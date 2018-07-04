dzlotfi
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 مارس 2016
- المشاركات
- 653
- الإعجابات
- 55
- النقاط
- 17
- الإقامة
- Sétif
- الجنس
- ذكر
باسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 500دولار بايونيير للبيع مقابل سي سي بي
سعر الدولار 180دج (ثـــابت)
المبلغ كاملا بـ 90000دج
أدنى مبلغ للحجز هو 100دولار
سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي عبر مكتب البريد.
الرجاء الحجز بجدية ومراجعة قوانين المنتدى قبل التعامل
المصدر: أعمال حرة
الاثبات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 500دولار بايونيير للبيع مقابل سي سي بي
سعر الدولار 180دج (ثـــابت)
المبلغ كاملا بـ 90000دج
أدنى مبلغ للحجز هو 100دولار
سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي عبر مكتب البريد.
الرجاء الحجز بجدية ومراجعة قوانين المنتدى قبل التعامل
المصدر: أعمال حرة
الاثبات