نظام الترقيات والجوائز لمنتدى اللمة الجزائرية (2025)

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,703
الحلول المقدمة
5
نقاط التفاعل
17,058
نقاط الجوائز
3,655
الجنس
ذكر
نظام الترقيات والجوائز
لمنتدى اللمة الجزائرية
2025

نظام الترقيات:
هو انتقال العضو تصاعديا عبر مراتب ويظهر كألقاب متميزة أسفل اسم العضو.
معيار الترقية يعتمد على عدد المشاركات المحصلة منذ تاريخ تسجيله.
وهي على التوالي:

-الالقاب:
:: عضو منتسِب :: 0 مشاركة
:: عضو مُشارك :: 100 //
:: عضو مُتميز :: 500 //
:: عضو مثابر :: 1000 // 1743336975264.png1743338731023.png
:: عضو فعّال :: 1500 //
:: عضو متألق :: 3000 // 1743337022551.png1743338798135.png
:: عضو بارز :: 5000 //
:: عضو مَلكِي :: 10000 //
:: عميد الأعضاء :: 15000 // 1743338774363.png

1743341990133.png:هي عضوية بمميزات يتحصل عليها منتسبون للمنتدى كصناع للمحتوى في كل مجال.


ومن خلاله كذلك يتحصل على الاوسمة التالية:

1743338502587.png
1743338527214.png
1743338548354.png
1743338574061.png
1743338594749.png
1743338619389.png
1743338637642.png
1743338654120.png



نظام المكافئات:
هي مجموعة جوائز عبارة عن نقاط وأوسمة وترقيات تحفيزا وتكريما للمشاركة والتفاعل المستمر داخل المنتدى.
معيار المكافئة يعتمد على سلم تنقيط لكل المشاركات والتفاعلات و تقديم الحلول.

1743339539635.png

1743337604048.png هي ردود العضو ومواضيعه.

1743337911272.png عدد الحلول المقدمة في منتدى: منتدى سؤال وجواب

1743337642857.png هي نقاط محصلة من التفاعلات التي يتلقاها العضو من الاخرين نضير مشاركاته عبر هذه القائمة:1743337754491.png


1743338056870.png
هي حاصل جمع نقاط: 1743337604048.png + 1743338174675.png + 1743337642857.png

ومن خلال عدد نقاط الجوائز يتحصل العضو على الاوسمة التالية:


50 نقطة
wissam 50 point.gif


200 نقطة
wissam 200 point.gif


500 نقطة
wissam 500 point.gif


1000 نقطة
wissam 1000 point.gif


2000 نقطة
wissam 2000 point.gif
 
آخر تعديل:
سلم حساب
نقاط المكافئات والجوائز


سلم حساب نقاط المكافئات




جوائز المشاركات✍️:
1743341266780.png
1 مشاركة: 1p
100: 5p
200: 10p
500: 50p
1000: 100p (متميزون)
1500: 150p
300p :3000 (أوفياء اللمة)
5000: 500p
10000: 1000p
15000: 1500p		جوائز التفاعل: 👍
1742995737271.png


1 اعجاب: 1p
100: 2p
200: 4p
500: 10p
1000: 20p
1500: 30p
3000: 60p
5000: 100p
10000: 200p
15000: 300p (أوفياء اللمة)
20000: 500p
جائزة عيد ميلاد العضو : 2p

1حل: يساوي 10 نقاط
1743169207923.png



سلم نقاط التفاعلات
reactions

👍 1p
1p :love:+1
🤣 2p
😲 3p
☹️/null
🙂 2p
😡/null
🤩 10p
🤗 2p
💐 3p
🥳 2p


للحصول على تفاصيل نقاط الجوائز انتقل الى الملف الشخصي:
1743340464935.png
 
آخر تعديل:
ملحوظة:
هدفنا هو مستقبل المشاركة والتفاعل في المنتدى من كل المنتسبين اي ترقية او مكافئة هي تحفيز وتعاون وليس حكم.
يبقى الاستمرار في التواجد داخل المنتدى والتفاعل بالمشاركات والمواضيع والتفاعل مع الاخرين طيلة السنة قدر الاستطاعة هو المعيار الاساسي والمهم في كل ماسبق من شرح.
يبقى الوفاء للمنتدى هو بالتقرب منه وليس الابتعاد والانقطاع مدة طويلة تنعكس على فعاليته ونشاطه.

شكرا لتواجدكم في المنتدى اي استفسارات او طلبات استحقاق أوسمة وجوائز يرجى تقديمها في:

منتدى الشكاوي والإستفسارات

 
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