري هل هو إبن مدلل أو نتيجة أمراض نفسية لأمه؟
    هو ابن مدلل و نتيجة لأنانية الأم أو المبالغة في حب إبنها إلا درجة فاتت الحدود

    ليليا أختي أنا من زمان مالقيتش العناية من الوالدة من نهار عقلت لقيتها بعيدة علي
    حتى أني أحيانا نشك أنها والدتي وصلوا وين ضربوا زوجتي امامي و أنا ساكت
    و نهار كنت في العايلة زوجتي حامل في شهرها التاسع و هي اللي تطبخ و تنظف على الواتلدة و على أخواتي
    و على زوجة أخي
    و تبقى في الكوزينة حتى لنص ليل و كنت لما الناس تروح لغرفهم نروح نساعدها و نشلل عليها الماعن
    و ثم نروح للغرفة باااردة جدا جدا ما عندناش مدفأة في حينها يقولولها الخدمة مليحة للحامل
    و إذا جبت ليها حاجة هاذاك نهاري كامل يشنفوا مع العلم أني أنا كنت من يصرف عليهم كاامل
    و نزيدك حاجة اللي رايح تدوخك في المستشفى لما خرجة بعد المزيدة و دخلت الغرفة بعد الولادة مباشرة
    و لا وحدة تقدمت ليها أنا لي اللي نظفتها و لبستها يعني عمل نتاع نسا قمت بيه
    و أنا راجل ما نعرفش واش نعمل بصح مضطر و لي الفخر لأنها زوجتي
    بعدها بقاو يتمسخروا علي خليهم يتمسخروا أنا عارف صلاحي و ربي يعرف واش في القلب
    الأحسن نسكت لأن هذا الأمر يخليني نحزن
     
    بشرى ملاك, لؤلؤة قسنطينة و ليليا مرام معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2017 على 18:35
    #3
  4. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2014
    المشاركات:
    1,665
    الإعجابات المتلقاة:
    4,697
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    ในหัวของฉัน
    Désolé .. à ce propos je suis vraiment totalement hors sujet
     
    بشرى ملاك, لؤلؤة قسنطينة و ليليا مرام معجبون بهذا.
    rycerz, ‏23 ديسمبر 2017 على 18:47
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,125
    الإعجابات المتلقاة:
    21,699
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    ما تحزن ما والو الحزن فمواضيعي ممنوع فات عليك اللي فات وراهي بنت أصل وقفت معاك ربي يحفظها
    شكرا لك وسرتني مشاركتك لنعرف أنواع الأهالي ونوع الرجال اللي الوحدة تتكل عليهم ... يقعد عرضي ماشي ههههه مانيش اختك :ROFLMAO:
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 18:47
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,125
    الإعجابات المتلقاة:
    21,699
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    سلام عليكم
    بعيد شر منين خرجنا هذا الجن الميقري البارح كنت لاباس
    علاه راك خارج هذا السوجي مش لازم تكون متزوج حتى تمد رايك
    عجبتني الفرونسي اللي طاحت عليك
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 18:49
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,368
    الإعجابات المتلقاة:
    20,232
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    ههههههههههههههه خلاص عطيني وقت و نرد على العرض ديالك هههههههههههه
    بخصوص المعاير مثلا
    هي لاعبتها و هو مخلوع فيها
    حاكمة فيه
    واش حاسبها لميس نتاع دزاير
    و هكذا ههههههههههههه
     
    ليليا مرام و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2017 على 18:57
    #7
  8. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,487
    الإعجابات المتلقاة:
    4,680
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    أنت كإمرأة ماذا لو صدمت بعد الزواج برجل إبن ماماه لا شخصية له كيف يكون تصرفك؟
    وا مصيبتاه... هدا النوع من الرجال مشكلة كبيرة وعويصة لانه يعطي كل الحق للام في اتخاذ القرارات الخاصة بالزوجين وفي ادق التفاصيل يستشيرها ولا اخفي عليك ان وجدته كذلك اما يتغير اوانسحب لانه ان كان ضعيف الى هذا الحد سوف يكون ضعيف امامي وانا لا احتاج رجل شبيه المراة اريد رجل وهناك خيط رفيع بين بر الام وتحكمها به فهناك من يبر امه ولا يقوى على اغضابها ولو بكلمة هدا احييه من اعماق قلبي والغبي يظنه ضعف..
    إبن ماماه في مجتمعنا الجزائري هل هو إبن مدلل أو نتيجة أمراض نفسيةلأمه؟
    ليس مرض وانما تواصل لتربية غير سوية فمنذ الصغر ربته على الدلال وعدم تحمل المسؤولية مما جعله اكثر تعلقا بامه حتى بعد زواجه يبقى متعلق بها لدرجة غير طبيعية وهناك امهات تستغل الفرصة وتتحكم بكل اموره حتى انها قد تنسى انه قد كبر وله حياته الخاصة..
     
    rycerz, لؤلؤة قسنطينة و ليليا مرام معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏23 ديسمبر 2017 على 19:07
    #8
  9. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    1,692
    الإعجابات المتلقاة:
    4,223
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    japan
    السلام عليكم
    موضوع مأثر في بزاف لاني تاثرت في الحياة الواقعية لتاثر قريبة لي
    معليش نحكي شوي اذا ممكن
    قريبتي عندها عامين من لي تزوجت عشرينية العمر
    بعد شهور ظهر كل شيء
    راجلها ظهر وليد ماماه فوق الحق
    والمماه هاديك تخلفت من عهد اليهود
    شهريتو في يدها
    المفاتيح تع الطاكسي في يدها
    معلابالهاش وش حتى خدمتو تع الصح ولا قداه يسلك بينو وبين امو
    مايشري لمرتو والو حتى ترضى امو وتقريبا مشارالها والو
    مرتو متروحش عند اهلها تقعد فالدار وحدها(تسكن وحدها وتبات وحدها وخدمتو بعيدة تقعد20يوم وحدها ومتخليهاش حماتها تروح عن اهلها)
    ايماجيني حقا نسيت عفسة في ايام شهر العسل رفدت ولدها الاخر ولحقتهم للولاية اللي كانوا فيها ....
    كانت كي تجي عندهم تبات معاهم في نفس لاشومبر
    كانت تحرضو على ضربهاوطبعا السيّد ينفذ
    وكل ماتصرى مشكل يقولو لقريبتي طيحي عليها واطلبي السماح!!!!
    قالتلي جامي رحت لدارنا براحة ولا برضى تع وحدة توحشت اهلها بل ديما كانت تروح بالزعاف والعياط
    كم من مرة تعفص على قلبها مسكينة وترجع وتقول فرصة اخرى معليش
    بدلوا وين يسكنوا وتنفست شوية الصعداء ولكن بمجرد يومين لحقت اختو تضيف عندهم هي وولادها
    المتوحشين مامسؤولاش خلاص عليهم بالمناسبة بين مسكن الاخت والمسكن لجديد تعهم 500 كلم...
    كارثة والله كارثة هذه الانسانة بالمناسبة ايضا قريبتي هي الزوجة الثانية
    الزوجة الاولى مطلقة (عرفنا سبب الطلاق الان)
    وقريبتي أيضا اي الزوجة الثانية آلت الامور للطلاق ايضا
    خلي هو يتزوج ومماه تطلقلو ونشوفو وين رايحين بيها
    والله فرحتلها الانسان يتزوج بش يهنى وحتى لو مهناش الزوج والزوجة يكونوا يد واحد على النار اللي تجيهم من كل جهة
    ام بش يكون زوجك تحت سيطرة وهو اصلا ضدها
    الحمد لله والله غير نعمة كي تهنات منهم ندير بغرير وناكلو بالعسل بالرغممن اني مناكلوش
    انا نحبو يكون بار بامو قدر المستطاع واذا مكانش انا نوصيه ونستميث على برو بوالديه لكن
    صراحة قلت من قبل اني تاثرت بالموضوع هذا وشافت عيني لو كان يظهر
    وليد مماه مدلل مماه وزيد امو كما هاديك اللي حكيت عليها وهو بالصفات اللي حكيت عليها او اكثر
    ....اكيد مارايحاش نكمّل معاه انا تزوجت راجل مش مدلل اذا بيه يتدلل يرجع لكرش امو احسن!
    منظنش بلي رايحة نصبر عليه خلاص
    لكن مهلا جاتني فكرة انو نعيشو بعاد على امو لكن لا ضد هادي الفكرة كما انا منحبش نبعد على يما هو تاني
    صافي بش نبعدو على يماه مستحيل وبش نكمل مع البيبي تع يماه مستحيل
    ايه بالذات امراض نفسية لامو
    لانو لو كان المشكل فيه امو هي اللي توعيه وترشدو نقولو في امل بالنسبة للزوجة
    ولكن لما تكون الام هي السبب وهو مايقدرش يفلت من القبضة تاعها ماعندو وين وراضي بالعقلية تعها دمت سالما !

    يعطيك الصحة ليليانا على الفضفضة ربي يفك كرب الجميع♥
     
    التعديل الأخير: ‏23 ديسمبر 2017 على 20:05
    ليليا مرام, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏23 ديسمبر 2017 على 19:57
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    3,478
    الإعجابات المتلقاة:
    6,038
    نقاط الجوائز:
    991
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    ابن أمه او الرجل المدلل أصبح قليلا في يومنا هءا ،و هذا الافراط في طاعة الأم لها أسباب لا نعلمها نحن ،تقريبا هناك نساء يطلقن ولهن ابن وحيدا و تعيش الأم لاجله حياة بائسة و قاسية و الابن يشعر بالامها بالتالي عندما يكبر لا يستطيع الابتعاد عنها سو اء من ناحية الواجب او التعلق لانه عاش يتيم الأب و ليس له سو ى أمه
    بالتالي المرأة تختار العيش معه و مع امه او ترفض من الاول
     
    ليليا مرام, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏23 ديسمبر 2017 على 19:57
    #10
  11. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2014
    المشاركات:
    1,665
    الإعجابات المتلقاة:
    4,697
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    ในหัวของฉัน
    ههههه .. لا لا ماشي ميقري .. راني غي هنا .. ههههه
    --
    حسب ما شفت أغلب الزيجات في هاذي الحالة خلاصت بالطلاق و في مدّة قصيرة
    -
    هههههه ..
     
    لؤلؤة قسنطينة, ليليا مرام و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    rycerz, ‏23 ديسمبر 2017 على 20:04
    #11
  12. HAMZA USMA

    HAMZA USMA :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2012
    المشاركات:
    8,514
    الإعجابات المتلقاة:
    18,682
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    عين المكان
    مارأيكم

    انت كرجل هل تجد تحكم الأم بك المريض نوع من البر ولماذا؟
    أمك أمك أمك رانا مقصرين بزااااااف في حقها *** تحكم :: من حيث واش ؟؟
    متى تفرق بين بر أمك وحق الزوجة ؟
    بر الام واجب كل عيطة لازم الواحد يكون بين يديها
    مثل علاء الدين والمصباح السحري
    اما الزوجة ....... كل وحدة في بلاصتها .

    الراجل لازم يكون محنك ما يكون تشتوش وفاشوش يتبع زوجته ويلعلقها صباطها ........ لازم يكون يحبها بصح الحب في بلاصتو
    ومايكونش مرضي في كل لحظة ما ما ...

    وضحي أكثر الاسئلة باش نتاثرو بالميضوع ونستفادو

    الموضوع لكم
    آرائكم في الموضوع وأكرر أرجوا فهم الموضوع وإحترامي لكل الأمهات
     
    لؤلؤة قسنطينة و ليليا مرام معجبون بهذا.
    HAMZA USMA, ‏23 ديسمبر 2017 على 20:24
    #12
  13. HAMZA USMA

    HAMZA USMA :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2012
    المشاركات:
    8,514
    الإعجابات المتلقاة:
    18,682
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    عين المكان
    رانا في وقت يالطيففففففففففففف
    ياودي الام قد ماكون متدينة وبنت اصل
    تحس ابنها راح يبعد عليها
    المهم شكرا على الموضوع
    الهربة نحو وجهة وموضوع آخر .
    دمتم
     
    لؤلؤة قسنطينة و ليليا مرام معجبون بهذا.
    HAMZA USMA, ‏23 ديسمبر 2017 على 20:28
    #13
  14. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    11,827
    الإعجابات المتلقاة:
    45,631
    نقاط الجوائز:
    1,901
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكم
    مساء الورد حبيبتي ليليا ان شاء الله راكي بخير؟ وسامحيني هاد اليومين راهي تلحقني اشاراتك
    نقول نخلص الخدمة لي في يدي ونولي ساع تتلم عليا الأعمال، على هادي رايحة نحاول نشارك
    في أكبر عدد ممكن من مواضيعك الجديدة هههه وكذلك مواضيع بقية الأعضاء لي ارسلولي الاشارات
    المهم نرجعو للموضوع سامحيني رايحة نتكلم بالدارجة خاطر الموضوع هادا حساس بزاف
    وانا كي يكون موضوع حساس لساني يتعوج ههههه
    ورايحة نصوطي طول للأسئلة
    بسم الله
    أنت كإمرأة ماذا لو صدمت بعد الزواج برجل إبن ماماه لا شخصية له كيف يكون تصرفك؟
    صراحة انا نهار يجي يخطبني واحد نشرط عليه 3 شروط اذا ماكانش مانقبلش وهوما الصلاة في وقتها (واكيد الخوف من ربي)
    وأنو مايتكلمش كلام فاحش وثالث حاجة هي البر بالوالدين وخاصة الأم، ولكن كيما قلتيها نتي في أول الموضوع
    فرق ما بين بر الوالدين وفرق مابين ابن ماماه لأنو هادا راهو كارثة ماماه ماش وليد ماماه مع احتراماتي للجميع خاطر
    الرجل معروف بالحرية يعني حتى ولو ماش متزوج تلقاي عندو حرية زائدة في بعض الامور وعندو شخصيتو الخاصة
    ماش عيب لي يشاور يماه وماش عيب لي يسمع ليماه لأنو ماكانش لي تفهمو اكتر منها بصح ماش لدرجة انك ماتكونش عندك شخصية
    صح عقوق الوالدين حرام ولكن لما يطلبو منا امور تخالف الدين ولا امور ما يحبهاش ربي يحقلك ترفض أكيد بأدب وبلا ماتجرحهم
    على هادي اذا طحت في واحد كيما هكا نشوف ساع الدرجة كيفاه، بالاك صح قريب ليماه بصح يحتاج عبد يفيقو ويرجع لعقلو
    واذا بقى كيما راه تما الفراق احسن خاصة لا عادت الامور كيما لي قالتها الاخت ضيوف وسنغادر هنا راهي كارثة
    يعني نتحمل عجوزة تغير ولا عجوزة دير المشاكل خاطر مهما يمشي الزمن رايحة تتحسن وبالمعاملة الطيبة تولي نورمال
    بصح كي تعود المشكلة في راجلك بعد هنا المشكلة العظمى والزواج راحة واستقرار ماش كوشمار

    إبن ماماه في مجتمعنا الجزائري هل هو إبن مدلل أو نتيجة أمراض نفسية لأمه؟
    صراحة تختلف الأسبابن ساعات نلقاو امرأة عندها ابن واحد وسط بنات تلقايها تمتالكو تحبو غير ليها وتربيه على طاعة اوامرها مهما كانت
    ربما هنا تكون كيما المرض النفسي، وساعات تلقاي المرأة في حد ذاتها متسلطة يعني حتى مع زوجها تلقايها غير هي لي تحكم في الدار
    ويتربى الابن على هاد الفكرة ويكبر على طاعة الطرف الاقوى في البيت ولي هو الام، وكاين ربما لي ماتلو الاب وبقاتلو الام فقط
    مايحبش يقلقها بصح هادي اضعف حالة خاطر هاد العقلية راهي تتبنى داخل الراجل منذ الصغر وتكبر معاه حتى يولي راجل ويتزوج
    والله اعلم
    شكرا حبيبتي على الموضوع ربي يهنيك
    تحياتي

     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏23 ديسمبر 2017 على 21:14
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,125
    الإعجابات المتلقاة:
    21,699
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    ههههه لميس نتاع دزاير هاهي ختنا بسرى تشبه لميس وما تتحكمش فراجلها الدنيا زهور هههنه
    معليش انت طنش لو يزيدو يقىاو هنا واش تقول عليها يدوك لبالأحمر ههههه
    شكرا
     
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 21:17
    #15
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,125
    الإعجابات المتلقاة:
    21,699
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    انا أعتبره مرض تعلق الأم بهذه الدرجة
    أن تحاول التحكم في حياته وتحوله إلى طفل مدلل
    شكرا لك بارك الله فيك
     
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 21:35
    #16
  17. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,125
    الإعجابات المتلقاة:
    21,699
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    ويعطيك الصحةردك إضافة للموضوع
    شكرا لك
     
    ضيوف وسـنغادر معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 21:47
    #17
  18. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,125
    الإعجابات المتلقاة:
    21,699
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    السلام عليكم أختي ميلينا
    النوع الذي ذكرته يستحق التكريم أن تطلق الأم أو ترمل وتفني حياتها في خدمة هذا الإبن فمهما فعل لن يردها حقها ووجب عليه طاعتها وزوجته أن تبر بها أنا أبدا لا أتكلم عن هذا النوع هذا سيد الرجال
    أنا أتكلم عن الرجل الذي لا شخصية له جراء تعلق أمه به لدرجة المرض وخير مثال قصة أختنا ضيوف وسنغادر واجب طاعة وبر الوالدين لكن أيضا التعلق بالولد لدرجة تربيته على شخصية ضعيفة
    شكرا لك
     
    ميلينا معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 21:53
    #18
  19. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,125
    الإعجابات المتلقاة:
    21,699
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    شكرا لك على المشاركة بصح دخلتك نتاع فرونسي خطيرة خطيرة
     
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 21:55
    #19
  20. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,125
    الإعجابات المتلقاة:
    21,699
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    الأسئلة واضحة أنا ما نحبش نكثر منهم حتى تاخذوا حريتكم فالنقاش ونتمنى فهمت قصدي
    شكرا لك
     
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 22:01
    #20
الصفحة 1 من أصل 2

مشاركة هذه الصفحة