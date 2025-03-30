نظام الترقيات والجوائز لمنتدى اللمة الجزائرية (2025)

ملحوظة:

شكرا لتواجدكم في المنتدى

هدفنا هو مستقبل المشاركة والتفاعل في المنتدى من كل المنتسبين اي ترقية او مكافئة هي تحفيز وتعاون وليس حكم.يبقى الاستمرار في التواجد داخل المنتدى والتفاعل بالمشاركات والمواضيع والتفاعل مع الاخرين طيلة السنة قدر الاستطاعة هو المعيار الاساسي والمهم في كل ماسبق من شرح.يبقى الوفاء للمنتدى هو بالتقرب منه وليس الابتعاد والانقطاع مدة طويلة تنعكس على فعاليته ونشاطه.اي استفسارات او طلبات استحقاق أوسمة وجوائز يرجى تقديمها في: