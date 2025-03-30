أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
نظام الترقيات والجوائز
لمنتدى اللمة الجزائرية
2025
لمنتدى اللمة الجزائرية
2025
نظام الترقيات:
هو انتقال العضو تصاعديا عبر مراتب ويظهر كألقاب متميزة أسفل اسم العضو.
معيار الترقية يعتمد على عدد المشاركات المحصلة منذ تاريخ تسجيله.
وهي على التوالي:
-الالقاب:
:: عضو منتسِب :: 0 مشاركة
:: عضو مُشارك :: 100 //
:: عضو مُتميز :: 500 //
:: عضو مثابر :: 1000 //
:: عضو فعّال :: 1500 //
:: عضو متألق :: 3000 //
:: عضو بارز :: 5000 //
:: عضو مَلكِي :: 10000 //
:: عميد الأعضاء :: 15000 //
:هي عضوية بمميزات يتحصل عليها منتسبون للمنتدى كصناع للمحتوى في كل مجال.
ومن خلاله كذلك يتحصل على الاوسمة التالية:
نظام المكافئات:
هي مجموعة جوائز عبارة عن نقاط وأوسمة وترقيات تحفيزا وتكريما للمشاركة والتفاعل المستمر داخل المنتدى.
معيار المكافئة يعتمد على سلم تنقيط لكل المشاركات والتفاعلات و تقديم الحلول.
هي ردود العضو ومواضيعه.
عدد الحلول المقدمة في منتدى: منتدى سؤال وجواب
هي نقاط محصلة من التفاعلات التي يتلقاها العضو من الاخرين نضير مشاركاته عبر هذه القائمة:
هي حاصل جمع نقاط: + +
ومن خلال عدد نقاط الجوائز يتحصل العضو على الاوسمة التالية:
50 نقطة
200 نقطة
500 نقطة
1000 نقطة
2000 نقطة
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