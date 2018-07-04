عرض بيع متوفر 500 دولار بايونير للبيع

بيانات المعاملة المالية
البائع
dzlotfi
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
dzlotfi

dzlotfi

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
653
الإعجابات
55
النقاط
17
الإقامة
Sétif
الجنس
ذكر
#1
باسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 500دولار بايونيير للبيع مقابل سي سي بي
سعر الدولار 180دج (ثـــابت)

المبلغ كاملا بـ 90000دج
أدنى مبلغ للحجز هو 100دولار

سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي عبر مكتب البريد.

الرجاء الحجز بجدية ومراجعة قوانين المنتدى قبل التعامل

المصدر: أعمال حرة

الاثبات
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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
764
الإعجابات
1,964
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق.
 
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